Descubre a las cinco finalistas por categoría del voto 'online' en la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Ya queda menos para la celebración de la gran Gala de 'Las Top 100', prevista el viernes 13 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Por ello, se van descubriendo más detalles sobre el veredicto final. ¿Quiénes recibirán este año los mayores galardones españoles de liderazgo femenino? El nivel es alto, con casi 1.300 aspirantes postuladas.

Figurar entre las cinco más respaldadas otorga visibilidad y prestigio inmediato a cualquier trayectoria y, siendo elegida o no, la campaña hecha para posicionar la candidatura habrá aportado notoriedad al recorrido profesional de cada perfil.

El apoyo popular suma méritos que el jurado examinará para integrar la lista definitiva, premiando la distinción más allá de los sufragios.

El comité experto deliberará sobre ellas el próximo miércoles 14 de enero, a las 18:00 horas, en el Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Sus miembros nombrarán a una de las seleccionadas en cada categoría popular y tras la sesión se procederá a la clausura oficial del proceso mediante acta pública con presencia notarial.

Las urnas virtuales estuvieron abiertas para que cualquier usuario registrado pudiera participar hasta el domingo 4 de este mismo mes. Estas son las finalistas escogidas por el público:

Académicas e Investigadoras

De izquierda a derecha: Marián García García, María Rosa Durán, María Jesús Puerta Ángulo, Adela Sáez Zafra y Elena Neira. Clara Moreno.

La categoría de Académicas e Investigadoras es la que reúne el área del conocimiento, con descubrimientos, investigaciones, ciencia, filosofía, arte… En este caso, la audiencia se ha decantado por la freelance e ingeniera María Jesús Puerta Ángulo; y por la divulgadora científica, farmacéutica y nutricionista Marián García García, más conocida como Boticaria García.

Los otros tres perfiles son los de María Rosa Durán, profesora titular en la Universidad de Cádiz e investigadora; Adela Sáez Zafra, cirujana general y del aparato digestivo del Hospital Vithas Granada y Elena Neira, profesora experta en plataformas digitales en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs

De izquierda a derecha: Myriam Fernández Martín, Lidia Seller Fernández, Carmen Salamero Sáez, Maite Ramos Elías y Anja Brehm. Clara Moreno.

En esta categoría, los votantes han contado con un amplio abanico de perfiles de vicepresidentas y directoras de grandes compañías.

Las finalistas han resultado ser: Lidia Seller Fernández, CEO de AFJ HEALTH AND SAFETY S.L.U; Myriam Fernández Martín, Head of Health Innovation en Amazon Web Services; Maite Ramos Elías, directora general para España y Portugal de NetApp; Carmen Salamero Sáez, Global HRD LOEWE Perfumes, HRD LVMH Beauty & MH Iberia, HR Coordinator LVMH Iberia; y Anja Brehm, directora general de Veepee.



Cultura y Artes Escénicas

De izquierda a derecha: María Porto, Ofelia Grande, Quan Zhou, Ana Hernando, Tamzin Townsend y Luz Casal. Clara Moreno.

Cantantes, músicas, actrices y directoras de cine conforman este apartado, uno de los que más alma tiene de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

En este caso, las escogidas son la directora y fundadora de María Porto Gallery, María Porto; la directora creativa de BeLiquid, Tamzin Townsend; la escultora multidisciplinar Ana Hernando; la consejera delegada y directora editorial de Ediciones Siruela, Ofelia Grande; la autora e ilustradora, Quan Zhou; y Luz Casal, cantante.



Directivas

De izquierda a derecha: Alejandra Vidal Albareda, Zoraida Martínez García, Anabel Salazar Vera, María Vázquez Terrés y Norma Soler Llorens. Clara Moreno.

La categoría de Directivas está destinada a aquellas figuras que desempeñan roles de dirección en grandes organizaciones y que han demostrado un estilo ejemplar de liderazgo de equipos y toma de decisiones.

Las finalistas son: Alejandra Vidal Albareda, Iberia Corporate Affairs & Communication Director at JTI; Zoraida Martínez García, directora de Centros Residenciales en ILUNION; Anabel Salazar Vera, directora médica en IVI Madrid; María Vázquez Terrés, directora de Soluciones en Microsoft; y Norma Soler Llorens, directora de Iberostar Hotels & Resorts.

Empresarias

De izquierda a derecha: Muriel Artabe Enríquez, Carla Alexander Maestre, Patricia García González, Sandra Iruela Jiménez y Ángeles Orantes-Zurita López. Clara Moreno.

Aquí toman protagonismo mujeres de negocios, talentosas e ingeniosas, que lideran sus propias compañías de más de 250 empleados.

