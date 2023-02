Los secretos de los estilismos más comentados de la gala de 'Las top 100 Mujeres Líderes'

Elegancia y compromiso se unieron en la X edición de las 'Las Top 100 Mujeres Líderes', celebrada este 22 de febrero en el Teatro Real de Madrid. El evento, organizado por magasIN y Atresmedia, reunió a las máximas representantes del liderazgo femenino, en una gala conducida por Eva González y animada por Marta Sánchez, Sara Escudero y la Mari de Chambao.

La gala no solo brilló por sus emotivos discursos, actuaciones y recompensas. También nos regaló un gran momento de glamour, gracias a sus casi 900 asistentes. Para esta ocasión especial, los invitados lucieron sus mejores atuendos, siguiendo el código de vestimenta sugerido, black tie.

Esmoquin, vestidos y monos se sucedieron en un photocall que aunó clásicos de alfombra roja y tendencias más atrevidas, prueba de que la moda siempre es capaz de sorprendernos. Repasamos las claves de los diseños de la noche.

Los diseñadores estelares

Laura Bernal

Ester Cerdán, Patricia Benito y Sara Escudero. Esteban Palazuelos

Ester Cerdán, Patricia Benito y Sara Escudero fueron algunas de las estrellas que apostaron por los diseños de Laura Bernal. La firma española de moda femenina, con más de una década de vida, ha conseguido hacerse un hueco en el fondo de armario de las mujeres más exigentes.

A nivel comercial ha conseguido cautivar los mercados internacionales con unas creaciones que aúnan la modernidad, la sobriedad eterna y la excelencia de la manufactura made in Spain.

Los looks de la noche, un vestido con escote en pico de tejido de pedrería, en un precioso aguamarina, uno de lentejuelas plateadas y escote halter y un traje de estampado geométrico y corte clásico, entre otros, nos confirmaron la versatilidad de la firma, que defiende una moda elegante y cómoda a la vez.

Roberto Diz

Eva González y Mar Flores. Esteban Palazuelos

Eva González y Mar Flores fueron dos de las famosas que se apoyaron en la estética escultural de Roberto Diz para la gala. Desde el año 2002, el diseñador gallego propone costura a medida, moda nupcial y colecciones prêt-à-porter de edición muy limitada. Entre sus clientas habituales se encuentran Inés Domecq, las hermanas Peralta o Blanca Suárez.

Su última propuesta otoño/invierno 2022/2023 se inspiró en el cine negro y en Hollywood de los años 50. Incluía largos vestidos desestructurados combinados con capas y abrigos kimono, confirmando el talento natural del diseñador para conseguir la máxima sofisticación con diseños de líneas fluidas.

La sensualidad, sin excesos, se ha convertido en una de sus señas de identidad tal y como pudimos comprobarlo ayer en el photocall del evento de las 'Top 100 Mujeres Líderes': vestidos largos, que abrazan el cuerpo de forma sutil.

Otros diseñadores de éxito

No fueron los únicos diseñadores que captaron toda la atención anoche. Alejandro de Miguel firmó el espectacular vestido verde esmeralda que lució Cruz Sánchez de Lara, Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, creó un diseño sencillo pero sofisticado para Mercedes Wullich mientras que The 2nd Skin Co firmó uno de los looks más atrevidos de la noche, el de Begoña Elices, con guantes y bolso estampado incluido.

Tot-Hom, fundada por Marta Rota y actualmente apoyada por sus hijas Andrea y Alejandra Osés Rota, también cobró un protagonismo especial. Vistió a María Helena Antolin y Cristina Garmendia, entre otras invitadas.

Los detalles de la noche: lo s guantes

Los guantes, un detalle clave. Esteban Palazuelos

Este complemento clásico conjuga la función utilitaria con la estética. Inicialmente lucido para acontecimientos especiales como bodas, su uso se extendió a la vida cotidiana, viviendo su máximo esplendor en el siglo XVIII. La Época Dorada de Hollywood lo rescató: vistió los brazos más observados del siglo pasado, como los de Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o Katherine Hepburn.

