40°28’56"N 3°21’52"O es mucho más que una coordenada en la vastedad del campo manchego. Nos dirige al corazón de Almagro, la villa de traza señorial sobre la que se alza el Corral de Comedias. Erigido en 1628, es una reliquia viva que se mantiene como el único espacio escénico del Siglo de Oro que conserva su estructura original intacta en todo el mundo.

Cruzar su zaguán y atisbar el cielo abierto desde el patio central es ingresar en una cámara del tiempo donde la piedra y la madera guardan el eco de cuatro siglos de pasiones humanas, comedias, loas y soliloquios inmortales. Allí, enmarcadas por 54 pilastras impregnadas por el barniz rojizo del almagre, las tablas han visto discurrir la peripecia dramática de España.

Pero este templo de la actuación albergaba también la escenografía de un orden social cimentado sobre la segregación. Si los hombres ocupaban el bullicioso patio de los mosqueteros, las mujeres ocupaban la cazuela. La grada, suspendida al fondo del primer piso, sofocante y de escasa ventilación, obligaba a las espectadoras a apretujarse en la penumbra.

El contrapunto que ofreció la noche del 26 de octubre supuso una enmienda a esa vieja distribución.

Casi 400 años después —la cifra será redonda en 2028— de su creación, el Corral de Comedias fue el epicentro del liderazgo femenino. Las protagonistas del avance social en este país tomaron el proscenio en una metamorfosis alegórica que habría fascinado al propio Calderón de la Barca en La vida es sueño.

Así pues, la ilusión del antiguo orden cedió ante la contundencia de un movimiento de empoderamiento político, científico, empresarial y cultural que reclama el centro del tablado.

El espacio acogió la gala que da el pistoletazo de salida al periodo de votaciones de las XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', la iniciativa impulsada por Magas y concebida hace más de 15 años por Mercedes Wullich.

Almagro reúne a las mujeres líderes de Castilla-La Mancha en el arranque de las votaciones de 'Las Top 100'. Á. Pulido / J. Carbajal / E. Palazuelos

A la cita acudieron caras conocidas del mundo institucional, amigos de la casa y mujeres que en años anteriores habían sido premiadas por esta comunidad de referentes que cada año se ensancha más. Muchas llegaron desde Madrid en un autobús.

Tal vez ese sea el verdadero Alsa por amor, porque ¿hay mayor muestra de generosidad que la de cruzar una región para visibilizar un proyecto que hace que otras brillen?

Cumplido el protocolo de preparación en las habitaciones de cortesía que se habían puesto a disposición de las invitadas en Manzano Palace, la comitiva emprendió un paseo de apenas dos minutos de caminata cruzando la majestuosa Plaza Mayor de Almagro, con sus galerías acristaladas silenciadas bajo el atardecer manchego, hasta alcanzar su destino.

Samary Fernández-Feito, Mercedes Wullich y Charo Izquierdo, a su llegada al Corral de Comedias de Almagro. Javier Carbajal

“Este Corral de Comedias fue construido por don Leonardo de Oviedo, vecino de Almagro, en 1628, en el patio de un antiguo mesón llamado mesón del toro", reza la placa cerámica que nos recibe al llegar al portón del teatro. Encima hay otra que marca los siglos de su esplendor; a su lado, la bandera de la localidad.

Y, frente a todos estos símbolos, un sugerente photocall comienza a acoger poses, sonrisas, abrazos y flashes.

El ambiente destilaba la distinción de las noches de Magas, revista que, dicho sea de paso, en los últimos años ha realizado un gran esfuerzo para peregrinar con sus eventos por toda España. ¿El objetivo? Mirar más allá de Madrid siempre que sea posible y acudir allá donde está su comunidad de lectoras para visibilizar los encantos de sus pueblos y ciudades.

Frente a los objetivos de los fotógrafos se congregó una nutrida representación del poder institucional y del tejido directivo del país. Entre las personalidades presentes destacaban Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL; Samary Fernández Feito, directora general de Negocio de este diario.

