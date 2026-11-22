Una casera con las llaves de una vivienda. Imagen generada con IA / ChatGPT

María, propietaria de 2 viviendas: "Prefiero cobrar 650 € aunque la inmobiliaria me llame todos los años para que suba el alquiler"

María Fernández fijó el alquiler de su antigua casa en 650 euros al mes y mantuvo esa cantidad durante 22 años. En ese tiempo tampoco cambió el inquilino. Así lo contó en un reportaje de 20minutos.

Su historia comenzó en Pinar del Rey, en Madrid, donde había comprado un piso con su marido y criado a sus dos hijos. Cuando la casa se quedó pequeña, la familia decidió mudarse y conservarla para alquilarla.

Para buscar un arrendatario y gestionar el contrato recurrieron a una inmobiliaria. María había pensado en pedir 600 euros mensuales, pero al acudir a la firma descubrió que la agencia había acordado una cantidad algo mayor: 650 euros.

Ese fue el precio que aceptó y que seguía pagando la misma persona más de dos décadas después. En el momento de la entrevista, María tenía 62 años y estaba desempleada.

"Yo estaba pagando una hipoteca y me parecía suficiente. No quería sacar ningún beneficio", relató. Su referencia era el esfuerzo que ella misma hacía para pagar su casa.

"Consideraba que era el esfuerzo que tenía que hacer cualquier familia, igual que lo hacía yo para pagar mi hipoteca", explicó.

Las llamadas de la agencia

La inmobiliaria volvió a contactar con ella en los años siguientes. "Me llamaba anualmente la agencia para saber si pensaba seguirles renovando, que ellos se ocupaban y que los precios habían subido", explicó María.

La última llamada que mencionó en aquella entrevista ya no se limitaba a la renovación del alquiler. Según su testimonio, la agencia le planteó la posibilidad de vender la vivienda aprovechando la demanda.

"Me dijeron que si pensaba echarlo porque ellos me lo vendían, que había muchísima demanda; les dije que no quería que me volvieran a llamar", recordó.

María rechazó esa propuesta y aseguró que no se había planteado desprenderse del piso. La vivienda tiene 50 metros cuadrados y dos habitaciones.

El reportaje estimaba que un inmueble de esas características y en esa ubicación rondaría los 875 euros mensuales, tomando como referencia el precio medio de Idealista en aquel momento.

La comparación situaba su alquiler 225 euros por debajo de esa estimación. También recogía una horquilla de entre 600 y 780 euros en el índice de referencia del Ministerio de Vivienda.

Para María, conservar el inmueble también tenía un propósito familiar. "Esto va a ser, si Dios quiere, herencia para mis hijos. Esa es mi visión de futuro, que sea para ellos", explicó.

Su intención era facilitarles el acceso a una vivienda: "Que no se tengan que pelear ni con bancos, ni con esta especulación, ni con nada. Que lo disfruten ellos".

Otros alquileres de 650 euros

El reportaje recogía otros dos casos en Madrid con la misma renta mensual, aunque con circunstancias distintas. Uno era el de Ana, orientadora en escuelas infantiles, que había convencido a su madre y a sus hermanos para alquilar la vivienda familiar a un sobrino político.

El piso pertenecía a su madre y estaba en el barrio de Niño Jesús. Tenía 90 metros cuadrados y tres habitaciones. Después se instalaron también en él la hija de Ana y un amigo de esta.

"Lo alquilamos a ese precio porque vive mi hija", explicó Ana, que también cuestionó el interés por obtener el mayor beneficio posible de quienes buscan su primera vivienda.

"Yo lo que veo es mucho interés por la gente por ganar lo máximo posible a costa de la gente joven y que está empezando", declaró.

Aitana S., profesional del sector cultural, había alquilado a un amigo su piso de unos 50 metros cuadrados en Legazpi después de mudarse con su pareja.

Para fijar los 650 euros tuvo en cuenta el IBI de su vivienda y lo que le costaba su nuevo alquiler. La diferencia con otros anuncios le resultaba evidente.

"Miré el alquiler que tenía mi vecina, porque puso su piso en Idealista y son pisos iguales, y lo tenía en 1.050 euros al mes", contó.

Aitana aseguró que mantendría el precio aunque el arrendatario no fuera su amigo. "Cubrir mis gastos me sirve, me parece más que suficiente, un privilegio suficiente", afirmó.