De izquierda a derecha, Belén Campos Manzanares, presidenta y fundadora de Elyseum Women Club; Charo Izquierdo, directora de Magas; Esther Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; y Cuca Díaz de la Cuerda, managing director en el Restaurante Venta de Aires. Cristina Villarino

Mujeres líderes de Castilla-La Mancha celebran el talento de la región y sus redes de apoyo: "Fuera de la M-30 hay vida"

Castilla-La Mancha tiene mujeres al frente de empresas, medios de comunicación y redes profesionales, pero el reto no termina en que lleguen a dirigir. Dar visibilidad a sus trayectorias, facilitar el acceso de otras a puestos de responsabilidad y convertir la cercanía en una oportunidad son algunas de las tareas pendientes.

Esas cuestiones centraron una charla con experiencias distintas sobre el liderazgo en la región: desde los retos que señaló la periodista Esther Esteban hasta los apoyos que Cuca Díaz de la Cuerda encontró en Toledo. Belén Campos Manzanares puso el foco en la necesidad de seguir impulsando a las mujeres hacia puestos de poder.

Las tres participaron ayer, jueves 19 de noviembre, en la mesa Ampliando el foco: el liderazgo del territorio, moderada por Charo Izquierdo, directora de Magas. El coloquio, celebrado en Palomarejos Golf, en Talavera de la Reina, formó parte del recorrido de la XIV edición de 'Las Top 100' por Castilla-La Mancha.

Talavera de la Reina acoge un encuentro de candidatas de Castilla-La Mancha a 'Las Top 100'

La parada en la ciudad que debe parte de su nombre a María de Portugal dio continuidad al encuentro celebrado semanas antes en Almagro y sirvió para presentar las candidaturas de la comunidad autónoma a esta edición. La iniciativa, creada por Mercedes Wullich e impulsada por Magas, busca desde 2011 reconocer el talento femenino en distintos ámbitos.

La velada incluyó un vídeo sobre las candidatas de la región y las intervenciones de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, la productora Julia Gómez Cora, la soprano Pilar Jurado y el alcalde José Julián Gregorio, entre otros. Todos defendieron la necesidad de reconocer a las profesionales que trabajan en la España rural.

Ese propósito también se reflejó en la mesa redonda, con Campos, presidenta y fundadora de Elyseum Women Club; Díaz de la Cuerda, managing director del restaurante Venta de Aires; y Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Izquierdo comenzó el diálogo preguntando a las tres por las ventajas de liderar desde la región.

Un viaje de ida y vuelta

"Ser líder en Castilla-La Mancha no es fácil", reconoció Esteban, que relacionó las dificultades con las barreras que condicionan las expectativas profesionales. La periodista recurrió a la imagen de Toledo como "ciudad amurallada" para explicar unos límites que pueden influir en "los miedos" y la forma de verse a una misma.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Cristina Villarino

No obstante, se valió de su trayectoria, durante mucho tiempo vinculada a la prensa nacional, para recordar que volver al territorio no implica renunciar a una carrera de éxito. Describió su recorrido como "un viaje de ida y vuelta" y subrayó la importancia de las raíces: "Es muy importante saber dónde estamos para saber cómo podemos liderar".

Esteban comenzó en la prensa toledana y desarrolló después su carrera en Madrid, con responsabilidades en medios como Ya, Tribuna de Actualidad, Antena 3 y Telemadrid. En 2006 participó en la puesta en marcha de El Digital de Castilla-La Mancha (hoy EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha), cabecera de la que es presidenta ejecutiva.

No habló, por tanto, únicamente de volver a su ciudad, sino de impulsar un medio desde la región después de trabajar durante años en algunas de las principales redacciones nacionales. Defendió que reconocer esas dificultades no obliga a asumir una posición de inferioridad: "Estamos aquí, nos medimos de igual a igual, no nos avergonzamos en absoluto".

