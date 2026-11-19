Castilla-La Mancha ha centrado la mirada de 'Las Top 100' en una noche que, una vez más, ha puesto el foco en el talento y el liderazgo femeninos.

Con la cuenta atrás ya en marcha hacia la cita de 2027, en la que se desvelarán los nombres de las integrantes de la lista en esta XIV edición, Talavera de la Reina se ha vestido de gala en una velada con las candidatas de la región.

El punto de encuentro escogido ha sido el club Palomarejos Golf. Allí, tras la parada de los invitados en photocall, Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL, ha ejercido como maestra de ceremonias y ha dado paso sobre el escenario a la productora teatral Julia Gómez Cora, encargada de leer un fragmento de El Quijote.

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En concreto, sus palabras han evocado el discurso de Marcela la Pastora, que incluye una de las declaraciones más contundentes de la obra: "Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos".

Hace más de cuatro siglos, Cervantes puso estas palabras en boca de una mujer que se atrevió a defender algo que hoy nos parece esencial, pero que entonces resultaba profundamente revolucionario: nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida.

Marcela no quería que otros eligieran por ella. No quería que su belleza se convirtiera en una obligación ni que la sociedad escribiera su destino. Quería ser libre. Y esa libertad es el hilo que conecta su historia con la filosofía de 'Las Top 100' y de este vertical.

Porque reconocer a las mujeres que lideran no es sólo reconocer sus éxitos o sus trayectorias. Es celebrar su capacidad para elegir, transformar, abrir caminos y demostrar que no hay destinos escritos de antemano.

A continuación, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, que esta misma semana ha recogido el galardón a la Generosidad en los Premios Dona2, otorgados por la Fundación Kike Osborne, ha tomado la palabra para mostrar una proyección de las candidatas de la región a la lista.

Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100', ha sido la encargada de seguir los pasos de Sánchez de Lara sobre el escenario. Han sido sus propias palabras las que han precedido a la mesa redonda de este encuentro, en la que también ha participado: 'Ampliando el foco: el liderazgo del territorio. Visibilidad y el posicionamiento del talento femenino en las capitales y comarcas de Castilla-La Mancha'.

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Junto a ella han estado Belén Campos Manzanares, presidenta y fundadora de Elyseum Women Club; Cuca Díaz de la Cuerda, Managing Director en el Restaurante Venta de Aires; y Esther Esteban, presidenta de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La charla ha estado moderada por Charo Izquierdo, directora de Magas.

La clausura ha corrido a cargo de José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina. Después, la soprano Pilar Jurado ha puesto voz a la recta final de la velada, antes de que los asistentes disfrutaran de un distendido cóctel que ha servido para poner el broche de oro a la jornada, que ha sido posible también gracias a Alsa, Aqualia, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Moeve, Palomarejos Golf y Prezero.

Hace más de cuatro siglos, Marcela reclamó su derecho a elegir su propio destino. Hoy, aquellas palabras siguen vivas en cada mujer que abre camino, rompe límites y se atreve a escribir su propia historia.

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Si entonces ella tuvo que defender su libertad en soledad, hoy son muchas las que, juntas, demuestran que la libertad también se construye abriendo puertas a las demás.

Porque ninguna debería tener que pedir permiso para ser quien quiere ser. Y porque, al final, el verdadero legado de aquellas palabras sigue siendo el mismo: nacimos libres. Y libres queremos seguir siendo.