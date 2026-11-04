Irene Teruel, CEO de la red de mujeres hispanas que triunfa en EEUU: "Con Trump, invertir en los latinos parece un riesgo"

Menos del 0,1% del capital riesgo que se invierte en Estados Unidos llega a manos de mujeres latinas fundadoras. Una cifra tan pequeña que, cuando Irene Teruel la conoció por primera vez, pensó que alguien se había equivocado al hacer las cuentas.

No era un error. Era, y sigue siendo, el reflejo de una realidad difícil de justificar: las empresas lideradas por mujeres hispanas crecen, generan oportunidades y demuestran su capacidad para competir en mercados internacionales, pero el acceso a la financiación continúa siendo una de sus grandes asignaturas pendientes.

Desde Nueva York, donde ha construido una trayectoria profesional que la ha llevado de los grandes despachos de abogados al universo del emprendimiento, conoce bien las luces y las sombras de perseguir una carrera lejos de casa.

Formada en Derecho y Ciencias Políticas, con experiencia en Gómez-Acebo & Pombo y Clifford Chance y programas ejecutivos en Stanford y Harvard, decidió dar un giro a su vida profesional después de la pandemia. No buscaba acomodarse a un camino que ya conocía, sino explorar todo lo que todavía podía construir.

De esa inquietud nació HiExec, una comunidad que fundó en 2025 y que hoy reúne a 220 mujeres hispanohablantes con un vínculo común: las ganas de crecer, compartir oportunidades y dejar de abrirse camino en solitario.

Una red profesional que también funciona como espacio de apoyo en un país donde las barreras migratorias, las diferencias culturales y la falta de referentes pueden convertir cualquier comienzo en una carrera de obstáculos.

Reconocida como una de las 'Top 10 Exterior', Irene Teruel habla con Magas de financiación, liderazgo femenino y del nuevo escenario estadounidense tras el regreso de Donald Trump. También de maternidad, de los sacrificios que no aparecen en un currículum y de por qué, pese a todo, sigue creyendo que Nueva York merece la pena.

Irene Teruel en la presentación de un informe. Cedida

Cuando viste por primera vez el dato de que las mujeres latinas reciben menos de ese 0,1% del capital riesgo en Estados Unidos pensaste que era un error. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento?

Creí que se habían confundido algunas cifras, ¿sabes? Porque qué pena que a este colectivo empresarial que tiene tantísima capacidad de crecimiento se le esté dando tan poco acceso a tener capital. Me pregunté si sería, en parte, por la situación política. Esa fue mi siguiente pregunta.

¿Cuál es la mayor mentira que seguimos contando sobre las mujeres que emprenden? En muchas ocasiones se habla de que faltan proyectos o talento, pero tú sostienes todo lo contrario.

La primera mentira es que es más arriesgado, que suponemos un mayor peligro, es decir, que invertir en nosotras, en el talento de una fundadora hispana, entraña un mayor riesgo. O, al menos, que va a ser más negativo que si lo haces en un hombre.

Y hay datos que demuestran que para nada es así, hay resultados extraordinarios de estos proyectos y, además, hay muchos ejemplos de mujeres fundadoras que, a pesar de que tienen una familia, también tienen empresas espectaculares que han multiplicado su potencial por 10, esa inversión.

Ahora mismo puedes ver a Regina Polanco, que es una gran amiga mía. Tiene PYRATEX —la firma que llevó la reina Letizia en los pasados Premios Princesa de Asturias— y dos hijos. He seguido toda su trayectoria y nada de lo que implica ser mujer le ha quitado algo, al contrario, le ha sumado.

Hablas de un escenario más complicado desde el regreso de Donald Trump, ¿cómo se nota eso en el día a día de una emprendedora o de una directiva hispana en Nueva York?

Evidentemente, desde que llegó Donald Trump, en enero de 2025, ha habido una serie de políticas migratorias que han generado un clima de incertidumbre aquí, en Estados Unidos.

Muchos emprendedores hispanos que antes veían este país como el de las oportunidades, o se han regresado a sus lugares de origen o directamente no vienen. Y no lo hacen porque la oportunidad es menor, hemos visto que la financiación a estos fundadores ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.

Entre 2022 y 2024 se ve claramente que antes teníamos una destinada a estos hispanohablantes de un 2.2% y ahora estamos en 1.3%. Eso se traduce en que al final los inversores perciben que apostar por los latinos o por los hispanos es un riesgo. Entonces, eso desemboca en menos negocios aquí de ese tipo de perfiles.

Al final, ¿dónde se van? Al nuevo Miami, que es Madrid.

A pesar de todos los obstáculos que había en su camino, la determinación fue la brújula que orientó la trayectoria de Irene Teruel. Cedida

Lo que se percibe desde aquí es que una de las grandes esperanzas que se encuentra al otro extremo de la balanza respecto a Trump es el alcalde de Nueva York, Zohran Mandamni, ¿él puede hacer algo desde su posición sobre el emprendimiento?

