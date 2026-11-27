Comprar una vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores desafíos económicos para las nuevas generaciones. El encarecimiento de los inmuebles, las dificultades para ahorrar y unos salarios que no han avanzado al mismo ritmo que los precios siguen complicando el acceso a una casa en propiedad.

Una realidad que contrasta con la experiencia de muchos padres y abuelos, que pudieron independizarse, formar una familia y comprar una vivienda con unas condiciones económicas muy diferentes a las actuales.

La periodista y politóloga Estefanía Molina abordaba hace unos días esta situación en el programa Herrera en COPE, donde ha analizado cómo la crisis de la vivienda está transformando las expectativas de los jóvenes y debilitando, a su juicio, el modelo tradicional de clase media.

Comprar casa en España

Uno de los principales problemas que identifica Molina es la creciente distancia entre lo que cobran los trabajadores y lo que cuesta acceder a una vivienda. La analista considera que, durante los últimos años, se ha producido un importante "desacople entre los salarios y la vivienda", una situación que dificulta que el esfuerzo laboral se traduzca en una mejora de las condiciones de vida.

Mientras los precios inmobiliarios han experimentado fuertes subidas en numerosas ciudades, especialmente en las grandes capitales y zonas con mayor demanda, los ingresos de muchas familias no han crecido al mismo ritmo.

Esta diferencia sigue obligando a numerosos compradores a dedicar más años de sueldo a la adquisición de una vivienda, además de necesitar grandes ahorros previos para afrontar la entrada y los gastos asociados a la hipoteca.

Para la politóloga, el problema va más allá del mercado inmobiliario: también afecta a la idea de progreso económico que durante décadas caracterizó a la clase media española.

La independencia económica

Molina sostiene que las dificultades para acceder a una vivienda forman parte de un fenómeno más amplio de pérdida de poder adquisitivo. En su intervención, cuestiona que algunas narrativas políticas presenten como aceptables unas condiciones de vida que antes se consideraban una señal de precariedad.

"Hay un discurso, yo creo que espoleado por cierta izquierda, donde el hundimiento de la clase media y ese empobrecimiento ahora es algo romántico", afirma.

La periodista considera que esta situación está favoreciendo una mayor dependencia económica, tanto de las familias como de las ayudas públicas. Según su análisis, muchos jóvenes necesitan el apoyo de sus padres para pagar el alquiler, afrontar los gastos cotidianos o reunir el dinero necesario para independizarse.

También lamenta que vivir solo se haya convertido en una posibilidad cada vez menos accesible. "Un individuo que se independiza, que con sus posibles puede tener hijos, puede llegar a acceder a una casa, comprársela, eso cada vez es menos frecuente", señala.

Esta dificultad para construir un proyecto de vida propio puede retrasar decisiones como tener hijos, cambiar de ciudad por trabajo o abandonar definitivamente el hogar familiar.

Las generaciones anteriores

La politóloga también ha comparado la evolución económica de distintas etapas. Según las cifras que menciona, el PIB per cápita español creció un 70 % entre 1985 y 2005, mientras que para el periodo comprendido entre 2005 y 2025 apunta a un avance de apenas el 11 %.

Molina también ha recordado las dificultades que afrontó la generación del baby boom, que llegó a soportar intereses hipotecarios muy elevados. Sin embargo, destaca que muchas de aquellas familias consiguieron terminar de pagar sus viviendas y construir un patrimonio.

"Pudieron formar familia, pudieron creer en que sus hijos estarían mejor que ellos. Esa quiebra de expectativas es lo que hoy no se da", lamenta.

Las herencias

Otro de los aspectos que preocupa a la periodista es el creciente peso del patrimonio familiar a la hora de acceder a una vivienda.

En un contexto en el que ahorrar para comprar una casa resulta complicado, recibir una herencia o contar con ayuda económica de los padres puede convertirse en una ventaja decisiva. "A una persona le va a cambiar la vida la herencia", afirma.

Según su análisis, esta situación podría ampliar las diferencias entre quienes proceden de familias con propiedades y quienes dependen exclusivamente de sus ingresos laborales. Sin embargo, Molina también advierte de que no todas las herencias llegarán a materializarse como esperan las generaciones más jóvenes.

La necesidad de financiar cuidados durante la vejez puede obligar a algunas personas mayores a utilizar parte de su patrimonio, incluida su vivienda, para afrontar esos gastos. En consecuencia, la propiedad inmobiliaria podría convertirse en un factor todavía más determinante de desigualdad entre generaciones.

Con todo esto, la experta pone sobre la mesa una preocupación que comparten cada vez más españoles: la dificultad de acceder a una vivienda y construir una estabilidad económica similar a la que alcanzaron sus padres.

Una situación que plantea un desafío para las políticas de vivienda, pero también para el futuro de la clase media y las oportunidades de las nuevas generaciones.