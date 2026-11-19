Talavera mira a las mujeres que quieren ampliar el mapa de 'Las Top 100' en Castilla-La Mancha: "Lideran el territorio"

"Entro por la Puerta Cuartos, salgo por la Corredera, y en menos de un cuarto de hora me recorro Talavera", dice la jota de la ciudad a orillas del Tajo. La copla se ahorra el final de su nombre, "de la Reina", pero estas tres palabras no son cosa menor. Justo en ellas se halla el punto donde mujer y poder quedan por siempre unidos.

La reina en cuestión era María de Portugal. Cuando se casó con Alfonso XI de Castilla en 1328, recibió la villa en arras. El acuerdo matrimonial le daba un lugar en el mapa pero también sus rentas y jurisdicción. De aquel señorío viene la nomenclatura con la que hoy se conoce el enclave castellanomanchego.

Talavera fue también el último destino de Leonor de Guzmán, amante favorita del monarca, figura influyente en la corte y madre de Enrique II, primer soberano de la Casa de Trastámara. Tras la muerte del Rey, ella fue ejecutada en el Alcázar en 1351. Años después, su hijo arrebató la corona a Pedro I, hijo de la consorte.

No todos los nombres femeninos que guarda la historia de la ciudad llevan a un palacio ni al pasado. Hoy conocemos, por ejemplo, a la cantante María Aguado, o a la olímpica Sandra Sánchez —cualquier asiduo al cine sabrá que la película de su vida, Karateka, está en la gran pantalla—.

Esta última, valga la curiosidad, es una de las personalidades reconocidas por 'Las Top 100 Mujeres Líderes', la lista creada en 2011 por Mercedes Wullich e impulsada por Magas que ya acumula 14 entregas premiando el talento femenino. Y justamente este jueves, 19 de noviembre, la iniciativa ha viajado a Talavera.

Si hace unas semanas esta revista puso rumbo a Almagro para celebrar que se abría el plazo de votaciones de la nueva edición del ranking, ahora añade una nueva parada para presentar a las candidatas que se presentan desde Castilla La-Mancha. Y el escenario idóneo para ello ha sido el Club de Golf Palomarejos de la ciudad.

El espectacular club Palomarejos Golf en el que ha tenido lugar el encuentro. Cristina Villarino

La primera en tomar la palabra fue Julia Gómez Cora. La reina del musical, sabiendo que la mejor forma de comenzar la ceremonia era traer la obra más importante de la literatura en español al escenario, leyó el discurso de la pastora Marcela en El Quijote: "Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos".

Cervantes le dio la palabra ante quienes la culpaban de la muerte de un hombre al que no quiso corresponder, y ella la tomó para defender su libertad. Unos minutos antes de la lectura, Ana Núñez Milara, adjunta a la dirección de EL ESPAÑOL, había presentado al personaje como una mujer juzgada que se atrevió a dar un golpe en la mesa.

La lectura permitió escuchar sus razones. Ella exponía algo que sus interlocutores se resistían a aceptar, que ser querida no la obligaba a querer. "El verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso", recitó Gómez Cora. En el texto, Marcela no discute los sentimientos de quienes la pretenden; rechaza que los mismos les den derechos sobre ella.

La productora teatral recitando el discurso de la pastora Marcela. Cristina Villarino

Tampoco acepta que su belleza, que no ha pedido ni elegido, pueda utilizarse como argumento para exigirle una correspondencia que no siente. La pastora tenía, además, algo que decir sobre su independencia: "Yo, como sabéis, tengo riquezas propias, y no codicio las ajenas; soy de naturaleza libre, y no gusto de sujetarme".

La escena no fue elegida sólo por la evidente cercanía geográfica del universo cervantino. En este encuentro sobre liderazgo femenino tuvo sentido que Gómez Cora, la misma que en Gran Vía impulsa un musical sobre las vivencias de las seis esposas de Enrique VIII, quisiera recuperar a una mujer que no permitió que otros decidieran su vida por ella.