También Mercedes Wullich, fundadora de Mujeres & Cia y 'Las Top 100'; Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro; Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo; Sara Simón Alcorlo, consejera de Igualdad; David Broceño, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real; Blanca Fernández, delegada de la Junta en dicha provincia.

La expectación en la Plaza Mayor evocaba los días en que las compañías de la legua alborotaban las villas, pero el motivo era la consolidación del liderazgo femenino como motor del presente y del futuro. Las asistentes encarnaban una conquista irrenunciable de derechos y espacios de decisión.

Clara Campoamor dijo alguna vez que “la libertad se aprende ejerciéndola". Cómo se alegraría ella si viera cuánto ha cambiado el mundo…

Comienza la función

A las 18:45 horas dio comienzo la ceremonia escénica en el patio del Corral, conducida con temple y elegancia periodística por Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL.

Tras enmarcar la trascendencia de celebrar esta gala en un monumento que camina hacia su cuarto centenario, la maestra de ceremonias cedió la palabra a las distintas figuras que articulaban el discurso histórico de la tarde. La primera en subir al tablado, que no escenario, fue Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Cabía esperarse de quien lidera el regional un alegato de calado ético e historiográfico: "Este escenario nos invita a reflexionar sobre quienes han ocupado el centro de la escena a lo largo de nuestra historia y quienes quedaron relegadas al olvido".

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de 'EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha', durante su intervención. Javier Carbajal

Esteban realizó un emocionante escrutinio del patrimonio humano de la región y rescató la memoria de pioneras cuyo genio fue sepultado: evocó a Leonor Serrano, que introdujo el método Montessori en el país; a Juana ‘la Galana’, heroína de Valdepeñas que acaudilló la resistencia contra las tropas napoleónicas.

También, por supuesto, a Isabel Torres, farmacéutica pionera en el estudio de la nutrición humana; a las ‘fabricantas’ de paños de Brihuega, y a las terreras de Tomelloso, primeras españolas en vestir pantalones en el siglo XIX.

"No les faltó talento, sino reconocimiento", sentenció, subrayando que el compromiso editorial del vertical que preside es "recuperar esas vidas y devolverles el lugar que merecen". Advirtió sobre los retos de la IA, alegando que los algoritmos, al nutrirse de datos pasados, pueden perpetuar la invisibilización de la mujer si no se revisan los relatos fundacionales.

A continuación, tomó la palabra Francisco Ureña Prieto, alcalde de Almagro, quien rememoró con cercanía cómo se gestó la velada durante una charla con Esteban en un CaixaForum. El regidor planteó una interpelación de cariz filosófico que conmovió al auditorio: "¿En qué momento el ser humano dejó de considerar que más del 50% de la población tenía talento?"

El alcalde de Almagro, Francisco Ureña Prieto. Javier Carbajal

“¿Tan cortos de miras hemos sido los hombres?" añadió Ureña, desafiante y dispuesto a meditar sobre la incuantificable pérdida de saber que ha padecido la humanidad, cuestionándose cuántas de ellas "podrían haber sido Platón o Aristóteles" y cuánto habrían enriquecido la filosofía universal de haber disfrutado de las mismas oportunidades de formación.

Invocando su condición de padre y abuelo, defendió un mundo con igualdad plena de derechos y obligaciones, recordó el origen etimológico del álgebra —del árabe al-ŷabr, que significa 'recomponer lo incompleto'— y el papel del algoritmo como el método sistemático para resolver problemas, concluyendo que la sociedad ya no necesita seguir buscando a ciegas porque el talento femenino se halla presente y manifiesto en la sala.

Dispuesta a seguir añadiendo magia a la noche, la Fundación Siglo de Oro revolucionó las galerías de madera rememorando la longevidad del recinto, orientado a su IV Centenario: "Fuera de estas paredes el mundo hervía, pero dentro se reía y se lloraba, se amaba y se odiaba...", recitaron con gracia los actores de la compañía.

Parte del grupo de teatro Fundación Siglo de Oro durante su actuación. Javier Carbajal

Luego tomó la palabra Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango, para resaltar el orgullo de su firma por llevar “cuatro décadas acompañando a mujeres" creadoras de su propio destino.

