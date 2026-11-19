La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL durante la recepción de la estatuilla. Felix Damian - Fotosprofesionales.es

Cruz Sánchez de Lara recibe el galardón a la Generosidad en los Premios Dona2 que otorga la Fundación Kike Osborne

La Fundación Kike Osborne celebró el martes 17 de noviembre la cuarta edición de los Premios Dona2 en el Espacio All in One de CaixaBank, en la plaza de Colón de Madrid. La gala distinguió a 16 personas y entidades del ámbito social, cultural y de la comunicación y dio protagonismo a las familias cuidadoras.

Creados en 2023, los Dona2 reconocen trayectorias que, a juicio de la fundación, destacan por los valores que transmiten y por el uso que hacen de su proyección pública. Cada galardón lleva el nombre de un valor, desde el respeto hasta la solidaridad, y la ceremonia sirve para dar visibilidad a quienes cuidan.

La cita tiene un propósito que va más allá del palmarés: acercar al público la realidad de las familias que cuidan a hijos e hijas con discapacidad. La fundación busca sumar a empresas, instituciones y ciudadanos al apoyo a estas familias y dar continuidad a los programas gratuitos que ofrece durante todo el año.

Un premio a la Generosidad

Entre los galardonados de esta edición está Cruz Sánchez de Lara, que recibió el Premio a la Generosidad. La abogada, escritora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL recoge así el testigo de Riki Rivera, el músico y compositor que obtuvo el mismo reconocimiento el año pasado y que en esta ocasión copresentó la gala.

Sánchez de Lara ha centrado su labor como abogada y activista en los derechos humanos y la sostenibilidad, ámbitos en los que ha desarrollado programas en países de África, América y Europa. En 2011 fundó la ONG THRibune for Human Rights. También es patrona de la Fundación Ortega Marañón.

Es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University de Washington. A su trayectoria jurídica se suma su liderazgo en EL ESPAÑOL, donde ejerce como vicepresidenta ejecutiva y ha tenido un papel fundamental a la hora de impulsar secciones como esta, Magas, el vertical del diario dedicado a la mujer.

Su faceta como escritora se ha desarrollado también con éxito fuera del periódico. En 2022 publicó en Espasa su primera novela, Cazar leones en Escocia. Con el mismo sello llegó un año después Maldito hamor, su segundo libro, y en 2024 publicó En la corte de la zarina. Su bibliografía suma un cuarto título, Las gobernadoras, que la editorial publicó en 2026.

El resto del palmarés

Como premiados la acompañaron Sara Carbonero, distinguida en la categoría de Respeto; Tania Llasera, por la Responsabilidad; Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, por la Superación; Raquel Perera, por la Felicidad; Silvia Jato, por el Compromiso, y Blanca Garelly, en Autoestima. La estatuilla a la Solidaridad recayó en Eduardo Strauch y la de Ilusión, en Álvaro Bilbao.

La lista se completó con Gonzalo Bermejo, premiado por el Agradecimiento; David Triay, por la Consciencia; Antonio Pérez, por la Empatía; M. Carmen Maza, por el Orgullo, y René Ponte, René ZZ, por la Paz. La Fundación Inocente recibió el Premio al Apoyo y Algo de Jaime, el Especial Familia.

Fabiola Martínez, presidenta de la fundación, y su hijo Kike Osborne dieron la bienvenida a los asistentes. En la gala, ambos hablaron de las necesidades de las familias con hijos e hijas con discapacidad y de la importancia de sentirse acompañadas. La atleta paralímpica Sara Andrés condujo la ceremonia junto a Rivera.

Bertín Osborne también tomó la palabra durante la ceremonia para agradecer el trabajo de quienes habían hecho posible la cita y se emocionó por el alcance del proyecto. En su intervención, reconoció que nunca había imaginado que llegaría a ver una celebración como la del martes.

Foto de familia de la cuarta gala de los Premios Dona2. Felix Damian - Fotosprofesionales.es

La labor de la fundación

La entidad, que nació en 2009, surgió de la experiencia de Martínez y Osborne como padres de Kike, que tiene parálisis cerebral. El objetivo inicial era que otras familias encontraran la orientación y el respaldo que ellos habían necesitado. Con el tiempo, la fundación amplió sus programas.

En la actualidad, esta cifra en más de 3.000 las familias a las que acompaña cada año. Sus programas son gratuitos e incluyen orientación, formación y apoyo psicológico. La entidad atiende a personas con hijos e hijas con discapacidad en distintas etapas de la vida, con independencia de cuál sea su diagnóstico.

"Detrás de alguien que necesita cuidados hay una familia que también necesita sentirse acompañada", explicó Martínez con motivo de la ceremonia. La presidenta insistió en que el bienestar de quienes cuidan también importa. "Porque quien cuida también cuenta", añadió.

La cuarta edición contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de empresas y entidades como CaixaBank y la Fundación Quirón. La organización agradeció también el trabajo del equipo de la gala y de los voluntarios, en tanto que "su implicación ayuda a dar continuidad a los programas y a seguir ofreciendo apoyo gratuito a las familias".