Las merecedoras de tal distinción, según el público, son: Muriel Artabe Enríquez, director of Strategic and Organizational Development Advisory Board en Thinkia; Carla Alexander Maestre, socia en Burns The Agency / INFERNO; Patricia García González, socia fundadora y presidenta institucional de Grupo Femxa; Sandra Iruela Jiménez, CEO de SANDIR, diseño de fragancias SL; y Ángeles Orantes-Zurita López, directora general de Industrias Cárnicas Zurita, S.A.

Función Pública, Institucional, e Impacto Social

De izquierda a derecha: Lucía Llano García, Rocío Mora Nieto, Sandra Sánchez, Erika Torregrosa Acuña y Susana Pérez Iglesias. Clara Moreno.

La siguiente categoría premia y destaca logros, valores y contribuciones de aquellas líderes inspiradoras en el citado terreno.

Las finalistas son Lucía Llano García, presidenta de RAGCE (Retirados Asociados Guardia Civil de España); Rocío Mora Nieto, directora ejecutiva de APRAMP; Sandra Sánchez, presidenta de la Comisión de Atletas (International World Games Association); Susana Pérez Iglesias, presidenta de Empresarias de Galicia; y Erika Torregrosa Acuña, CEO de DIPLOCORP.

Políticas

De izquierda a derecha: María Jesús Lorenzana, Cristina Valido García, Astrid María Pérez Batista, Gema Igual Ortiz y Cristina Ibarrola Guillén. Clara Moreno.

Esta categoría muestra la influencia de las mujeres en los distintos ámbitos del poder político.

Las que han llegado a la fase final son María Jesús Lorenzana, consejera de economía e industria de la Xunta de Galicia; Cristina Valido García, diputada portavoz del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados; Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias; Gema Igual Ortiz, alcaldesa del Ayuntamiento de Santander; y Cristina Ibarrola Guillén, concejala del Ayuntamiento de Pamplona.

Medios de comunicación

De izquierda a derecha: Sandra Barneda, María Lamela Morado, Julia Higueras, Julia del Mar Cortezón y Elena Salamanca. Clara Moreno.

En la categoría de Medios de Comunicación, las identidades de las preseleccionadas también demuestran el gran nivel que ha alcanzado el ranking de 'Las Top 100'.

Sólo hace falta ver sus nombres: Julia del Mar Cortezón, redactora de Diario MARCA; María Lamela Morado, periodista de La Sexta; Julia Higueras, fundadora y directora de Anoche tuve un sueño, de Global Magazine; Sandra Barneda, periodista y presentadora de televisión; y Elena Salamanca, periodista y presentadora independiente.

Ocio y Deporte

De izquierda a derecha: Marián Mouriño Terrazo, Julia Benedetti, Paula Leitón, Begoña Pérez y María Pérez García. Clara Moreno.

En esta sección han destacado la presidenta del Celta de Vigo, Marián Mouriño Terrazo; la deportista de élite de skate Julia Benedetti; la jugadora de waterpolo Paula Leitón; la creadora de contenido conocida como 'La Ordenatriz', Begoña Pérez; y la atleta olímpica María Pérez García.

Startups y Profesionales Independientes

De izquierda a derecha: Fabiola Pérez Ramos, María Luisa Fracchia Guido, Margarita Esteban Herrero, Piluca Barrau Martínez y Gema Herrerías Esteban. Clara Moreno.

Las mujeres innovadoras que han logrado sobresalir con proyectos propios son las que se engloban en la categoría de Startups y Profesionales Independientes.

Como finalistas han resultado Fabiola Pérez Ramos, cofundadora y CEO de MIOTI Tech & Business School y MIOTI Data & AI Services; Piluca Barrau Martínez, titular gerente de Farmacia Pilar Barrau y Ópticas Barrau Font; María Luisa Fracchia Guido, CEO de Lisi Fracchia Joyas; Margarita Esteban Herrero, CEO de la Clínica ME Bilbao; y Gema Herrerías Esteban, fundadora y CVO (Chief Vision Officer) de GEMA HERRERIAS SLU.

Top 10 Exterior

De izquierda a derecha: Ruth Valdés, Laura Mateo Cuadrado, Elena M. Ordóñez del Campo, María del Dado Alonso Sánchez y Carmen Crespo Díaz. Clara Moreno.

Por último, para dar visibilidad y premiar la perseverancia de aquellas que son referentes fuera de su país, se concibió la categoría Top 10 Exterior.

En esta destacan los perfiles de Ruth Valdés, directora de cultura, compromiso y desarrollo profesional de BBVA México; Laura Mateo Cuadrado, consejera de Spain-US chamber of Commerce; Elena M. Ordóñez del Campo, Senior Vice President y Global Strategic Partnerships Officer at SAP SE; María del Dado Alonso Sánchez, directora financiera en Nebius Group; y Carmen Crespo Díaz, diputada del Parlamento Europeo.