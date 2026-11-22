Sarah Santaolalla, sobre la vivienda: "El problema no es la persona que está pagando una hipoteca porque tiene alquilada otra casa"

La vivienda en España se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la crisis económica y social del país. Los altos precios del alquiler, las dificultades para ahorrar y la incertidumbre de muchos inquilinos han situado el mercado inmobiliario en el centro del debate político.

En este contexto, Sarah Santaolalla, analista política y colaboradora televisiva, ha cuestionado que buena parte de la discusión se concentre en proteger a los propietarios, mientras miles de personas afrontan dificultades para mantener su vivienda.

Durante una intervención en el programa Malas lenguas, de TVE, emitida en septiembre, la tertuliana defendió la necesidad de distinguir entre quienes poseen una segunda residencia y aquellos que acumulan numerosos inmuebles como inversión.

Su reflexión se centró especialmente en la inseguridad que experimentan los ciudadanos que viven de alquiler, ante la posibilidad de tener que abandonar su hogar cuando finaliza el contrato o asumir una renta mucho más elevada.

Propietarios y tenedores

Santaolalla criticó que el debate inmobiliario presente con frecuencia al pequeño arrendador como principal perjudicado por las medidas de regulación.

"Está hablando del pequeño propietario para tocar esa empatía para los espectadores que nos están viendo. Nadie está poniendo en el foco a un señor que vive en Madrid y tiene una segunda casa en Benidorm o en Marbella o donde la tenga y pasa allí los veranos", señaló.

La analista considera que no todos los propietarios se encuentran en la misma situación y que las políticas públicas deben tener en cuenta estas diferencias.

"Se estableció, tanto en los decretos como en las leyes, cómo eran los grandes propietarios. Y era a partir de cinco casas. Si tienes más de cinco casas, ¿te parece que todavía eres una víctima del sistema?", planteó.

No obstante, la legislación española establece una definición más precisa de gran tenedor. La Ley 12/2023 considera, con carácter general, que lo es quien posee más de diez inmuebles residenciales o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados destinada a vivienda.

En determinadas zonas declaradas tensionadas, este umbral puede reducirse a cinco o más inmuebles, siempre que se justifique por la administración competente.

El miedo de los inquilinos

Para Santaolalla, la cuestión principal no es cuántas propiedades tiene una persona, sino qué consecuencias tiene el mercado inmobiliario sobre quienes necesitan una vivienda para vivir.

"Una persona que está pagando una hipoteca porque tiene alquilada otra casa no es el problema de la vivienda", afirmó durante la tertulia.

Su preocupación se dirige especialmente a los arrendatarios que, después de años pagando una renta, se enfrentan a la incertidumbre de una posible subida cuando termina su contrato.

"Lo que no está seguro es la gente que está viviendo en una casa que está pagando hoy un alquiler de 1.000 euros y que mañana puede venir su casero y decirle que paga 2.000 o se va a la puñetera calle", denunció.

Conviene precisar que un propietario no puede duplicar libremente la renta durante la vigencia de un contrato de vivienda habitual. Las actualizaciones están sujetas a límites legales y, en determinadas zonas tensionadas, también existen restricciones para fijar el precio de nuevos contratos.

Sin embargo, las dificultades para encontrar alternativas asequibles hacen que la finalización de un arrendamiento pueda convertirse en una preocupación importante para muchas familias.

En este escenario, Santaolalla reclama una respuesta política que dé mayor protagonismo a las necesidades de los inquilinos. "Esa es la gente que no está segura. Y esa es para la gente que hay que legislar. Y para eso es importante intervenir en el mercado y tomar medidas valientes, no solo pequeños propietarios", concluyó.

La intervención pública en el alquiler sigue generando discrepancias. Sus defensores consideran necesarias las limitaciones para mejorar la accesibilidad, mientras que sus críticos advierten de posibles efectos negativos sobre la oferta de viviendas.

El desafío para las administraciones consiste en ampliar las alternativas habitacionales y garantizar que las medidas adoptadas permitan acceder a una vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.