Definió 'Las Top 100' como "un movimiento que inspira y ayuda a crecer a otras", haciendo suya una frase de Ana Botín: "Cuando una mujer sube la escalera, tiene que dejarla puesta".

María Aguado asentía mientras se preparaba para subir a tomar los micros e interpretar con sensibilidad el tema A mitad, dedicado a todas las luchadoras que batallan en la sombra.

La artista María Aguado demostrando su talento ante los presentes. Javier Carbajal Almagro

Toda esta polifonía de discursos y aplausos evocaba de alguna forma el espíritu colectivo del clásico de Lope de Vega en Fuenteovejuna: una comunidad unida, "todos a una" en el propósito de elevar el reconocimiento femenino a rango de causa ineludible.

Cuenta atrás para votar

Superadas las intervenciones iniciales, la velada llegó por fin a lo que todos esperaban, a su punto álgido: el anuncio oficial de la apertura de votaciones para la XIV Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Ana Núñez-Milara introdujo la alianza con la histórica manufactura relojera Blancpain, cediendo el micrófono a su Brand Manager, Laura Bartolomé.

Esta trajo a la memoria la gesta de Betty Fiechter, la primera mujer en dirigir una casa de alta relojería en un momento en el que las europeas aún carecían del derecho al sufragio universal. La representante glosó cómo su visión “aseguró el futuro de la marca y con ella se crearon nuestros modelos más emblemáticos".

El escenario acogió posteriormente a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, que evocó las incertidumbres del inicio del proyecto: "Me daba miedo la posibilidad de haberme equivocado, pero Mercedes me repetía que no hay otro ranking como este, y es verdad. Esto es mucho más que salir en una lista y que te hagan una foto".

La gran maga de la cita rememoró con orgullo el momento en que fue distinguida con el Premio Dulcinea en 2019 –"el día en el que me vi en un escenario con los manchegos diciéndome que era Dulcinea, yo no me lo creía", confesó–, reivindicando la riqueza cultural de España: “Si esto lo tuvieran los americanos o los ingleses, lo estarían explotando al máximo".

Tras rendir homenaje a pioneras del desarrollo rural como Carmen Quintanilla (AFAMMER) presentes en el corral, apeló a las galardonadas a ejercer como "embajadoras de las mujeres de Almagro y de las que vienen".

A su lado, Wullich advirtió sobre la fragilidad de las conquistas sociales: "Mucho de lo que hemos ganado podría retroceder si no tenemos claro cómo debemos defenderlo".

Instó a las mujeres que ostentan parcelas de decisión a emplear su poder para abrir portones y mentes, expresando además su deseo de ver una presencia cada vez mayor de castellano-manchegas en la lista final de referentes.

Cómo participar Llegados a este punto, esta revista recuerda que las bases para votar por ‘Las ‘Top 100’ de 2027 son las siguientes: Periodo de votación: desde la noche del 26 de octubre hasta el 27 de diciembre. Plataforma y registro: acceso a través de la web oficial de Magas, requiriendo un registro único mediante correo electrónico validado. Soberanía del voto: Cada usuario registrado puede emitir un único voto por candidata en cada categoría. Distribución de categorías: 10 categorías tradicionales (Académicas e Investigadoras; Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO; Cultura y Artes Escénicas; Directivas; Empresarias; Función Pública, Institucional e Impacto Social; Políticas; Medios de Comunicación; Ocio y Deporte; Startups y Profesionales Independientes) más la Top 10 Exterior. Proceso final: Las cinco candidatas más votadas por el público en cada categoría pasarán como finalistas a la deliberación del jurado de expertos, que resolverá las ganadoras definitivas en una sesión a puerta cerrada y ante notario.

De nuevo en el Corral de Comedias, animados por Cruz Sánchez de Lara, Mercedes Wullich y Blancpain, los asistentes puestos en pie unieron sus voces en un atronador clamor colectivo para corear la cuenta atrás: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comienza el segundo acto de la nueva edición de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’.

