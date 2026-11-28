Montse Cespedosa, economista: "Los mayores de 65 años que donen la vivienda a sus hijos no tienen que pagar el IRPF"

La donación de una vivienda a los hijos puede parecer una operación sencilla entre familiares, pero tiene implicaciones fiscales que conviene conocer antes de firmar ante notario. Aunque los padres no reciban dinero a cambio del inmueble, Hacienda puede considerar que han obtenido una ganancia patrimonial y exigirles tributar por ella.

La edad del propietario y el uso que haya dado a la vivienda son dos factores determinantes a la hora de calcular los impuestos. Sin embargo, la normativa contempla una excepción para quienes tienen más de 65 años, que pueden transmitir su casa a sus hijos sin pagar IRPF por la ganancia generada, siempre que cumplan una serie de condiciones.

La economista Montse Cespedosa ha explicado esta posibilidad a través de sus redes sociales, donde recuerda que la exención puede suponer un ahorro importante para las familias que quieren adelantar el reparto de su patrimonio. No obstante, librarse de este impuesto no significa que la operación esté completamente exenta de obligaciones fiscales.

Donar sin IRPF

La exención está recogida en el artículo 33.4.b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que establece que las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años están exentas.

La medida también beneficia a quienes tienen reconocida una situación de dependencia severa o gran dependencia, aunque no hayan alcanzado esa edad.

La Dirección General de Tributos (DGT) confirmó este criterio en la consulta vinculante V1261-25, publicada el 9 de julio de 2025, con un caso planteado de un matrimonio mayor de 65 años que pretendía donar su vivienda habitual a sus hijos.

La duda era si, pese a no venderla y no recibir dinero por ella, debían declarar la ganancia patrimonial que se generase con la transmisión.

La respuesta fue clara: si el inmueble cumple los requisitos para ser considerado vivienda habitual, la ganancia patrimonial derivada de la donación queda exenta.

La resolución también especifica que el beneficio fiscal se aplica tanto cuando se transmite la propiedad completa como cuando se dona únicamente la nuda propiedad, una opción que permite a los padres conservar el derecho a utilizar la vivienda.

La condición de vivienda habitual no se cumple simplemente por ser el inmueble en el que una persona tiene una propiedad o por haber vivido allí en algún momento de su vida. El Reglamento del IRPF exige, con carácter general, que el contribuyente haya residido en la vivienda de forma continuada durante al menos tres años.

Ese plazo puede ser inferior en determinadas circunstancias, cuando el cambio de domicilio se produce por motivos que obligan a abandonar la vivienda, como un traslado laboral, un matrimonio, una separación u otras situaciones que justifican la necesidad de mudarse.

La consideración de vivienda habitual depende, por tanto, de las circunstancias concretas de cada contribuyente.

La normativa también permite aplicar la exención a quienes ya no viven en el inmueble. Para ello, la casa debe haber sido su residencia habitual en el momento de la donación o haber mantenido esa condición hasta algún día de los dos años anteriores a la transmisión.

Es un margen que puede resultar especialmente relevante para personas mayores que se han trasladado a vivir con sus hijos, a otra vivienda o a una residencia.

El plazo de dos años, no obstante, marca una frontera. Si la persona lleva más tiempo fuera de la vivienda, no podrá acogerse a la exención por el mero hecho de haber vivido allí durante décadas.

Así lo recoge la consulta vinculante V0217-26, de febrero de 2026. La DGT analizó el caso de un contribuyente mayor de 65 años que había residido durante 20 años en una vivienda, pero llevaba más de 14 alquilándola después de trasladarse a vivir con su cónyuge.

Aunque el inmueble había sido su residencia durante buena parte de su vida, Tributos concluyó que ya no podía considerarse su vivienda habitual a efectos de aplicar la exención.

Por eso, antes de formalizar una donación, no basta con comprobar que el propietario tiene más de 65 años. Es necesario revisar cuándo adquirió el inmueble, cuánto tiempo residió en él, si continúa viviendo allí y, en caso de haberse mudado, cuánto tiempo ha transcurrido desde que dejó de ser su residencia.

Qué impuestos pagan los hijos

Que los padres puedan donar su vivienda sin tributar por la ganancia patrimonial en el IRPF no significa que sus hijos reciban el inmueble libre de impuestos.

La operación genera obligaciones fiscales para quienes adquieren la propiedad, y es fundamental distinguir entre los tributos que corresponden al donante y los que debe asumir el beneficiario.

El principal es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), que grava la adquisición de bienes y derechos por donación.

En este caso, los hijos son los donatarios y, por tanto, los sujetos obligados a liquidar el impuesto. La cuantía dependerá del valor de la vivienda, del parentesco con quien la transmite y de la normativa autonómica aplicable.

La legislación estatal establece un marco general, pero las comunidades autónomas tienen competencias para introducir reducciones y bonificaciones que pueden rebajar considerablemente la factura fiscal.

En algunas regiones, las donaciones entre padres e hijos disfrutan de beneficios muy elevados, mientras que en otras la tributación puede resultar más costosa.

De ahí que la decisión de donar una vivienda no deba tomarse únicamente teniendo en cuenta el ahorro que obtienen los padres en el IRPF. Una operación que beneficia fiscalmente al donante puede suponer un desembolso relevante para los hijos si no se estudian previamente las bonificaciones disponibles y el valor que se atribuirá al inmueble.

A este impuesto se suma, cuando corresponda, la plusvalía municipal, conocida oficialmente como Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), un tributo que grava el incremento de valor del suelo urbano durante el tiempo en que el propietario ha tenido el inmueble.

En las transmisiones gratuitas, como las donaciones, la legislación atribuye el pago de la plusvalía municipal a quien recibe el inmueble. Por tanto, serán los hijos quienes deban afrontar este impuesto, siempre que se produzca el hecho imponible y corresponda su liquidación.

El cálculo no es idéntico al de la ganancia patrimonial del IRPF. La plusvalía municipal se vincula al valor del terreno y al periodo de generación del incremento, con las reglas y métodos de cálculo establecidos en la normativa.

Por ello, conviene solicitar una estimación en el ayuntamiento correspondiente antes de formalizar la operación.