Recuperado por algunos diseñadores como Dior o Saint Laurent, esencialmente en los últimos años, vuelve también de forma habitual en las alfombras rojas, en su versión larga. Tal y como nos demostraron algunas de las invitadas más glamurosas de la noche, es compatible con estilismos más atrevidos.

Las perlas

Las perlas, elegantes sin esfuerzo. Esteban Palazuelos

La perla reviste diferentes significados. Elegante, discreta y luminosa a la vez, viste tanto joyas de fiesta como de luto, tal y como nos lo recuerdan habitualmente numerosas personalidades de la realeza.

A la vez símbolo de riqueza y profusión, se convirtió en una de las señas de identidad de varios iconos de moda. Coco Chanel, por supuesto, quien las lucía en tiras eternas pero también Jackie Kennedy o más recientemente Simone Rocha. Aunque suela vestir collar y pendientes, su uso se ha democratizo en los últimos años. Las perlas ya aparecen en todo lujo de complementos.

Así lo recordamos en la gala, al observar esta diadema, combinadas con lentejuelas, lucida por Begoña Villacís, y este bolso, con asa de perlas.

El bolso estilo baguette

El bolso 'baguette', siempre protagonista. Esteban Palazuelos

Creado en 1997 por Silvia Venturini Fendi para la casa italiana Fendi, el bolso "Baguette", que toma su nombre del pan francés de forma alargada, es considerado por muchos expertos como el primer it-bag de la historia.

Con el paso de los años, el nombre del bolso icónico de la casa fue adoptado por otras para definir los modelos que adoptaban sus líneas. Los bolsos alargados aparecieron tanto en el street style como en las alfombras rojas, en todos sus matices. De colores, con brillos, lentejuelas... su forma práctica y elegante por naturaleza lo convierten en una gran apuesta para completar estilismos de noche.

La gala no falló a la regla: numerosas invitadas, como Carla Pereyra o Pilar García de la Granja, se decantaron por este diseño, con strass y colores tan potentes como el salmón o el rojo.

Los pendientes XXL

Los pendientes largos, un clásico. Esteban Palazuelos

Alejandra Prat, Carlota Corredera y Ana Rosa Quintana fueron solo algunas de las invitadas que optaron por los pendientes largos, una joya muy preciada para resaltar recogidos y melenas cortas.

¿Los modelos más preciados? De strass o diamantes, clásicos de alfombra roja, o de color, a juego con el resto del estilismo. Perfectos tanto con estilismos formales como relajados, permiten prescindir de otras joyas.

Detalles de transparencias

Las transparencias, entre elegancia y sensualidad. Esteban Palazuelos

Según TagWalk, aproximadamente el 77 % de los diseñadores incluyeron looks transparentes en sus últimas colecciones primavera/verano. El secreto del éxito de esta tendencia: desvelar la piel de forma elegante.

Así nos lo recordaron algunas invitadas como Verónica Costa o Begoña Gómez, con estilismos de diferentes texturas y estilos, con la transparencia como hilo conductor. En mangas, escotes o cuerpo entero y teñida de negra, es ideal para un look nocturno.

Complementos con mensaje

Carme Artigas y Begoña Elices. Gtres

La moda es sin duda un gran medio de expresión. En ocasiones, se expresa de forma literal. Recordamos, por ejemplo, el desfile primavera/verano 2019 de Viktor & Rolf en los que pudimos apreciar vestidos voluminosos, con mensajes estampados XXL como "NO" o "Less Is More". Más recientemente, JW Anderson, en su colección otoño/invierno 2023/2024, hizo una clara referencia a la cultura pop con una colección repleta de guiños publicitarios, como su camiseta homenaje a Tesco.

Carme Artigas y Begoña Elices también apostaron por esta tendencia con dos complementos claves: un cinturón con la palabra "Top", de Pedro Mateos Charro, que remató un conjunto negro y plateado y un bolso con matrícula de Nueva York de inspiración pop, de The 2nd Skin Co, respectivamente.

