Del reconocimiento a Ana Jaureguizar a la solidaridad de Susanna Griso: la agenda semanal de 'Las Top 100'

La sostenibilidad, la innovación y el liderazgo femenino marcan la agenda de esta semana. 'Las Top 100' participan en encuentros profesionales, reciben reconocimientos y protagonizan iniciativas que ponen en valor sus trayectorias y su compromiso con la sociedad.

Dora Casal participará en un encuentro sobre sostenibilidad en el comercio, mientras que Marián García ha sido reconocida por su labor divulgativa. Elena Gómez del Pozuelo y Miriam González Durántez estarán presentes en jornadas dedicadas al emprendimiento femenino.

Los reconocimientos a Ana Jaureguizar y Sandra Sánchez, la nominación de Mildred Laya y el compromiso social de Rocío Mora y Susanna Griso completan una edición marcada por la participación de las mujeres en diferentes ámbitos profesionales.

Dora Casal

Dora Casal Domínguez, asesora sénior de Sustainable Fashion Way. Cedida

El próximo 16 de noviembre, Dora Casal intervendrá en la 3ª edición del Retail Masters Summit 2026, que se celebrará en el Hotel RIU Plaza España de Madrid y reunirá a profesionales del sector para abordar los retos del comercio y la sostenibilidad.

La directora de Roberto Verino y senior advisor de SFW abrirá, junto a Samantha Pilo, presidenta y fundadora de Sustainable Fashion Way (SFW), la mesa Demostrarlo: el día en que el retail pasa de contar a probar, a partir de las 11:00 horas.

El encuentro abordará la necesidad de respaldar las afirmaciones medioambientales de las empresas con datos y pruebas verificables.

Casal cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la moda. A lo largo de su trayectoria, ha impulsado diferentes iniciativas empresariales y actualmente colabora como asesora sénior de Sustainable Fashion Way, organizado por Cristina Delgado, fundadora de Women in Retail, una iniciativa centrada en impulsar la sostenibilidad y la transformación del sector.

Boticaria García

Boticaria García, farmacéutica y divulgadora sanitaria. Cedida

La farmacéutica y divulgadora científica Marián García, conocida como Boticaria García, ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia Farmacéutica 2026 durante la cuarta edición de estos galardones, celebrada el pasado 7 de noviembre en Vigo.

La ceremonia, organizada por ACM Farma en el Pazo de los Escudos, reunió a más de 300 profesionales del sector y distinguió a siete personas y establecimientos por su contribución a la innovación, la comunicación sanitaria y la atención farmacéutica.

Doctora en Farmacia y graduada en Nutrición Humana y Dietética, García se ha convertido en una de las divulgadoras sanitarias más conocidas de España.

A través de sus libros sobre salud y alimentación, redes sociales y colaboraciones con diferentes medios de comunicación, trabaja para acercar la información científica a la sociedad y combatir la desinformación en materia de salud.

Elena Gómez de Pozuelo

Elena Gómez del Pozuelo, emprendedora e inversora, y CEO de la empresa Bebé de París. Cedida

La empresaria Elena Gómez del Pozuelo participa este 12 de noviembre en AxTodas 2026, un encuentro dedicado al emprendimiento, la innovación y el liderazgo femenino que se celebrará en Madrid.

La fundadora de Womenalia será la encargada de inaugurar la jornada, que reunirá a empresarias, directivas y profesionales para compartir experiencias y reflexionar sobre los retos y oportunidades de las mujeres en el ámbito empresarial.

Gómez del Pozuelo cuenta con una amplia trayectoria como emprendedora y ha impulsado diferentes proyectos empresariales, entre ellos Womenalia, una red profesional orientada a promover el desarrollo y las oportunidades de las mujeres.

Miriam González Durántez

Miriam González Durántez, abogada y presidenta de Democracia 21. Cedida Cedida

La abogada Miriam González Durántez participará el próximo 19 de noviembre en el encuentro Emprendimiento femenino sin fronteras, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo de Alarcón (AMEP) con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora.

La jornada se celebrará en el Auditorio Banco Sabadell de Madrid y reunirá a empresarias y directivas para abordar los retos del emprendimiento internacional. Ella protagonizará una conversación junto a Teresa Goya Burgués, presidenta de AMEP, a partir de las 16:30 horas.

Presidenta de Democracia 21, González Durántez cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y ha impulsado iniciativas relacionadas con la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino.

Susanna Griso

Susanna Griso, presentadora de Espejo Público. Cedida

La periodista estará vinculada a la XXVII Subasta Benéfica de Capones Cascajares, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Hotel Palace de Madrid. La iniciativa solidaria reunirá a representantes del ámbito empresarial y social con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de ayuda a colectivos vulnerables.

