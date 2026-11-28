Macarena, de vivir de alquiler en Madrid a ser propietaria en un pueblo: "Aquí tengo calidad de vida y con 15.000 € llega para una entrada"

El elevado precio de la vivienda en las grandes ciudades y la búsqueda de una vida más tranquila están llevando a muchos españoles a plantearse un cambio de residencia. Una oportunidad que cada vez más personas encuentran en los pequeños municipios del interior de España.

Según los datos de Fotocasa de 2026, el 23% de los jóvenes de entre 18 y 24 años tiene previsto trasladarse a una localidad rural de menos de 10.000 habitantes. Y en lo que respecta al conjunto de la población adulta, un 13% tiene planes efectivos de dar este paso, dos puntos porcentuales más que en 2025.

Es precisamente lo que hizo Macarena en la primavera de 2025. Esta bilbaína decidió dejar atrás Madrid después de una década en la que buena parte de su sueldo se destinaba a cubrir los gastos del día a día.

Ahora es propietaria de una vivienda en una pequeña aldea del interior de Galicia, donde disfruta de una finca de "casi 5.000 metros cuadrados", sus propias gallinas y un huerto de autoconsumo.

De Madrid a una aldea

A través de su cuenta de TikTok (@macaenelcampo), Macarena comparte cómo es su nueva vida en el campo, desde la restauración de su vivienda hasta la construcción de un invernadero o el cuidado de su jardín.

También aprovecha este espacio para reflexionar sobre las ventajas de vivir lejos de una gran ciudad y sobre lo que realmente significa para ella tener calidad de vida. "Yo creo que tenemos que darle una vuelta a ese concepto de calidad de vida. Cuando me hablan de la calidad de vida, siempre hacen referencia a que no tengo acceso ni a restaurantes, ni a teatros, cines ni nada así", explica en uno de sus vídeos.

Sin embargo, durante sus años en la capital, su situación económica tampoco le permitía disfrutar de muchas de esas posibilidades. "Yo no sé si a lo mejor mi caso no ha sido el habitual, pero yo todo el tiempo que he estado viviendo en Madrid he estado sobreviviendo, todo lo que entraba de sueldo salía en el alquiler, la luz, el gas, internet, el coche, la gasolina", reconoce.

Un escenario muy diferente al que se ha encontrado desde que reside en Galicia: "Con el mismo sueldo, aquí puedo hacer más cosas".

Comprar una casa

Convertirse en propietaria ha sido otro de los grandes cambios que ha experimentado desde su mudanza. Una posibilidad que, en las grandes ciudades, resulta cada vez más difícil para quienes destinan buena parte de sus ingresos al alquiler. "Yo nunca he podido vivir al lado de mi trabajo, porque siempre ha estado en sitios donde no he podido pagarme el alquiler", recuerda.

Para Macarena, la diferencia en el precio de la vivienda es precisamente uno de los aspectos que más han contribuido a mejorar su bienestar económico. "Lo que sí mejora la calidad de vida para mí es pensar que el alquiler ya no me va a costar 800, sino que me va a costar, 300, 400 o 500", señala.

Una diferencia que también se refleja en los ahorros necesarios para acceder a una vivienda en propiedad: "O que, para dar una entrada de una casa, no voy a tener que ahorrar 50.000 euros, sino que a lo mejor con 15.000 ya me llega".

Frutales y un huerto propio

La posibilidad de teletrabajar fue lo que permitió a Macarena hacer realidad su sueño de tener una "casita en una aldea gallega". Aunque encontrar una vivienda que se ajustara a lo que buscaba le "ha costado bastante".

Entre sus prioridades estaba que la casa fuera "habitable", que contara con una finca cerrada y con "algunos frutales que siempre me van a venir bien".

Finalmente, encontró una propiedad con el "espacio perfecto para poder poner la huerta de autoconsumo y las gallinas". Además, los anteriores dueños le dejaron "todos los muebles originales en la casa y un montón de herramientas", que ahora utiliza para "restaurar todo lo posible para convertirla en la casa de campo perfecta".

En cuanto a la dependencia del coche, uno de los inconvenientes que suelen asociarse a la vida rural, Macarena recuerda que en Madrid también necesitaba desplazarse en su propio vehículo.

"Otro comentario típico es que tienes que coger el coche para todo. Aquí si dice que tardo 20 minutos son 20 minutos. En Madrid, podía ser 20 minutos o una hora y media".

Las expectativas sociales

La bilbaína también ha compartido las diferentes reacciones que despertó entre sus conocidos su decisión de abandonar la capital para instalarse en una aldea. "Hubo gente que, aunque yo creo que no lo dicen, piensa que estoy loca. Y creo que hay gente que piensa que es como una bajada en el escalón social el dejar una ciudad y las posibilidades que tiene", confiesa.

A pesar de ello, asegura que ha contado con el "respeto" de "toda mi familia y amigos", especialmente de quienes conocían desde hacía tiempo sus ganas de vivir rodeada de naturaleza. "Hubo gente que siempre había sabido que mi objetivo era irme a vivir al campo, así que no les sorprendió nada", explica.

Y es que sus aspiraciones no pasan por "escalar laboralmente, tener un coche mejor, una casa mejor" o irse "de vacaciones a Bali".

Para Macarena, el verdadero éxito está en poder disfrutar de aquello que durante sus años en Madrid tanto echaba en falta: una vida tranquila, en su propia casa y sin que todos sus ingresos desaparezcan entre facturas y gastos mensuales.