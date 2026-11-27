Esperanza Aguirre, sobre la vivienda: "El propietario no tiene por qué hacerse cargo de un inquilino vulnerable. Para eso están los servicios sociales"

Esperanza Aguirre sostiene que los propietarios de pisos en alquiler no deben asumir la atención a los inquilinos en situación de vulnerabilidad. La expresidenta de la Comunidad de Madrid atribuye esa responsabilidad a las administraciones. "Para eso están los servicios sociales", afirmó en Todo es mentira, en Cuatro.

Aguirre ya había defendido esa postura en El Análisis: Diario de la Noche, en Telemadrid, en pleno debate por el desahucio de Maricarmen. Su caso movilizó a cientos de personas que, tras una manifestación por la vivienda, instalaron sus tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada en septiembre del piso de alquiler en el que había vivido alrededor de siete décadas. La empresa que adquirió la vivienda cuestionó la continuidad de su contrato de renta antigua e inició el procedimiento judicial que acabó en el desalojo.

El papel del propietario

En Telemadrid, Aguirre criticó la permanencia de los manifestantes en Sol y acusó al Gobierno central de intentar sacar partido político de la protesta. Durante la entrevista reconoció que el acceso a la vivienda supone un problema para muchas familias.

La expresidenta madrileña califica de "disparate absoluto" la regulación del mercado de la vivienda. A su juicio, algunas de las medidas que buscan proteger a los inquilinos pueden llevar a los propietarios a dejar sus pisos fuera del mercado del alquiler.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que impulsó la acampada, reclamaba más estabilidad en los contratos de alquiler. Sus portavoces defendieron que la protesta debía continuar aunque Maricarmen pudiera regresar a su casa.

Días después del desahucio, los representantes de la vecina y la empresa propietaria llegaron a un acuerdo con mediación del Ayuntamiento de Madrid. Maricarmen aceptó las condiciones para volver al piso con un nuevo contrato de alquiler de ocho años.

Construir más viviendas

Aguirre propone construir más viviendas y agilizar los trámites urbanísticos. Pone como ejemplo la reclasificación del suelo rústico sin protección, un proceso que, según señala, puede prolongarse durante años antes de que se pueda empezar a construir.

La falta de profesionales especializados en la construcción es otro de los obstáculos que identifica. También señala las dificultades para llevar suministro eléctrico a las nuevas urbanizaciones.

El aviso de Bruselas

La Comisión Europea sitúa la escasez de vivienda entre los principales riesgos para la economía española. En sus previsiones de otoño, Bruselas estima que el PIB crecerá un 2,6 % en 2026 y un 2,1 % en 2027.

El ritmo de construcción da una idea del desfase. Según los datos que recoge la Comisión, en España se registraron unos 240.000 hogares adicionales en 2025 y se terminaron alrededor de 92.000 viviendas ese mismo año.

Otro análisis de la Comisión sitúa a España, junto a Finlandia, Grecia e Italia, entre los países donde más ha aumentado la desigualdad de la riqueza desde 2010. La comparación utiliza el índice de Gini para medir cómo se reparte el patrimonio neto de los hogares.

Si la oferta sigue por detrás de la formación de hogares, Bruselas prevé que se mantenga la presión sobre los precios. Eso podría dificultar que un trabajador se mude para aceptar un empleo en otra ciudad. A su vez, el encarecimiento de la construcción podría frenar la inversión en nuevas viviendas.