La comunicadora reivindicó ante las asistentes de un nutrido salón del Palomarejos Golf el valor de los orígenes sin convertirlos en una limitación para las aspiraciones profesionales de las mujeres. "Fuera de la M-30 hay vida", zanjó sobre el escenario.

El entorno que abre puertas

Díaz de la Cuerda recordó su incorporación a Venta de Aires. "Me enseñaron muchísimo y me dieron muchísimas oportunidades", explicó. En su caso, dirigir el restaurante le permitió descubrir una "ciudad amable" dispuesta a ayudarla en sus comienzos, lejos de la imagen del "Toledo cerrado" de la que le habían hablado.

Cuca Díaz de la Cuerda, managing director en el Restaurante Venta de Aires, dirigiéndose a los invitados. Cristina Villarino

Su experiencia empresarial se asienta en un establecimiento con historia propia. Desde 2010 está al frente, junto a su marido, José Luis Humanes, del citado negocio dedicado al buen comer. Abrió en 1891, fundado por Modesta García-Ochoa y Dionisio Aires junto al antiguo Circo Romano de Toledo.

Este restaurante esconde no pocas curiosidades, como su papel en "lo que rodea a la generación del 27", le dijo Esteban. Se refería a que la venta fue lugar de reunión de la Orden de Toledo, creada por Luis Buñuel, y acogió a figuras como Federico García Lorca, Salvador Dalí y Rafael Alberti.

La directiva encontró su referente precisamente en los comienzos de esa historia. Al asumir la dirección, contó, miraba la fotografía de doña Modesta y sentía el peso de la responsabilidad. "Lo único que tuve que hacer es fijarme en su modelo", explicó sobre aquella mujer que fundó el restaurante y marcó su identidad.

Ese aprendizaje pasó por recuperar valores como "la hospitalidad y el trabajo bien hecho". También destacó su empeño en preservar la cocina tradicional y promocionar los productos de la tierra. "Creemos en esa cocina kilómetro cero", señaló, abriendo el apetito del público: "Nuestras perdices y nuestro cocido son muy conocidos".

La ayuda recibida desembocó, con los años, en una responsabilidad hacia quienes empiezan. "Cuando la vida te da tanto, también llega un momento que tienes que dar tú", señaló. Su participación en asociaciones y eventos como este responde a esa voluntad de acompañar a otras mujeres y a las nuevas generaciones.

Emprender desde Toledo

Campos situó otra ventaja en la posibilidad de ganar visibilidad dentro de una ciudad pequeña. La abogada comparó sus comienzos en Toledo con los que imagina que habría tenido en Madrid. "Allí habrían sido muy distintos; una ciudad pequeña, aunque la competencia la encuentres más cerca, también facilita la visibilidad".

Una de las intervenciones de Belén Campos Manzanares, presidenta y fundadora de Elyseum Women Club. Cristina Villarino

La ponente es socia fundadora y directora de Siltus, firma que puso en marcha mientras se recuperaba de una intervención de salud grave: "Por la mañana iba a rehabilitación y por la tarde abría el despacho; y esto empezó a funcionar. Aunque el dicho diga eso de 'pueblo pequeño, infierno grande', en nuestro caso fue al contrario".

"Ninguna de las que estamos somos superwoman", reconoció sobre el escenario, por lo que la única vía para crecer es "creer en nosotras, luchar por lo que queremos y que nos dé igual la tierra, porque la esencia es nuestra". El territorio, dijo convencida, no lo determina todo en una trayectoria.

De un café a una red

En primavera de 2025, promovió la creación de Elyseum Women Club, una comunidad centrada en impulsar el talento femenino. Campos relató que la propuesta surgió "tomando un café" con una antigua compañera del despacho, que le planteó la posibilidad de crear un club de mujeres líderes en Toledo.

Después llegaron otras conversaciones, una de ellas "en la puerta del cole", donde compartió la idea con otras vecinas y encontró una acogida que la animó a continuar. La propuesta pasó a los estatutos y las reuniones. Según explicó durante el coloquio, "arrancamos con una junta formada por 16 mujeres".