Sí, tendría que decirte exactamente las ayudas, pero el otro día conocí a alguien del gobierno de aquí y me explicó que este alcalde está sacando ayudas para mujeres hispanas que están liderando empresas, fondos, organizaciones en todo el mundo y estas propuestas se solicitan y asignan dependiendo del momento en el que está tu negocio, y me parece muy interesante.

Al ser un grupo minoritario, también van surgiendo determinadas comunidades en torno a él, para ayudarnos entre nosotras.

De ahí que yo crease HiExec el año pasado, porque después de ser mamá, me di más cuenta si cabe de cuánto nos necesitamos entre las mujeres para ofrecernos esa visibilidad que a veces nos falta, esa otra perspectiva que has vivido en otros ámbitos y que al final no cuentas. Somos ya 220 mujeres.

¿Y cómo es HiExec?

Es para todas las hispanas y nos une un vínculo profesional, una visión de seguir creciendo. Pero a la vez es tu grupo de apoyo para otras cosas, para abrirte puertas... De hecho, ya han salido varios acuerdos entre las miembros. Hay dos chicas que se conocieron en uno de nuestros eventos y han montado un estudio de pilates juntas aquí, en Nueva York.

A pesar de ese paso atrás que se ha dado con Donald Trump sobre ciertas garantías, sigues apostando por Estados Unidos, ¿qué ofrece para que merezca la pena quedarse?

Sigo pensando que es el país de las oportunidades. Es el sitio donde una empresa se gastaría millones de dólares en inversión. Eso es algo que en España, en Europa en general, es mucho más complicado.

Antes de llegar al punto en el que estás profesional y personalmente, pasaste por grandes despachos, compañías internacionales. Tienes una trayectoria muy sólida. ¿En qué momento sentiste que ya no te bastaba con desarrollar tu carrera y que querías abrir camino también para otras mujeres?

Siempre he tenido una inquietud muy grande por el mundo de los negocios, ¿vale? Desde que decidí que mi futuro como abogada fuese M&A, corporate.

Entonces, a pesar de haber estado en Gómez-Acebo & Pombo y en Clifford Chance, donde me dedicaba básicamente a analizar empresas para asesorar a otras, fui acudiendo a consejos de administración, conociendo a fundadores que estaba en plena construcción de algo y viendo también la perspectiva del otro lado.

¿Y qué hizo que quisieras dar el salto?

Fue un poco la pandemia, porque a mí me pilló en Estados Unidos. Llegué y al mes estaba todo cerrado, entonces se abre un tiempo para la reflexión y pensé que por qué no intentarlo.

Ahí tuve que reinventarme, porque yo no era abogada americana, no tenía el Bar, por lo que alguien te contratase era muy complicado. Habría sido quizás el camino más fácil, pero quería dar el salto e intentarlo desde el otro lado. Y es que hoy en día hay tantas opciones de enriquecerte... Yo no estudié Administración y Dirección de Empresas, pero sí hice dos Executives en dos universidades muy buenas: Stanford y Harvard.

Y a pesar de ello, te diré que todo lo que aprendí lo hice trabajando y por mi cuenta y así nació HiExec.

Cuando Irene Teruel llegó a Nueva York, a pesar de contar con una trayectoria increíble, se sentía peor que si viniera de McDonald's. Nadie la contrataba al no ser americana. Cedida

¿Siguen siendo necesarias las redes de mujeres o pensabas que a estas alturas ya habrían dejado de hacer falta?

Me di cuenta de que es más importante que nunca y, sobre todo, estando aquí. Primero, por el idioma y segundo, por los trámites migratorios, porque se pasa muy mal. A ello hay que añadirle el cambio cultural.

Yo llegué aquí con un muy buen currículum, pero en Estados Unidos es como si hubieses trabajado en McDonald's. Bueno, de hecho es peor, porque aquí todo el mundo conoce McDonald's. No le importas a nadie. Entonces así me di cuenta de lo esencial que iba a resultar tener mi red y lo que me hubiera gustado tenerla cuando llegué aquí, que hubiera algo como HiExec.

Luego, en cuanto organicé mi primer evento, al que fueron unas 60 personas, todas salían preguntando que cuándo sería el siguiente y cómo lo íbamos a hacer. Así que pensé que ahí había una oportunidad.

Has sido reconocida como una de 'Las top 10 Exterior'. ¿Qué significa recibir un reconocimiento así viviendo tan lejos de casa?

Es muy gratificante, pero no cambia nada para mí a pesar de que me siento superagradecida. Lo que me da son fuerzas para seguir hacia adelante, para continuar luchando. Lo que me encanta es que creo que da visibilidad a lo que he hecho y ayuda a otras mujeres que puedan pensar "ay, yo también puedo ser ella, ¿por qué no doy el salto?"

