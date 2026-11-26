Carolina, electricista: "Una clienta eligió un presupuesto de 3.000 € en vez del mío de 5.000 €, pero me llamó cuando falló la instalación"

Carolina había presupuestado en 5.000 euros un trabajo de electricidad. La clienta tenía otra oferta por 3.000 y se decantó por ella. La electricista mantuvo su precio y dio el encargo por perdido. Meses después volvió a saber de aquella instalación.

"Me llamaron porque la instalación no funcionaba", recuerda. Según cuenta, la clienta acabó emprendiendo acciones legales contra la empresa que había contratado. Carolina se ofreció a preparar un informe sobre el estado de la instalación y a encargarse después de la reparación.

La diferencia inicial entre los dos presupuestos era de 2.000 euros. Cuando volvieron a llamar a Carolina, la clienta ya había pagado por la instalación y tenía que afrontar el coste de arreglarla. La electricista calculaba que el gasto acabaría siendo bastante mayor de lo que había previsto al elegir la oferta más barata.

El primer encargo

Carolina tiene 29 años, es venezolana y llegó a España sin tener claro a qué se dedicaría. Su madre le sugirió que hiciera un curso de electricidad. Empezó a formarse y, durante un tiempo, compaginó sus primeros encargos en el sector con otros empleos.

En aquella etapa llegó a encargarse sola de la instalación eléctrica de un edificio. Antes de hacerse autónoma, trabajó para una empresa a la que pidió una mejora de sus condiciones económicas. La respuesta fue negativa y decidió empezar a trabajar por su cuenta.

Su padre le consiguió el primer encargo como autónoma. También le dio un consejo: que ajustara el precio para que le aceptaran el presupuesto. En ese momento, Carolina necesitaba empezar a hacer clientes y estaba dispuesta a cobrar menos para conseguir el trabajo.

Con la experiencia, cambió su manera de calcular lo que cobraba. "Yo ya no tiro el precio porque yo ya empecé", explica. Ahora, al preparar un presupuesto, tiene en cuenta la responsabilidad que asume cuando se hace cargo de una instalación. Así tomó también la decisión de mantener los 5.000 euros cuando supo que la clienta tenía una oferta más barata.

Sin sueldo fijo

Carolina tiene hoy su propia cartera de clientes. Sabe cuánto va a cobrar por cada encargo que acepta, pero sus ingresos del mes dependen de cuántos trabajos entren y del tipo de instalación que le pidan.

Hay meses en los que coinciden varios encargos y la facturación sube. En otros apenas llegan avisos. A eso se suma que los trabajos son muy distintos entre sí: una intervención pequeña y la instalación eléctrica de un edificio tienen poco en común a la hora de hacer números.

Esa irregularidad es una de las diferencias que más nota desde que dejó la empresa. Como autónoma, cada presupuesto que se queda sin aceptar es un encargo que se cae de su agenda. Aun así, cuenta que con los años ha aprendido a mantener un precio cuando considera que se ajusta al trabajo que le piden.

Su carné de instaladora

Carolina relata que, después de dejar su anterior empresa, descubrió que seguían utilizando su carné de instaladora para firmar boletines de instalaciones en las que, según asegura, ella no había participado.

Para la electricista, que su nombre figure en uno de esos documentos implica responder por el trabajo. Por eso se niega a firmar los boletines de instalaciones que no ha realizado. Una ejecución deficiente, recuerda, puede comprometer la seguridad de quienes viven en la vivienda.

Las salidas del oficio

Carolina sigue defendiendo la electricidad como una opción profesional. Su primera toma de contacto fue aquel curso que le recomendó su madre, aunque también hay ciclos de Formación Profesional vinculados a las instalaciones eléctricas.

El oficio permite trabajar en una empresa instaladora, dedicarse al mantenimiento industrial o buscar clientes propios. Carolina pasó por una empresa antes de elegir esta última vía. Ahora es ella quien pone precio a cada encargo, desde los pequeños avisos hasta las instalaciones que requieren un presupuesto de varios miles de euros.