Irene Montero, sobre la vivienda en España: "El problema de que la gente no tenga casa no es la okupación, es la especulación"

Quedan apenas unas horas para decidir el futuro político de España durante los próximos cuatro años. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los ciudadanos, con alquileres cada vez más elevados y dificultades para comprar una casa, especialmente entre los jóvenes y las familias con menos ingresos.

El debate electoral también ha puesto sobre la mesa la okupación, un fenómeno que enfrenta a los partidos por las medidas que deben adoptarse para proteger a los propietarios y agilizar los desalojos. Mientras unos reclaman más contundencia contra quienes entran ilegalmente en inmuebles ajenos, otros consideran que se está sobredimensionando un problema que no explica la crisis residencial.

Precisamente dentro de este grupo encontramos a Irene Montero, candidata de Podemos, quien defiende que la especulación inmobiliaria, la compra de viviendas para obtener rentabilidad y las subidas abusivas del alquiler son los verdaderos responsables de la crisis habitacional.

La okupación, en cifras

La postura de Irene Montero sobre la okupación no es nueva. En septiembre de 2022, cuando todavía era ministra de Igualdad, rechazó una propuesta del PSOE para agilizar el desalojo de determinados ocupantes ilegales en un plazo de 48 horas.

La iniciativa pretendía modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar la respuesta judicial en estos casos, pero Unidas Podemos se opuso al considerar que el debate estaba desviando la atención de los problemas que, a su juicio, realmente dificultaban el acceso a la vivienda.

Montero llegó entonces a calificar la okupación de "un problema inventado de la derecha" y llegó a cifrar su impacto en el 0,057% de las viviendas en España, un porcentaje que contrasta con los datos del Ministerio del Interior, que contabilizó 14.875 hechos conocidos de allanamiento y usurpación en 2025, un 9,4% menos que el año anterior.

Cataluña concentró 5.913 de esos casos, aunque también registró un descenso del 15,6%. Las estadísticas policiales agrupan el allanamiento de morada y la usurpación de inmuebles, dos delitos diferentes que recoge el Código Penal y cuyo tratamiento jurídico no es el mismo.

No obstante, aunque la okupación no representa un problema generalizado en términos estadísticos, sigue siendo una realidad que afecta a propietarios y que requiere una respuesta jurídica eficaz.

La protección de quienes ven sus viviendas ocupadas y la agilización de los procedimientos para recuperarlas también forman parte del debate sobre la política de vivienda, sin que ello implique que este fenómeno explique la dificultad de acceso a un hogar.

Para Montero, en cambio, el problema está en un mercado inmobiliario que "ha convertido la vivienda en un negocio". La candidata de Podemos defiende limitar la compra de inmuebles con fines especulativos y reducir los precios del alquiler por ley para facilitar el acceso a quienes no pueden asumir las rentas actuales.

La dificultad para emanciparse refleja esa situación. Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, solo el 14,5% de los jóvenes ha conseguido emanciparse, la tasa más baja desde que existen registros.

La edad media para abandonar el hogar familiar se sitúa en los 30,2 años y el alquiler medio alcanza los 1.176 euros mensuales, el 98,7% del salario medio de una persona joven.

Por eso, para tratar de mitigar los efectos de la especulación Podemos plantea, entre otras medidas, rebajar los alquileres un 40% por ley, convertir los contratos de vivienda habitual en indefinidos y expropiar el uso de viviendas en manos de grandes tenedores para destinarlas al alquiler social.

También propone prohibir la compra de casas que no vayan a utilizarse como residencia habitual, segunda vivienda propia o para familiares.

La propuesta supondría una intervención directa en el mercado inmobiliario, con el objetivo de reducir los precios y limitar la rentabilidad de quienes compran viviendas para obtener beneficios. "Las casas deben destinarse a vivir y no a especular con ellas", sostiene Montero.

Sin embargo, aunque las medidas de Podemos buscan frenar la escalada de precios y facilitar el acceso a la vivienda, la crisis habitacional no responde únicamente a la especulación inmobiliaria.

Los bajos salarios, la precariedad laboral, la falta de vivienda disponible en las zonas con mayor demanda y las dificultades para acceder a una hipoteca también condicionan la capacidad de los ciudadanos para independizarse o comprar una casa.

Un problema estructural que va más allá de limitar la rentabilidad de quienes invierten en el mercado inmobiliario.