Cuando se publican estas cosas me escriben mucha gente diciendo que cómo lo hice y también ha servido a tanta gente para venir a Estados Unidos... Es lo que me hubiese gustado a mí.

Pero, por otro lado, tu vida tiene que seguir. Tú no puedes estar buscando premios, la motivación no puede ser aferrarte a eso porque tienes que seguir construyendo. Lo otro vendrá o no vendrá, pero tienes que trabajar en lo que está en tu mano y en lo que te motiva.

Después de tantos años fuera, ¿qué crees que hacemos mejor en España de lo que creemos? ¿Y qué seguimos haciendo peor de lo que nos gustaría admitir?

En España existe una conciliación legalmente para la mujer y el hombre increíble y eso no se ve aquí. Y te hablo también de sanidad, que nos echamos las manos a la cabeza, pero yo digo "vente aquí". Y creo que pagamos muchos impuestos en España, pero es que luego pienso en la educación que tenemos, la sanidad o la conciliación... Y eso en EEUU no existe.

En cuanto a maternidad, las empresas te dan lo que consideran, porque es un convenio, no hay una ley. Además, cada estado es una historia distinta. Es muy difícil ser mamá y trabajar.

Respecto a lo que seguimos haciendo peor de lo que nos gustaría admitir, diría que todo lo que tiene que ver con emprendimiento, porque es que lo penalizamos. Cuando alguien se lanza, castigamos además el fracaso. Y eso, aquí, es al contrario.

En Estados Unidos ven increíble que te lances, que hayas montado tu propia empresa, aunque no haya salido bien.

Viendo tu trayectoria, Derecho, Ciencias Políticas, Harvard, Stanford, Nueva York, parece que todo ha seguido una especie de plan perfecto, pero, ¿qué parte de la historia queda atrás cuando alguien ve tu currículum?

La cantidad de trabajo y esfuerzo que pones en cada una de tus posiciones. Y, aparte, están todos los temas de la visa —si no la tienes, has de marcharte— y lo mal que lo pasas para que alguien te esponsorice.

El hecho de que yo he estado aplicando a cientos de trabajos para que alguien lo hiciera... Se me han caído muchos porque cuando he dicho que no tenía esa acreditación o que no era americana, que estaba sin green card. Es que no eres nadie y eso es muy fuerte.

Aquí para tener un alquiler has de contar con unos puntos que se consiguen a través de las tarjetas de crédito —credit score, lo llaman—. Quedarse aquí sin ello ya es un logro. Yo vine como expat, con un apartamento ya puesto con Gómez-Acebo & Pombo y con la vida solucionada, pero, de repente, quise quedarme y se dio todo lo demás.

Y, además de todo esto, tener un nuevo trabajo implica demostrar que vales para ello. Hacer todo eso aquí, de cero, sola... Es difícil. Viví en una habitación sin ventana que una amiga usaba como gimnasio en Brooklyn y cuando mis padres vinieron a visitarme se quedaron horrorizados.

He tenido momentos malos, pero he seguido hacia adelante e intentándolo. He conectado con personas extraordinarias y lo he conseguido. ¿Qué es conseguir? Quedarme en mi casa y seguir trabajando. Y tras todos esos empleos he decidido montar mi propio negocio, algo que ha llegado tras seis años.

¿Qué era lo que en ese momento más complicado te hacía continuar?, ¿cuál era tu motivación al final del camino?

¡Ay, qué preguntas me haces...! Quería quedarme porque sentía que deseaba estar aquí. No sé... la energía de Nueva York es extraordinaria en el ámbito profesional y te hace pensar que puedes llegar a lugares que desde España son imposibles...

La gente me tomaba como loca al principio cuando me fui de Gómez-Acebo & Pombo, pero yo tenía esa necesidad, sabía que lo podía hacer y que me llenaría mucho más, y así fue.

La conversación con la joven dejó a esta periodista con ganas de más y de establecer nuevos objetivos. Cedida

Si pudieras cambiar una una sola cosa del ecosistema empresarial para que las próximas generaciones de mujeres lo tuvieran un poco más fácil, ¿por dónde empezarías?

Bueno, empezaría por donde estoy empezando, que es unirme a una comunidad que resuene en mí, porque ahí vas a conocer a muchísima gente. Entonces, buscaría mi red y a partir de ahí, sé que encontraría mis apoyos para dar el salto y conseguir lo que quería.

Si una joven española te dijera hoy que quiera hacer las maletas para buscarse un futuro profesional en Nueva York, ¿qué le dirías?, ¿la animarías?

Sin ninguna duda, porque como hemos comentado, Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades a pesar de todo lo que se lee en cuanto a política y demás. Entonces, da el salto, hazlo.

Te vas a arrepentir de lo que no haces mucho más que de lo que haces. Siempre es así. Y si te equivocas, ¿qué pasa? ¡Nada! Para eso es tu vida, para intentar las cosas en las que crees. No hay nada que perder, todo es ganancia.