Núñez Milara recogió ese hilo para trasladarlo al presente. Si hace casi siete siglos una reina "tenía que esperar para recibir", las mujeres de hoy "lideran, abren paso y no tienen que pedir permiso". La presentadora también recordó el lugar que Talavera ocupa en las trayectorias de mujeres reconocidas por 'Las Top 100' y de las que "quedan por venir".

Después invitó al atril a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, que resumió el propósito de la visita diciendo que "el liderazgo no se acaba en la M-30; tenéis que ayudarnos a enseñar el talento castellanomanchego para demostrar de lo que habéis sido capaces todas vosotras", pidió a las asistentes.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, sobre el escenario. Cristina Villarino

La vicepresidenta ejecutiva del periódico había preparado su visita leyendo sobre las talaveranas y su cerámica. "Durante mucho tiempo las mujeres trabajaban en los talleres, pero no podían firmar sus piezas", recordó. También mencionó a las patronas del oficio alfarero, en las que quiso reconocer el trabajo de tantas otras de la ciudad.

La cerámica le trajo el recuerdo de Nueva Orleans, donde investigó para su última novela, Las gobernadoras (Espasa, 2026). Contó que las placas con nombres españoles que hay en sus calles están realizadas con este material procedente de la ciudad toledana. Un motivo de orgullo. Aunque, apuntó, "tenemos que hacer que se os conozca por más cosas".

Entre sus referentes citó a Sandra Sánchez y hasta a Gwyneth Paltrow, que de adolescente se enamoró de Talavera en un intercambio. "Todas tenéis una historia", dijo, poniendo en el foco tanto a las mujeres que dejaron huella sin firmar sus piezas como a quienes escribieron la historia del deporte o a las extranjeras que quedaron marcadas por su encanto.

Sánchez de Lara cree que "ser líder no es más que ser un estímulo para que los jóvenes tengan donde mirarse y donde elegir cómo quieren ser". Por eso animó a presentar candidaturas y explicó que, según los testimonios que reciben, pertenecer o ser nominada a ‘Las Top 100’ es algo que las empresas valoran muy positivamente, incluso fuera del país.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL compartió además un consejo que le dio una vez la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano: "Cuando tú salgas, di siempre el nombre de dos mujeres». A partir de ese consejo pidió generosidad para estimular el talento ajeno y apoyo entre mujeres, pero también contar con los hombres para avanzar.

"Las que estamos en las grandes ciudades no tenemos por qué ser las más talentosas", afirmó. Recordó que Mercedes Wullich suele insistir en que haya presencia de mujeres de distintos puntos del mapa en el ranking y pidió buscar a quienes viven fuera de las poblaciones más grandes: "No tengáis complejos, no tengáis síndrome de la impostora".

Tras su paso por el escenario se proyectó un vídeo presentando a las candidatas de Castilla-La Mancha en esta edición. Y, tras ello, Núñez Milara invitó por fin a hablar a la fundadora de ‘Las Top 100’ y esta contó que "me gusta la palabra urgencia más que paciencia, porque hemos esperado siglos".

Las candidatas a la XIV edición de 'Las Top 100' de Castilla-La Mancha.

Ahora, defendió, toca ocupar los espacios donde se toman las grandes decisiones. Wullich recordó su llegada a España, hace 26 años, y lo que encontraba al abrir los periódicos: "Leía cinco nombres de mujeres y yo decía: "¿Dónde están las demás y cómo hacemos para que se vean?".

También recordó que, cuando comenzó el ranking, ella misma llamaba a las reconocidas para darles la noticia. "¿Pero quién me votó? ¿Pero quién me propuso?", le decían. Detrás, explicó, estaban personas que habían reparado en su trabajo: "Ahí aparecen mujeres por la generosidad de otras mujeres u hombres que las han conocido y que saben lo que valen".

