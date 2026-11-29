Recreación de Zoraida tras la barra de El Acha, el bar que reabrió en Belorado (Burgos). Imagen generada con IA

Zoraida dejó Madrid después de 20 años y reabrió un bar en un pueblo de 1.823 habitantes: "Yo vivía agobiada"

Tres generaciones de una misma familia habían llevado el bar El Acha, en el centro de Belorado (Burgos). Cuando sus últimos responsables se jubilaron, el local se quedó sin relevo. Pasaron casi tres años hasta que Zoraida volvió a abrirlo en noviembre de 2021.

La hostelera llevaba unos veinte años en Madrid. Allí había abierto una tienda de alimentos latinos y un bar después de emigrar desde la República Dominicana. La crisis de 2008 le había hecho pasar una mala época y, con el tiempo, empezó a buscar un sitio más tranquilo.

De Madrid a Belorado

Zoraida buscaba un pueblo que se pareciera al lugar donde había vivido en su país. Buscando por internet encontró Proyecto Arraigo, la iniciativa que la puso en contacto con Belorado y que ayuda a quienes quieren instalarse en el medio rural.

El destino estaba a 47 kilómetros por carretera de la ciudad de Burgos, al pie de la sierra de la Demanda y cerca de La Rioja. En pleno centro del municipio, Zoraida se puso al frente de un bar que los vecinos ya conocían bien.

Cuando contó su historia a RTVE en enero de 2022, ya llevaba varios meses atendiendo el local. "El pueblo me ha ayudado bastante", explicó. Lo que más valoraba era el trato con los vecinos, que se paraban a conversar con ella. En Madrid, recordaba, la gente siempre iba con prisa.

Su nuera también se instaló en Belorado con sus tres hijos. En aquella entrevista, Zoraida esperaba que otra de sus hijas, que vivía en Santo Domingo con sus dos niños, pudiera reunirse con ellos en abril.

Un pueblo de 1.823 habitantes

Belorado tenía 1.823 habitantes a 1 de enero de 2025, según las cifras del padrón. Eran 11 menos que en 2024 y 69 más que en 2021. En 2010, el municipio contaba con 2.140 vecinos.

El centro de salud, la farmacia, el colegio y el instituto de Belorado dan servicio también a los pueblos más pequeños de la zona. Junto a la Plaza Mayor está el Teatro Municipal Reina Sofía, que proyecta cine en invierno y acoge conciertos y representaciones teatrales.

Por la localidad pasa el Camino de Santiago, que lleva peregrinos hasta sus alojamientos y negocios. Entre los comercios que buscan relevo hay bares, tiendas y talleres, según la ficha del municipio en el programa Holapueblo. Belorado

Empleo y relevo

El Ayuntamiento y el IES Hipólito Ruiz López impulsaron el Plan Valora para que los alumnos conocieran las empresas de la comarca. La idea era que pudieran tener en cuenta las salidas laborales de la zona antes de elegir una formación profesional o una carrera universitaria.

El municipio también dispone de un espacio de trabajo compartido con fibra óptica. Entre las personas que se instalaron allí a través de Holapueblo hubo un profesor de una universidad chilena que desarrolló un proyecto de cultivo hidropónico, según contó a RTVE el entonces concejal José Mari García.

El concejal cifró en diez las familias que llegaron a Belorado en 2020. Nueve seguían allí cuando se publicó el reportaje. Al año siguiente se instalaron otras ocho, entre ellas la de Zoraida, que asumió el relevo de un negocio que había pasado por tres generaciones.