Hoy son cerca de 100 miembros, señaló Campos, que agradeció también la difusión que Esther Esteban dio a uno de sus primeros eventos. Pero la relación entre las participantes iba más allá de esta mesa, porque esa misma mañana, Elyseum nombró a la periodista presidenta de honor en la Fábrica de Armas de Toledo.

La asociación cuenta también con participación masculina. "No podemos luchar solas", defendió la abogada, que presentó el impulso al talento femenino como una cuestión del conjunto de la sociedad. En la charla, reclamó colaboración y reconoció a los hombres que "ponen su granito de arena" en la propia organización.

Se buscan directivas

El debate pasó después de las redes de apoyo a la distribución de responsabilidades en las empresas. Campos defendió que "la selección debería basarse en una meritocracia clara". No obstante, expuso una contradicción de su propio equipo: "Tengo mucha más plantilla de mujeres que de hombres", explicó durante su respuesta.

Esa mayoría no se reproduce en los mandos intermedios, ocupados sobre todo por hombres. En ocasiones "ellas deciden, no sé si voluntariamente, no asumir esos puestos de responsabilidad", planteó. La abogada vinculó esa situación con la maternidad y cuestionó el margen real del que disponen para tomar esas decisiones.

Su respuesta no se limitó, por tanto, a los criterios de selección de las compañías. Reclamó que la sociedad y las instituciones faciliten el acceso de las mujeres a puestos de liderazgo y dirección. La cuestión exige mirar también las condiciones concretas en las que se acepta o rechaza una oportunidad profesional.

Díaz de la Cuerda defendió el emprendimiento como fuente de autonomía. Ante la pregunta de qué aconsejaría a una joven de Talavera que quisiera abrir un negocio de hostelería, amplió su respuesta a cualquier actividad: "Creo muchísimo en la empresa, en los autónomos", sostuvo ante las asistentes al encuentro.

La directiva animó a perseverar sin ocultar los obstáculos: "España es un país difícil para empresarios" pero, pese a ello, defendió que "merece la pena". Liderar un negocio o una profesión aporta, según su experiencia, "muchísima libertad a pesar de las dificultades" y resulta también "muy gratificante" para quien lo hace.

La responsabilidad de dar voz

Esteban trasladó al coloquio la responsabilidad de los medios de comunicación. Preguntada por su capacidad para cambiar la vida de otras mujeres, situó el foco en las siguientes generaciones y en la necesidad de evitar que "se repitan patrones que parecían superados".

Se refería, entre otras cosas, a la tecnología: "La inteligencia artificial está reproduciendo estereotipos machistas y tenemos que tener muchísimo cuidado". Para la presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, dar voz a las mujeres debe ir acompañado de un esfuerzo sostenido por no legitimar los sesgos desde los propios medios.

La periodista recordó además la trayectoria de Ana Céspedes, investigadora con raíces en un pueblo de 1800 habitantes en Albacete y una carrera internacional. Su ejemplo sirvió para reivindicar que las referentes pueden desarrollar su trabajo lejos sin dejar de ofrecer un espejo a quienes también comparten sus orígenes.

El cierre convirtió esa reflexión en una petición, porque Izquierdo pidió a las participantes el nombre de una mujer de Castilla-La Mancha que debería ser propuesta para la próxima edición de 'Las Top 100'. Campos eligió a Alicia Valmaña, que fue su profesora de Derecho Romano, y destacó su estudio de la vida de las mujeres en el imperio.

Charo Izquierdo, directora de Magas, ejerció como moderadora de la mesa redonda. Cristina Villarino

Díaz de la Cuerda mencionó a Inés Gárate, empresaria y alma mater del Obrador Santo Tomé, por la ayuda y las enseñanzas recibidas a lo largo del tiempo. Esteban señaló a sus compañeras de mesa y Charo Izquierdo cerró nominándolas también. "Yo os nomino a vosotras candidatas", dijo ante una sala que se fundió en aplausos.