Tres mujeres que representan el espíritu de 'Las Top 100': Lara Bartolomé, Cruz Sánchez de Lara y, por supuesto, Mercedes Wullich Javier Carbajal

La ovación entre estrellas

La catarsis de la velada se desató inmediatamente después, con Barei y Aty tomando la escena para interpretar Volvería a hacerte bailar. Antes de dar paso a la música, la primera invitó a los presentes que cerrasen los ojos y dedicasen la canción a alguna mujer inspiradora —madres, abuelas, maestras o referentes ya ausentes— que les hubiera abierto camino.

Barei y ATY interpretaron su tema conjunto, 'Volvería a hacerte bailar'. Javier Carbajal

Así contagió el dúo de un entusiasmo irrefrenable a los espectadores y convirtió el patio de comedias en una marejada de palmas acompasadas y vítores en pie.

El cierre de las intervenciones, a cargo, como no podía ser de otra manera, de Emiliano García-Page, situó la conquista de la paridad real, junto a la plena integración en el proyecto europeo, como las dos transformaciones más positivas y estructurales experimentadas por España en el último medio siglo.

Sin embargo, previno al auditorio contra las trampas de la autocomplacencia. "En el mundo hay todavía un déficit brutal de igualdad y quedan muchas conciencias que cambiar, incluso entre los más jóvenes", dijo el presidente de Castilla-La Mancha, retomando la escalera mencionada antes por Casares.

En derechos, explicó, “puede haber rellanos en los que nada se mueve, pero lo normal es que siempre se suba o se baje". Por eso reclamó "mantenernos vigilantes" y seguir reivindicando, del mismo modo en que habló de retos pendientes, de abordar debates de calado en las estructuras del Estado como la primacía del varón en la sucesión a la Corona.

La intervención de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

Asimismo, García-Page trazó una tajante distinción entre "liderazgo" femenino y "autoridad", señalando que mientras el primero es una realidad incuestionable, la sociedad debe transformar los patrones culturales para evitar que el segundo siga vertebrándose en términos machistas.

Terminada la gala, la comitiva institucional y la nutrida representación de 'Las Top 100' —integrada por Carmen Amores, Carme Artigas, Marián ‘Boticaria’ García, María Luisa Gutiérrez, Rocío Mora, María Porto, Sandra Sánchez y Sara Vega, entre otras— recorrieron los metros que separan el teatro de la Iglesia desacralizada de San Agustín.

Bajo sus bóvedas desprovistas de culto —porque hoy el templo se utiliza como un museo vivo del barroco manchego—, la iluminación cenital acabó convirtiendo el espacio en el plató monumental donde se realizó la fotografía destinada a ilustrar en un futuro muy cercano las páginas del cuarto Bookazine de Magas.

Luego todos los invitados caminaron hacia el claustro del Museo Nacional de Artes Escénicas para disfrutar de un exclusivo cóctel-cena. ‘Las Top 100’ brillaban bajo el cielo de Almagro, algo así como estrellas que proyectan su liderazgo del corazón de La Mancha al mundo.

Tras la gala, los invitados disfrutaron de un cóctel en el claustro del Museo Nacional de las Artes Escénicas Ángela Pulido

A modo de último gesto de gratitud, los asistentes se llevaron en las bolsitas de Germinal los productos más exclusivos de la firma, obsequios materiales de una cita que perdurará en lo intangible, en el tiempo. Así, el telón cae, pero comienza un nuevo capítulo para líderes que mueven España.

Agradecimientos especiales

El éxito de la gala de cuenta atrás de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en Almagro ha sido posible gracias al patrocinio, el compromiso social y la colaboración de una red de aliados estratégicos que apuestan de forma decidida por el desarrollo del talento y la visibilidad del liderazgo femenino en España.

Almagro reúne a las mujeres líderes de Castilla-La Mancha en el arranque de las votaciones de 'Las Top 100'. A. Pulido / J. Carbajal / E. Palazuelos

Expresamos nuestro más profundo reconocimiento institucional a Alsa, Ayuntamiento de Almagro, Blancpain, García Baquero, Germinal, Globalcaja, Turismo de Castilla-La Mancha, Mango y Philip Morris España, por su contribución a la excelencia de una noche inolvidable en el Corral de Comedias.