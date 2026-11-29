La crisis de la vivienda tiene consecuencias que van mucho más allá de las dificultades de los jóvenes para emanciparse. También afecta a personas mayores que, después de toda una vida trabajando, descubren que su pensión no es suficiente para afrontar los gastos más básicos.

María Teresa, una jubilada de 80 años que vive en Barcelona, es un ejemplo de esta realidad. Su situación económica la ha llevado a compartir su vivienda con estudiantes para poder hacer frente al alquiler.

Cobra una pensión de 840 euros, pero cada mes tiene que desembolsar 1.300 euros por el piso en el que vive. Una diferencia que, desde hace aproximadamente siete años, intenta compensar alquilando las habitaciones disponibles.

"Llevo unos siete años alquilando habitaciones a estudiantes, es el medio de vida que tengo y así voy tirando", explica en unas declaraciones recogidas por HuffPost. Por cada habitación recibe entre 350 y 400 euros, lo que le permite completar sus ingresos y continuar pagando la vivienda.

"No soy feliz, pero no tengo otra situación", reconoce. Su testimonio refleja las dificultades de quienes llegan a la jubilación sin recursos suficientes para mantener una vivienda, incluso después de haber trabajado durante décadas.

Una pensión insuficiente

María Teresa comenzó a trabajar con apenas 17 años y, aunque asegura que siempre ha estado ocupada, buena parte de su trayectoria profesional transcurrió sin cotizar a la Seguridad Social.

"Yo he trabajado toda la vida, pero en la época que yo trabajaba y era joven no te aseguraban, yo cotizados, tengo 11 años nada más y los demás años he trabajado sin cotizar", explica.

Esta circunstancia ha condicionado directamente sus ingresos durante la jubilación. La cuantía de las pensiones contributivas depende, entre otros factores, de los periodos cotizados y de las bases de cotización, por lo que trabajar durante muchos años no garantiza necesariamente una prestación elevada si una parte de esa actividad no quedó registrada.

Su situación familiar tampoco ha sido sencilla. María Teresa enviudó cuando tenía 40 años y se quedó al cargo de sus cuatro hijos. Entonces disponía de una pensión de 400 euros con la que debía afrontar la alimentación y los estudios de los menores.

"Pero no daba", recuerda al hablar de aquella etapa. Actualmente, uno de sus hijos reside fuera de España y, en ocasiones, le presta ayuda económica. Aun así, la jubilada insiste en que quiere conservar su independencia: "No puedo depender de él".

Alquilar habitaciones

Compartir su casa con estudiantes se ha convertido en una necesidad para cuadrar las cuentas. María Teresa cobra entre 350 y 400 euros por habitación y reconoce que, gracias a esos ingresos, consigue reunir el dinero necesario para pagar la renta mensual.

Aunque la convivencia no parece ser un problema, sí hay determinadas condiciones que considera imprescindibles. Prefiere alojar únicamente a estudiantes universitarias y no acepta a personas desconocidas sin referencias.

"Me llevo muy bien, pero bueno, solo admito estudiantes, chicas universitarias, nada más, no admito a gente desconocida que venga a vivir a mi casa y tal", cuenta. También destaca que sus inquilinas son "educadas" y "estudiosas".

Hay, no obstante, otra preocupación que le genera especial inquietud: la inseguridad de su situación como arrendataria. María Teresa no es propietaria del inmueble y teme las consecuencias que podría tener alquilar habitaciones dentro de una vivienda que ella misma tiene arrendada.

"Esto a mí me genera mucha ansiedad, porque no es legal", advierte. A sus 80 años, lo único que desea es poder vivir con tranquilidad y afrontar los gastos mensuales sin tener que depender de otras personas ni compartir su casa por necesidad.