Organizada por la Fundación Cascajares, esta edición destinará su recaudación a la Asociación Nuevo Futuro, que trabaja en la protección y atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Los fondos contribuirán a reforzar el cuidado y la educación de los menores acogidos en los hogares de la entidad.

Presentadora de Espejo Público en Antena 3 desde 2006, Griso es una periodista y presentadora española con una amplia trayectoria en radio y televisión. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su labor en los medios de comunicación y ha participado en iniciativas de carácter social y solidario.

Ana Jaureguizar

Ana Jaureguizar, nueva presidenta de L'Oréal en España y Portugal. Cedida

La presidenta de L'Oréal Groupe para España y Portugal recibirá esta noche el Premio MAS Trayectoria 2026, concedido por Mujeres a Seguir en reconocimiento a su carrera profesional y su liderazgo en el sector de la cosmética y el lujo.

La entrega tendrá lugar en Madrid durante la XIII edición de los Premios Mujeres a Seguir, una ceremonia que reconocerá el talento femenino en diferentes ámbitos profesionales y en la que también se darán a conocer las ganadoras de las distintas categorías.

Jaureguizar se incorporó a L'Oréal en 2006 y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad dentro del grupo. Tras dirigir las divisiones de lujo y productos de gran consumo en España y Portugal, es la presidenta de la compañía, para ambos mercados, desde julio de 2026.

Mildred Laya

Mildred Laya, directora de programas ejecutivos para el sur de EMEA, Iberia e Italia en Salesforce. Cedida

Mildred Laya Azuaje ha sido nominada al reconocimiento Mujer Hispana del Año 2026, otorgado por la Cámara de Empresarios Venezolanos en España (CeVe). La distinción forma parte de la tercera edición de los Reconocimientos a la Excelencia Hispana, cuya ceremonia se celebró el pasado 11 de noviembre en Madrid.

Estos galardones reconocen el talento, la trayectoria y las aportaciones de profesionales, empresas e instituciones que contribuyen al desarrollo de la comunidad hispana en España.

Entre sus diferentes categorías, Mujer Hispana del Año destaca el papel de las mujeres que, a través de su trabajo, impulsan nuevas oportunidades y fortalecen los vínculos entre España y Latinoamérica.

La nominación de Laya pone en valor su trayectoria profesional y su compromiso con el liderazgo y la comunicación.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado su actividad en el ámbito de la comunicación corporativa y las relaciones institucionales, participando en iniciativas orientadas a impulsar la diversidad y dar visibilidad al talento femenino.

Rocío Mora

Rocío Mora, directora de APRAMP. Esteban Palazuelos

La directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ha participado en una mesa redonda sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, presidida por la reina Letizia en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El encuentro, celebrado el pasado 5 de noviembre en el Palacio Real de El Pardo, reunió a expertas de España, Paraguay y Bolivia para abordar los desafíos de la trata y la importancia de reforzar la cooperación internacional en la protección de las víctimas.

Al frente de APRAMP, Mora lleva años trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual, impulsando iniciativas de atención, acompañamiento y sensibilización social.

Su trayectoria y compromiso con la protección de las víctimas y la defensa de sus derechos la ha llevado a formar parte de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' en distintas ediciones.

Sandra Sánchez

Sandra Sánchez, campeona olímpica en Tokio 2020. Cedida

La campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez ha recibido el Premio SUBLIME el pasado viernes 6 de noviembre, un nuevo reconocimiento que se suma a su trayectoria deportiva. Esta ha mostrado su emoción por este nuevo galardón, que llega en un momento marcado por sus proyectos fuera de la competición.

Durante la entrega, Sánchez también tuvo la oportunidad de compartir sus impresiones sobre la acogida de su documental Karateka, la película inspirada en su vida y trayectoria deportiva.

La deportista destacó especialmente las diferentes emociones que está despertando la película entre los espectadores y el cariño que está recibiendo tras su estreno.

Campeona olímpica en Tokio 2020, bicampeona del mundo y siete veces campeona de Europa, Sánchez continúa vinculada al deporte tras su retirada profesional.

A través de nuevos proyectos, comparte su experiencia y transmite valores como la perseverancia, la superación y la importancia de perseguir los objetivos personales.

La nueva edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' ya está en marcha. Las votaciones están abiertas y es el momento de reconocer el talento, el liderazgo y la trayectoria de las mujeres que están dejando huella en nuestra sociedad.