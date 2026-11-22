Yolanda, cuidadora ecuatoriana en España: "Infravaloran nuestro trabajo, estamos día y noche trabajando por 1.300 euros"

El sector de los cuidados en España tiene un marcado carácter femenino. Son principalmente mujeres quienes se encargan de atender a las personas mayores y dependientes, una labor que también cuenta con una importante presencia de trabajadoras extranjeras, muchas de ellas procedentes de América Latina.

Para muchas mujeres que llegan a España buscando una vida mejor, cuidar de personas mayores se convierte en una de las primeras oportunidades para acceder al mercado laboral. Es un trabajo que permite ganar algo de estabilidad, pero que también esconde una realidad menos amable: jornadas exigentes, salarios ajustados y una profesión a la que todavía no se concede el reconocimiento que merece.

Yolanda, de origen ecuatoriano, conoce bien esta situación. Lleva 25 años viviendo en España y sabe lo que supone trabajar en un sector en el que la dedicación y la responsabilidad no siempre se corresponden con el sueldo que se percibe. En su caso, siempre ha trabajado como interna percibiendo el salario mínimo.

Un trabajo invisible

La experiencia de Yolanda refleja una realidad que va más allá de su situación particular. En España, se estima que entre unas 325.000 y 336.000 mujeres extranjeras trabajan en el sector del hogar y los cuidados, sumando afiliación formal y economía sumergida.

Detrás de estas cifras hay mujeres que han encontrado en el cuidado de personas mayores una salida laboral después de abandonar sus países de origen. Muchas se encargan de tareas que requieren disponibilidad, esfuerzo físico y una implicación emocional constante.

El SEPE advierte de que las condiciones laborales poco atractivas, especialmente por los salarios y los horarios, dificultan la cobertura de puestos vacantes, pese a que la demanda de estos profesionales seguirá creciendo con el envejecimiento de la población.

Yolanda no solo conoce, sino que ha tratado de visibilizar esta realidad. Durante una entrevista para el canal de Talent Match explicó que, antes de acudir a una oferta de trabajo, hay que tener claro que cuidar a una persona mayor exige mucho más que atender sus necesidades básicas.

La ecuatoriana lleva 25 años viviendo en España y conoce bien el vínculo que se crea entre las cuidadoras y las personas mayores a las que atienden.

La convivencia diaria hace que, con el paso del tiempo, muchas de ellas lleguen a sentir a la persona que cuidan como alguien de su propia familia

No se trata únicamente de preparar comidas, ayudar con el aseo o administrar la medicación siguiendo las indicaciones correspondientes, sino también de acompañar, escuchar y estar pendientes de las necesidades de otra persona durante buena parte del día.

Además de las exigencias —que pocas veces se reconocen— Yolanda también trata de visibilizar la poca estabilidad de este oficio.

A diferencia de otros empleos, en los que la actividad de la empresa continúa independientemente de la situación de un cliente, cuando fallece la persona atendida desaparece la necesidad concreta que justificaba la contratación.

Una inestabilidad a la que, además, se suman las condiciones de determinados puestos, especialmente los de interna.

Yolanda considera que las mujeres que trabajan bajo esta modalidad no reciben una remuneración acorde con el servicio que prestan.

"Los salarios para nosotras, las mujeres trabajadoras que cuidamos a las personas mayores, nos infravaloran, porque nosotras hacemos un servicio de día y de noche, las que estamos internas", denuncia.

Según confiesa, su salario está en torno al sueldo mínimo, es decir, unos 1.300 euros, una cantidad que, a su juicio, no refleja la responsabilidad ni la disponibilidad que exige el empleo, sobre todo cuando se trata de permanecer en el domicilio de la persona atendida.

La situación salarial debe analizarse teniendo en cuenta las horas efectivamente trabajadas y el régimen de contratación.

En 2026, el salario mínimo interprofesional para una jornada completa se sitúa en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Si las dos pagas extraordinarias se prorratean, la cantidad equivale a 1.424,50 euros brutos al mes durante 12 meses.

Estas cuantías también se aplican a las empleadas de hogar, incluidas las contratadas como internas.

La normativa establece, asimismo, límites a la jornada y descansos que deben respetarse. Las empleadas de hogar tienen derecho a un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo, sin contar los tiempos de presencia que puedan pactarse, y a un descanso semanal de 36 horas consecutivas.

En el caso de las internas, también deben disponer de tiempo para las comidas y de descansos entre jornadas. Vivir en el domicilio de la persona atendida no significa estar disponible para trabajar las 24 horas.

Sin embargo, la realidad que describe Yolanda pone sobre la mesa la distancia que puede existir entre la regulación y la percepción de quienes trabajan en este ámbito.

La atención continuada, la convivencia y la dificultad para desconectar hacen que muchas cuidadoras sientan que su jornada se extiende más allá de las horas que figuran en su contrato.

También cuestiona la valoración social de una profesión que resulta fundamental para numerosas familias.

El cuidado de una persona dependiente exige responsabilidad, conocimientos y una gran capacidad para gestionar situaciones complicadas, pero buena parte de ese esfuerzo permanece dentro de los hogares y tiene poca visibilidad fuera de ellos.

La paciencia, el carisma y la capacidad de adaptación son algunas de las cualidades que considera imprescindibles para desempeñar una profesión que, pese a su importancia, continúa recibiendo poco reconocimiento.