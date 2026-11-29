Claudia, propietaria de un piso en alquiler: "Mi inquilino no me paga desde el segundo mes, me debe más de 8.000 euros y ha vendido todos mis muebles"

Los impagos del alquiler siguen siendo una de las grandes preocupaciones de los pequeños propietarios en España. Según los datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de 2024, recogidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 35.741 arrendadores particulares declararon impagos con un retraso de al menos seis meses.

Por otro lado, durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 2.244 lanzamientos relacionados con el alquiler, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundidos por EPData. Pese al descenso respecto al año anterior, los conflictos entre propietarios e inquilinos siguen teniendo importantes consecuencias económicas para muchas familias.

Es el caso de Claudia, una profesora que trabaja a media jornada y tiene una hija de apenas un año. Para esta propietaria, lo que comenzó como una relación cordial con su inquilino ha terminado convirtiéndose, según relata, en un problema económico que amenaza incluso su capacidad para seguir pagando la hipoteca.

La propietaria compartía hace unos meses su experiencia en el programa Directo al Grano de RTVE, donde explicaba cómo ha cambiado su situación familiar desde que comenzaron los problemas con el alquiler.

Y es que, cuando Claudia decidió alquilar su vivienda, nada parecía indicar que acabaría teniendo que recurrir a los tribunales para solucionar los problemas con su arrendatario.

Según cuenta, durante las primeras semanas mantenían una buena relación. Sin embargo, los problemas con las mensualidades comenzaron prácticamente desde el inicio del contrato.

La propietaria asegura que "desde el segundo mes de entrar ya pagaba lo que le daba la gana". Ante esta situación, Claudia y su familia intentaron hablar con él y le sugirieron que buscara una vivienda más económica si tenía dificultades para asumir el importe acordado.

Todo ello, explica, tratando de mantener una relación cordial y encontrar una solución que evitara llegar a un conflicto judicial. "Es que él se presentó con una cara muy amable pero luego ya saltó la liebre y evidentemente no es ni por asomo quién dice ser", asegura.

Desde entonces, la situación no ha hecho más que agravarse. Según la propietaria, la deuda asciende ya a 8.000 euros y el inquilino habría llegado incluso a vender los muebles de la vivienda.

42 euros en el banco

La falta de ingresos procedentes del alquiler ha terminado afectando directamente a la economía doméstica de Claudia, que continúa teniendo que hacer frente a sus propias obligaciones financieras.

Claudia trabaja como profesora a media jornada en otra provincia, por lo que a sus gastos habituales se suma el coste de los desplazamientos diarios y la manutención de su hija. "Yo tengo ahora mismo 42 euros en el banco y una niña de un año, que la guardería también la pago...", confesaba.

A los gastos familiares se añaden los derivados de la vivienda alquilada, entre ellos la cuota hipotecaria y los impuestos correspondientes: "Vamos, yo no le debo ni un euro a Hacienda, pago mi IBI, mi declaración, pago todo", explicaba Claudia.

Su principal preocupación es que la ausencia de ingresos del alquiler termine impidiéndole cumplir con los pagos de su propia hipoteca.

Ante la imposibilidad de resolver el conflicto directamente con el arrendatario, Claudia ha decidido acudir a la vía judicial para intentar recuperar su vivienda: "Yo ya tengo la demanda puesta desde mayo y el problema que tenemos en nuestro país es que se le da alas precisamente a este tipo de actitudes por el retraso que tienen las instituciones en actuar", lamentaba en el programa.

La propietaria considera que la duración del procedimiento puede agravar su situación económica, puesto que sus obligaciones con el banco continúan mientras espera una resolución. De hecho, su mayor temor es que la entidad bancaria termine iniciando un procedimiento de ejecución hipotecaria antes de que consiga recuperar el inmueble.

Y es que, aunque un inquilino deje de abonar las mensualidades, el propietario sigue siendo responsable de cumplir con las obligaciones derivadas de su préstamo hipotecario.