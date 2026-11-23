Elena, experta en hogar: "Aislar el cajón de la persiana con espuma aislante adhesiva es la mejor opción para eliminar el frío y la humedad"

Con la llegada del frío en España, mantener la casa caliente sin que se dispare la factura de la calefacción se convierte en una de las principales preocupaciones de muchas familias. Sin embargo, no siempre basta con encender los radiadores o utilizar una bomba de calor: a veces, el problema está en pequeños rincones de la vivienda por los que se escapa el calor.

Uno de los puntos que más suele pasar desapercibido es el cajón de la persiana. Aunque apenas le prestemos atención, este elemento situado encima de las ventanas puede convertirse en una importante vía de entrada de aire frío cuando no está correctamente aislado.

La buena noticia es que no siempre hace falta cambiar las ventanas ni realizar una reforma costosa para mejorar la situación. Existen soluciones económicas y fáciles de instalar que pueden ayudar a conservar una temperatura más agradable en las habitaciones.

Elena Orozco, experta en hogar y creadora de contenido en TikTok, ha compartido varios consejos para mejorar el aislamiento de las ventanas y reducir el consumo de calefacción durante los meses de invierno.

Aislar el cajón de la persiana

En muchas viviendas, especialmente en las más antiguas, el cajón de la persiana es uno de los puntos más vulnerables frente a las bajas temperaturas. Su función es alojar el mecanismo que permite enrollar y desenrollar la persiana, pero las juntas deterioradas o la falta de aislamiento pueden facilitar que el aire exterior entre en la habitación.

Por eso, antes de invertir en nuevos cerramientos, merece la pena comprobar si se perciben corrientes de aire alrededor de la tapa del cajón. "Ahorrar en calefacción es posible si haces estas tres cosas: poner espuma aislante en el cajetín de la persiana evitará que entre el frío", explica Elena Orozco en uno de sus vídeos.

La solución consiste en colocar una lámina de espuma aislante adhesiva en el interior del cajón, adaptándola a su forma y dejando espacio suficiente para que la persiana pueda moverse sin obstáculos.

Este material ayuda a reducir la transmisión de temperatura y, si se combina con un buen sellado de las juntas, puede mejorar el aislamiento sin necesidad de sustituir toda la instalación.

Cómo colocarlo

Una de las ventajas de este pequeño arreglo es que, en muchos modelos de persiana, puede realizarse en casa con herramientas básicas y sin grandes conocimientos de bricolaje.

El primer paso consiste en abrir la tapa de registro del cajón y comprobar su estado. Conviene revisar si existen huecos, grietas o juntas por las que pueda pasar el aire. Después, hay que limpiar cuidadosamente la superficie donde se colocará la espuma, eliminando el polvo y la suciedad acumulada.

"Esta es adhesiva y es muy fácil de poner. Te recomiendo que limpies muy bien la superficie para que se adhiera mejor", aconseja la especialista. Una vez que la zona esté seca, basta con medir el espacio disponible, cortar la espuma a la medida adecuada y pegarla sobre la superficie interior.

Es importante evitar que el material entre en contacto con el eje, las lamas o cualquier pieza móvil. Antes de cerrar la tapa, conviene subir y bajar la persiana para comprobar que funciona correctamente.

Los burletes también ayudan

El cajón no es el único punto de la ventana que puede perder eficacia con el paso de los años. Las juntas y los burletes también se desgastan y dejan pequeños espacios por los que entra el frío.

Estos elementos, normalmente fabricados con goma, silicona u otros materiales flexibles, sirven para mejorar el cierre de las ventanas y limitar las filtraciones de aire. "Los burletes de las ventanas suelen deteriorarse con el tiempo, es algo muy fácil de cambiar", señala Elena.

En determinados modelos, basta con retirar la junta antigua e introducir otra compatible en la ranura correspondiente. "Simplemente tienes que subirlo hacia arriba y volver a meter el nuevo", explica.

La experta también recomienda utilizar burletes adhesivos de silicona cuando las ventanas no cierran de manera completamente hermética. "Para que las ventanas queden bien cerradas te recomiendo poner este burlete de silicona adhesivo", añade.

Eso sí, antes de instalar cualquier junta conviene comprobar que su grosor sea el adecuado, ya que un burlete demasiado ancho puede dificultar el cierre de la ventana.

Casa caliente gastando menos

Además de mejorar el aislamiento de las ventanas, hay otros hábitos que pueden ayudar a conservar el calor durante el invierno.

Aprovechar la entrada de sol durante el día, bajar las persianas cuando anochece y evitar que los muebles tapen los radiadores son pequeños gestos que pueden contribuir a mejorar el confort térmico.

También es importante utilizar la calefacción de forma eficiente, ajustando el termostato a una temperatura razonable y evitando calentar habitaciones que no se están utilizando. Elena Orozco recuerda que, junto con estas mejoras, "es recomendable usar sistemas de calefacción de bajo consumo".

No obstante, hay que tener en cuenta que la espuma aislante no elimina por sí sola todos los problemas de humedad. Si aparecen manchas, moho o condensación, será necesario identificar su origen y comprobar si existen filtraciones de agua o una ventilación insuficiente.