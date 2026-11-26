María, propietaria de 30 viviendas: "Nos llaman buitres, pero cada vez que se va un inquilino tengo que gastarme entre 2.000 y 4.000 euros en arreglar el piso"

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de debate político en España. Las nuevas medidas del Gobierno, que contemplan prórrogas extraordinarias de los alquileres y refuerzan la protección frente a los desahucios, buscan aliviar la situación de los inquilinos, pero han despertado críticas entre los propietarios, que cuestionan sus efectos sobre el mercado.

María, propietaria de 30 viviendas en Catalunya, es una de ellas. Lleva 20 años dedicándose al alquiler residencial y asegura que la nueva normativa, sumada a los conflictos que ha vivido con algunos inquilinos, le ha llevado a replantearse su actividad. Tiene tres pisos vacíos a la venta y reconoce que lleva "un mes sin dormir".

Su malestar, además, va más allá de los cambios legislativos. Durante estas dos décadas ha tenido que afrontar impagos, viviendas destrozadas y conflictos con inquilinos para recuperar sus propiedades. Una experiencia que, sostiene, dista mucho de la imagen que se proyecta de los propietarios.

La visión de los propietarios

"Llevo un mes sin dormir viendo las redes sociales, es tremendo. Nos han marcado con la letra escarlata", lamenta María en una entrevista para El Periódico.

Está cansada, asegura, de que se presente a los propietarios como los culpables de la crisis de vivienda y de que se les atribuya una posición de abuso sin tener en cuenta las situaciones que también afrontan.

Según narra al medio citado, María ha vivido varios conflictos con inquilinos. En una de las viviendas que tenía alquiladas, un hombre montó una plantación de marihuana que dejó el inmueble inhabitable, "tuvimos que venderlo", cuenta.

En otro caso, una inquilina que no pagaba el alquiler le pidió 3.000 euros para abandonar la casa. María terminó dándole 1.000 euros para evitar que el problema se prolongara y el piso se convirtiera en un "agujero negro".

También se encontró con una vivienda cuyas puertas habían sido destrozadas y en la que habían colocado candados para subalquilar habitaciones. En otra ocasión, llegó a un acuerdo con una mujer que ocupaba una casa, por mediación de un ayuntamiento, para dejarle el alquiler en 100 euros mensuales. Según cuenta, tampoco llegó a cobrar.

Son experiencias que, afirma, han condicionado su manera de gestionar los contratos. Después de contratar seguros de impago y encontrarse con personas que presuntamente falseaban nóminas, contratos laborales o incluso relaciones de pareja para acceder a una vivienda, ha ido incorporando nuevas cláusulas.

"Lo que no está escrito no existe. Con cada experiencia añado un párrafo más a los contratos", explica.

María también denuncia casos de inquilinos que, según afirma, han presentado certificados de vulnerabilidad para congelar la renta pese a estar trabajando, cobrar parte de sus ingresos en B o disponer de otra alternativa habitacional.

Imagen de ilustración. iStock

"No existen controles del Gobierno", critica, y cuestiona que los propietarios tengan dificultades para comprobar las circunstancias económicas de quienes se acogen a estas medidas.

La propietaria asegura que ha acudido en numerosas ocasiones a los tribunales para defender los contratos firmados, motivos que le hacen rechazar que se les presente como personas que se limitan a cobrar el alquiler sin asumir responsabilidades.

"Yo estoy todo el día gestionando asuntos, recuperando la inversión. Vengo de un piso que reformé en febrero y la cocina está destrozada ya", cuenta.

El coste de recuperar una vivienda cuando un inquilino se marcha puede alcanzar, según sus cálculos, entre 2.000 y 4.000 euros. Las reparaciones, el mantenimiento y el acondicionamiento del inmueble para volver a alquilarlo suponen un gasto que, asegura, no siempre se tiene en cuenta al hablar de la rentabilidad de los propietarios.

María recuerda también la crisis de 2008, cuando muchos inquilinos regresaron a sus países de origen y tuvieron que bajar los precios para mantener las viviendas ocupadas. Durante la pandemia, añade, aceptaron las moratorias de alquiler y la paralización de determinados desahucios.

"Nos pidieron sacrificio y lo hicimos. De todo eso nadie se acuerda ahora; estoy harta de que vendan que con el propietario no se puede hablar, que hacemos lo que nos da la gana", afirma.

Desde hace 20 años destina sus viviendas al alquiler habitual para familias. Asegura que el 90% de sus pisos está por debajo de los precios del índice de referencia y que suele renovar los contratos de los inquilinos con los que mantiene una buena relación.

Su principal queja es la sucesión de cambios legislativos. "En Catalunya, desde 2020, sufrimos la normativa española y catalana y estamos hartísimos de que cambien las normas constantemente. Necesitamos estabilidad", reclama.

Tampoco comparte las limitaciones a las actualizaciones de las rentas. "Yo me tengo que actualizar. Si llamo a un instalador, o al de mantenimiento, tiene un coste, y todo sube. El IBI, la comunidad... Yo no soy una ONG", sostiene.

Considera que las medidas que dificultan recuperar una vivienda o modificar el alquiler pueden desincentivar la inversión y terminar reduciendo la oferta.

De hecho, asegura que tiene tres viviendas vacías que ha puesto a la venta, a la espera de conocer cómo evoluciona la situación política y las nuevas medidas.

También advierte de que dejará de realizar determinadas mejoras en sus pisos. "Yo ya no voy a poner aires acondicionados, por ejemplo: se encontrarán pisos de mierda", afirma.

María cree que la regulación debería garantizar la protección de quienes realmente atraviesan una situación vulnerable, pero también ofrecer seguridad a los propietarios.

Critica que, a su juicio, los decretos permitan demasiadas vías para acogerse a las medidas sin comprobar suficientemente las cuentas o el patrimonio de los beneficiarios.

Su propuesta pasa por una regulación más clara y por facilitar la construcción de nuevas viviendas para aumentar la oferta. "El problema es global, estructural", reflexiona.