La directora de Mujeres&Cía y fundadora de 'Las Top 100'. Cristina Villarino

No todas procedían de grandes ciudades. La fundadora insistió en que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y pidió actuar a quienes sí pueden hacerlo: "Quienes tenemos voz y posibilidad de cambiar las cosas y privilegios tenemos que utilizarlos" porque esa posición implica "una mayor responsabilidad" de dar paso a otras.

Después llegó la mesa redonda Ampliando el foco: el liderazgo del territorio, moderada por Charo Izquierdo, directora de Magas, con Mercedes Wullich, Belén Campos Manzanares, Cuca Díaz de la Cuerda y Esther Esteban. Magas publicará mañana los detalles de esta enriquecedora conversación.

La moderadora y ponentes del coloquio. Cristina Villarino

Mirar a las líderes cercanas

La clausura institucional correspondió a José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina. "Es importante que tengamos mujeres que dirigen y nos ayuden a dirigir", afirmó el regidor, que felicitó a 'Las Top 100' por la iniciativa y destacó el asunto elegido para la mesa: "Qué trabajo tan grande e interesante el liderazgo del territorio".

Gregorio habló de las comerciantes, profesoras y otras grandes profesionales de Talavera y contó que ese mismo día había conocido quince proyectos impulsados por mujeres en una actividad del Centro de la Mujer. También defendió la necesidad de ofrecer oportunidades para que el liderazgo que emana de la región pueda permanecer en ella.

José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina, reivindica el talento femenino y el afán emprendedor de las mujeres de su tierra. Esteban Palazuelos

"El desarrollo económico no se puede construir sin aprovechar el talento", dijo el alcalde, que explicó la apuesta municipal por los autónomos y la formación a través del programa Emprende y Avanza. Cifró en 150 las personas alcanzadas por estas iniciativas, de las cuales el 60% son mujeres: "Ellas son protagonistas de nuestro ecosistema empresarial".

El regidor defendió bajo los focos que la igualdad de oportunidades requiere recursos para quienes quieren crecer y generar empleo. Antes de terminar su discurso, pidió ampliar la búsqueda de referentes: "Cuando hablamos de liderazgo femenino no sólo hay que mirar a las líderes lejanas; también a las que tenemos más cerca".

Pilar Jurado interpretó Je veux vivre, el célebre Vals de Julieta de la ópera Roméo et Juliette, entre móviles alzados para grabar y alguna que otra boca abierta.

La soprano Pilar Jurado, durante su actuación. Cristina Villarino

La soprano, antes de enamorar al público, contó que Magas quiso contar con ella y ella acudió sin dudarlo. Su vínculo con 'Las Top 100' es tal que el ranking la convirtió en una de sus Honorarias tras haber sido reconocida en tres ocasiones.

Estos días, la artista se prepara para uno de los acontecimientos más especiales de su carrera: el 25 de noviembre, presentará una gala solidaria en el Auditorio Nacional de Música de Madrid cuya recaudación se destinará al programa Mujeres en Modo ON-VG, que acompaña a mujeres con discapacidad que han sufrido maltrato.

Tras las intervenciones y una foto de familia que no podía faltar, los asistentes disfrutaron de un cóctel entre los portones azules y los ventanales con vistas al campo de golf de Palomarejos. Allí pudieron continuar la noche y retomar las conversaciones de la velada, ya sin los turnos del escenario, en un ambiente más distendido y con tiempo para encuentros y reencuentros.

Fotografía de familia al término de la velada. Esteban Palazuelos

La cita tuvo el apoyo de patrocinadores que impulsan el liderazgo femenino sin fronteras. Así, de la mano de Alsa, Aqualia, Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Palomarejos Golf, Moeve y Prezero, 'Las Top 100’ prosiguen su recorrido por España con una noche en la que se habló de referentes, oportunidades y del trabajo que queda por hacer.