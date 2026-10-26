'Las Top 100' abren el plazo de votaciones en Almagro entre espectáculos, homenajes a las pioneras y defensas de lo rural

El Corral de Comedias de Almagro es una joya cultural de la que España, por fortuna, puede disfrutar casi de la misma forma en que lo hacían quienes la vieron erigirse en 1628. Al pasar por su zaguán y observar el cielo abierto desde el patio central, rodeado por 54 columnas de madera pintadas de almagre, uno se reconoce como testigo de la historia.

Se trata del único teatro del Siglo de Oro que se conserva intacto del mundo. El enclave manchego bulle de actividad, tanto en la semana que despide octubre —Don Gil de las calzas verdes, La dama boba y La francesca Laura conforman la programación— como especialmente en julio, cuando el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro toma la localidad.

Pero este templo de las artes escénicas no acoge sólo obras. Este lunes, 26 de octubre, ha servido como escenario para anunciar la cuenta atrás del inicio de las votaciones de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', el ranking del liderazgo femenino que Mercedes Wullich creó hace más de 15 años y que ya va por su decimocuarta edición, un año más impulsado por Magas.

Vista del acto en el Corral de Comedias de Almagro. Esteban Palazuelos

Que una iniciativa que habla de empoderamiento haya viajado hasta tierras manchegas para anunciar un nuevo hito en su recorrido no es casual. El Corral de Comedias ha sido durante siglos un reflejo de la sociedad, pues en el pasado hombres y mujeres debían permanecer separados en las funciones.

Gracias al trabajo de sus estudiosos podemos saber que el lugar ocupado por ellos se conocía como el patio de los mosqueteros, mientras que ellas se situaban en la cazuela, una grada al fondo del primer piso que a menudo tenía poca ventilación y recibía a numerosas espectadoras que tenían que apretujarse para caber en ella, de ahí tal vez su nombre.

Casi cuatro siglos después, la distancia entre aquella distribución y la sociedad actual se ha medido en una cita en la que directivas, empresarias, creadoras y profesionales de distintos ámbitos se han reunido para mirar al futuro sin perder de vista el pasado y a todas aquellas mujeres que por precedernos no siempre recibieron los aplausos que merecían.

A las seis de la tarde ha comenzado la recepción de invitados y el photocall, antes de que Ana Núñez-Milara diera la bienvenida al acto. La adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL ha conducido una gala que ha reunido a representantes institucionales, firmas colaboradoras y protagonistas de 'Las Top 100' en el histórico recinto manchego.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha abierto las intervenciones. "Este escenario nos invita a reflexionar sobre quienes han ocupado el centro de la escena a lo largo de los siglos y quienes quedaron relegadas al olvido", ha señalado en su intervención.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

La periodista ha recordado a pioneras como Leonor Serrano y Juana la Galana. "No les faltó talento, sino reconocimiento", ha dicho sobre ellas antes de recordar al público que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se ha propuesto aprovechar su altavoz como regional para "recuperar esas vidas y devolverles el lugar que merecen".

Su discurso ha unido esa tarea con el propósito de Las Top 100. "Demuestran que el talento no tiene género y que el liderazgo puede adoptar muchas formas", ha afirmado. La aspiración, ha añadido, es "que ninguna niña tenga que preguntarse si podrá llegar tan lejos como sus compañeros" al imaginar su futuro.

Ana Núñez-Milara, adjunta a la Dirección de EL ESPAÑOL y conductora del acto, ha dado paso a Francisco Ureña. El alcalde de Almagro ha agradecido la elección de la localidad y ha planteado una pregunta: "¿En qué momento el ser humano dejó de considerar que las mujeres, que representan más del 50% de la población, tenían talento?".

Francisco Ureña, alcalde de Almagro. Javier Carbajal

"¿Tan cortos de miras hemos sido los hombres?", ha añadido Ureña, preguntándose cuántas "podrían haber sido Platón o Aristóteles" y cuánto habrían enriquecido el pensamiento si hubieran contado con las mismas oportunidades, una comparación que ha llevado a pensar en todo el conocimiento que se ha perdido a lo largo de la Historia.

Padre de tres y abuelo de cuatro, el regidor ha reclamado que la igualdad deje de aplazarse, ha pedido reconocer a las mujeres los mismos derechos y obligaciones que a los hombres y ha insistido en que el talento es una cualidad innata en la persona, no una cuestión de género.

Uno de los momentos de la actuación. Javier Carbajal

La Fundación Siglo de Oro ha devuelto después el protagonismo al teatro, recordando que en 2028 se cumplirán ni más ni menos que 400 años de la apertura del recinto. "Fuera de estas paredes el mundo hervía, pero dentro de este Corral se reía y se lloraba, se amaba y se odiaba...", ha evocado el grupo durante la actuación.

La siguiente en intervenir ha sido una de las caras visibles de una firma que, en palabras de Ana Núñez-Milara, "durante 40 años ha vestido y acompañado a las mujeres" en los momentos más importantes de sus vidas. Era Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango.

Doris Casares, directora de Comunicación Externa, Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Mango. Javier Carbajal

La directiva ha descrito 'Las Top 100' como "un movimiento de mujeres que inspiran y ayudan a crecer a otras". En ese sentido, ha insistido en que el reconocimiento cobra sentido cuando sirve también a quienes vienen detrás: "Hay una frase que me gusta de Ana Botín que dice que cuando una mujer sube la escalera luego tiene que dejarla puesta".

Y las mismas escaleras que ha subido ella para alzarse sobre el tablado también las ha recorrido la cantante María Aguado, una de las voces encargadas de aderezar la noche. La intérprete ha dedicado A mitad a las mujeres luchadoras y, tras despedirse de un público agradecido y emocionado, ha llegado el momento más especial: la cuenta atrás.

