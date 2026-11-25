Nuria, propietaria de 2 pisos con uno en alquiler: "No quiero hacerme millonaria, solo terminar de pagar la hipoteca del segundo sin vender"

Nuria y su marido compraron su primera vivienda en 2002. Su intención era terminar de pagar la hipoteca cuanto antes y, si conseguían ahorrar lo suficiente, adquirir otro inmueble sin desprenderse del anterior. Años después han logrado hacerlo y poner en alquiler el piso que ya tenían pagado.

La pareja ha estado organizando sus gastos con ese propósito. Durante años redujeron parte de su consumo habitual y limitaron las vacaciones para reunir el dinero necesario para la entrada de una segunda vivienda.

Así lo explicó Nuria en una entrevista en La Mesa, de Antena 3: "El objetivo era ese, acabar de pagar un piso y poder optar a otro sin vender el nuestro", explicó en el programa.

Una vez liquidada la primera hipoteca, la pareja pudo destinar sus ahorros a la siguiente compra. Sin embargo, para adquirir la segunda vivienda tuvieron que solicitar un nuevo préstamo hipotecario.

La diferencia era que ahora contaban con un inmueble libre de cargas que podían alquilar. Los ingresos obtenidos de ese arrendamiento les permitían afrontar parte de los pagos de la nueva vivienda. "Sobre el segundo piso tenemos una hipoteca. Lógicamente, ese alquiler que cobramos nos ayuda a ahorrar y poder quitarnos la otra hipoteca", señaló Nuria.

La propietaria asegura que su intención no es acumular viviendas ni obtener grandes beneficios económicos, como suele asociarse a quienes invierten en el mercado inmobiliario. Su planteamiento consistió siempre en conservar el primer inmueble mientras terminaban de pagar el segundo: "Yo no quiero hacerme millonaria porque con un piso no te haces millonario", asegura.

El primer alquiler

Nuria y su marido comenzaron a alquilar su primera vivienda en 2018, después de haber completado el pago de la hipoteca y adquirido el segundo inmueble. Desde entonces, el dinero que reciben de sus inquilinos se ha convertido en una ayuda para afrontar las cuotas del préstamo que todavía mantienen pendiente.

La propietaria explica que hasta el momento su experiencia con el alquiler había sido positiva, ya que la pareja que ocupa actualmente el inmueble cumple con los pagos y no les ha ocasionado problemas.

Aun así, destaca que no obstante, antes de alquilar la vivienda decidieron contratar un seguro de impago para contar con una protección adicional ante posibles dificultades con el cobro de las mensualidades: "A mí ese seguro me da una tranquilidad", asegura Nuria.

Según explicó, una de las ventajas que encuentra en este servicio es que la aseguradora también interviene en la selección de las personas que quieren acceder a la vivienda: "El seguro de impago me hace el filtro del inquilino".

Una especie de "garantía adicional", como describe la propietaria, a la hora de arrendar su propiedad. Y es que, aunque no ha tenido incidencias con sus actuales inquilinos, prefiere mantener esa cobertura.

Los nuevos decretos

A pesar de haber conseguido su objetivo inicial, Nuria reconoce que su percepción del alquiler ha cambiado desde que puso la vivienda en el mercado en 2018. Y es que, asegura que la situación que percibe actualmente en torno al arrendamiento de viviendas le genera incertidumbre.

"Todo esto que está pasando me frena un poco o me hace dudar de esto del alquiler", reconoce sobre los nuevos decretos y modificaciones del alquiler en España. Aun así y por el momento, confiesa que no tiene la intención de vender el inmueble ni de dejar de alquilarlo.

Un escenario cada vez más habitual en el que los cambios legislativos, las nuevas medidas sobre el alquiler y la incertidumbre jurídica siguen generando dudas entre los pequeños propietarios sobre la seguridad y rentabilidad de mantener sus viviendas arrendadas.