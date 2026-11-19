Dos mujeres reconocidas en 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España', Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Cosentino, y Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, han sido nombradas académicas de número de la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio.

La decisión, adoptada por la Junta General de la Academia y anunciada este miércoles 18 de noviembre, también incluye a Macarena Gutiérrez, consejera delegada de Atlantic Copper y candidata de 'Las Top 100', así como a Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Estos nombramientos incorporan a la institución profesionales procedentes de diferentes ámbitos de la actividad pública y privada, con experiencia en la dirección empresarial, la política, la economía y el mundo académico.

Proyección internacional

Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva de Cosentino. Foto: Jesús Umbría

Pilar Martínez-Cosentino, vicepresidenta ejecutiva del Grupo Cosentino, cuenta con una trayectoria profesional vinculada a la dirección empresarial y a la expansión internacional de la compañía almeriense.

Licenciada en Derecho y Asesoría Jurídica de Empresas por ICADE y con un MBA por el Instituto de Empresa, comenzó su carrera profesional en KPMG. Posteriormente, se incorporó al Grupo Cosentino como directora de estrategia, antes de asumir su actual responsabilidad como vicepresidenta ejecutiva.

La compañía, con sede en Cantoria (Almería), se ha consolidado como una multinacional dedicada a la producción y distribución de superficies para la arquitectura y el diseño. Actualmente, comercializa sus productos en más de 120 países y cuenta con nueve fábricas.

Además de su actividad empresarial, Martínez-Cosentino forma parte del Patronato de la Fundación Eduarda Justo, una organización dedicada a promover la formación, el talento y el liderazgo de los jóvenes.

Trayectoria institucional

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado Javier Longobardo

Carmen Calvo, actual presidenta del Consejo de Estado, también ha sido nombrada académica de número. Doctora en Derecho Constitucional y profesora titular de la Universidad de Córdoba, cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la política, la docencia y las instituciones públicas.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes responsabilidades, entre ellas la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura. Posteriormente, ejerció como vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Desde febrero de 2024 preside el Consejo de Estado.

Su trayectoria institucional ha estado acompañada de una estrecha vinculación con el ámbito universitario. Entre 1994 y 1996 fue secretaria general de la Universidad de Córdoba, donde también desarrolló su actividad docente e investigadora en materias relacionadas con el Derecho Constitucional, la igualdad y las políticas sociales.

La Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, presidida por José Ignacio Castillo Manzano, tiene como objetivo promover el estudio, la investigación y la divulgación de las ciencias económicas y su relación con el territorio. Los cinco nombramientos reúnen perfiles procedentes del ámbito empresarial, político e institucional.