Ya es tradición que Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' y directora de Mujeres&Cía, tomen los micros para anunciar la apertura de votaciones del ranking. Sin embargo, este año se les ha sumado una aliada muy especial y, por supuesto, ligada al tiempo: Blancpain.

Bartolomé, Sánchez de Lara y Wullich, en la cuenta atrás de la apertura de votaciones. Javier Carbajal

La colaboración no es menor, no cuando uno sabe que esta fue la primera casa relojera en contar con una directiva al frente cuando el sufragio femenino ni siquiera era una realidad. Su nombre era Betty Fiechter y la brand manager de la firma, Laura Bartolomé, se encargó de recordar su legado: "Su determinación aseguró el futuro de la marca".

"Pero no sólo eso. Con ella se crearon nuestros modelos más emblemáticos. Betty no quería un reloj más pequeñito para las mujeres que sirviera como adaptación del masculino. Quería crear piezas únicas para ellas. Hablar de Blancpain es hablar de innovación, tradición y excelencia, pero también de esta extraordinaria CEO", ha resumido en el acto.

Sánchez de Lara ha subido entonces al escenario para defender el alcance que ha adquirido la iniciativa. "Recuerdo cuando hicimos esta apuesta y yo tenía miedo de que nos hubiéramos equivocado. Pero Mercedes me repetía que no hay otro ranking como este, y es verdad. Esto es mucho más que salir en una lista y que te hagan una foto", ha expresado.

Y ha añadido: "Hoy empieza la cuenta atrás, un momento que se ha celebrado en 14 ediciones. En cada categoría, diez mujeres más una del exterior son escogidas por el público. El año pasado votaron un millón de personas en todo el mundo. Estamos haciendo algo muy potente, como potente es la suma de todas nosotras".

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL durante su discurso. Javier Carbajal

Durante el acto, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha recordado su "ilusión por llevar esto a La Mancha", no sólo porque EL ESPAÑOL aquí está representado por una mujer de armas tomar, sino "también porque yo siempre incluiré en el currículum el día en el que me dieron el Premio Dulcinea [en 2019]. Yo ni me lo creía".

Su intervención ha terminado mirando hacia otras mujeres: "Tenemos que convertirnos en embajadoras de las que vienen", ha pedido, recordando también a quienes como Carmen Quintanilla (AFAMMER) y otras muchas pioneras han dedicado su tiempo a que hoy otras puedan tener voz.

Mercedes Wullich, fundadora y presidenta de 'Las Top 100', ha recogido esa responsabilidad: "Tenemos la obligación de abrir más puertas, de abrir mentes a aquellos que no lo tienen demasiado claro. Y tenemos la oportunidad de hacerlo porque tenemos el espacio y el poder para hacerlo", ha defendido desde el escenario.

"Mucho de lo que hemos ganado podría retroceder si no tenemos claro cómo debemos defenderlo", ha advertido. Y también ha expresado un deseo: "Que haya más castellanomanchegas en 'Las Top 100'". Tras eso, Sánchez de Lara ha invitado a las presentes a levantarse antes de la cuenta atrás compartida.

La actuación de María Aguado unos minutos antes. Javier Carbajal

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... Por fin ha llegado el momento tan esperado: desde esta noche es posible elegir a las mujeres que protagonizarán la XIV Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. La votación online está prevista hasta el próximo 27 de diciembre y puede realizarse desde el sitio web de las candidatas por cada categoría.

Y cómo superar un momento así de emocionante si no es al ritmo de la música. Barei y Aty han cogido inmediatamente después los micros para cantar Volvería a hacerte bailar, justo después de pedir a los invitados que cerrasen los ojos y pensasen en una mujer inspiradora a la que quisieran dedicar el baile.

Barei y Aty sobre el tablado. Javier Carbajal

El público ha terminado de pie y dando palmas, antes de la clausura de Emiliano García-Page. "Hoy en el mundo hay todavía un déficit brutal de igualdad", ha afirmado. El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha situado la paridad junto a Europa entre las grandes transformaciones de España en los últimos 50 años.

"Queda mucho por conquistar, mucha conciencia que cambiar", ha advertido, incluso entre los jóvenes. Ha retomado entonces la escalera mencionada por Casares: en derechos, ha explicado, puede haber rellanos en los que nada se mueve, pero lo normal es que siempre se suba o se baje. Por eso ha reclamado "mantenernos vigilantes" y seguir reivindicando.

El presidente ha distinguido además entre reconocimiento y poder: "Creo que la palabra 'líder' en relación con la mujer ya no está en discusión, pero hay que cambiar patrones en la sociedad". Y ha añadido: "Liderazgo es una cosa, autoridad es otra", antes de reclamar que esta última deje de ejercerse en términos machistas.

La intervención de Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Javier Carbajal

"Si alguien piensa que en España ya hemos topado en derechos, primero, se equivoca", ha insistido García-Page. Su intervención ha concluido con una invitación a participar: "Les pido que voten para todo, en realidad". También en 'Las Top 100', ha añadido, porque estarán contribuyendo a construir "un mundo mejor y mucho más inteligente".

La jornada ha continuado en el Museo Nacional de las Artes Escénicas, donde los invitados han compartido un delicioso cóctel. Y en el horizonte, con vistas a ese mismo Corral de Comedias en el que antaño las gentes se segregaban por sexo y clase, ha quedado el llamamiento a seguir impulsando a los demás para ser mejores como sociedad.

La cuenta atrás de 'Las Top 100' ha vuelto a contar con el apoyo de una red de aliados con los que Magas y Mercedes Wullich siguen visibilizando el liderazgo femenino. Entre los patrocinadores se encuentran la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Turismo de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Almagro, Blancpain, Germinal, Mango, Alsa y García Vaquero.