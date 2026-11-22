Eva, instaladora con 20 años de experiencia: "Calentar la casa con una bomba de calor puede costar 37,50 € al mes"

Con la llegada del frío, muchos hogares españoles buscan alternativas a los sistemas de calefacción tradicionales para mantener una temperatura agradable en casa sin disparar la factura de la luz.

Aunque los radiadores eléctricos y las calderas de gas siguen siendo habituales en las viviendas españolas, existe otra alternativa que permite aprovechar el mismo aparato tanto en verano como en invierno: el aire acondicionado con bomba de calor.

Eva Querencia Juárez, instaladora autorizada y gerente de Decogas, cuenta con más de 20 años de experiencia en instalaciones de calefacción y climatización en la Comunidad de Madrid.

La experta explica en el blog de Decogas cómo funciona este sistema y cuánto dinero puede llegar a gastar una familia al utilizarlo para calentar su vivienda.

El gasto mensual

Para calcular el gasto eléctrico de estos aparatos hay que tener en cuenta su coeficiente de rendimiento, conocido como COP. Este indicador permite conocer cuánto calor proporciona el equipo por cada unidad de electricidad que consume.

Una bomba de calor con un COP de 4, por ejemplo, es capaz de proporcionar cuatro unidades de energía térmica por cada unidad de energía eléctrica consumida.

Querencia toma como referencia una demanda anual de calefacción de 10.000 kWh. Con un equipo de estas características, el consumo eléctrico necesario para satisfacerla sería de 2.500 kWh al año.

Si el precio de la electricidad fuese de 0,18 euros por kWh, el gasto ascendería a 450 euros anuales.

"Si lo valoramos al mes, tendríamos un gasto de 37,5 € empleando la bomba de calor", explica la instaladora.

No obstante, la propia experta advierte de que el importe no será idéntico todos los meses. Durante las semanas más frías del invierno, el aparato tendrá que trabajar más y, por tanto, aumentará el consumo eléctrico.

Los 37,50 euros representan una media mensual a lo largo del año, no una tarifa fija. Tampoco incluyen el coste de adquisición e instalación del equipo.

La bomba de calor

A diferencia de los radiadores eléctricos convencionales, la bomba de calor no necesita generar todo el calor que proporciona mediante electricidad, sino que aprovecha la energía térmica presente en el aire exterior.

Mediante un circuito de refrigerante y un compresor, el aparato extrae esa energía del ambiente y la traslada al interior de la vivienda, incluso cuando las temperaturas exteriores son bajas.

Otra de sus particularidades es que permite invertir su funcionamiento. De esta manera, el mismo aparato sirve como calefacción en invierno y como aire acondicionado en verano.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda optar por equipos con bomba de calor y una buena calificación energética cuando sea necesario renovar el sistema de climatización.

Cómo ahorrar luz

El gasto final dependerá del aislamiento de la vivienda, las condiciones climáticas, la eficiencia del equipo y el precio de la electricidad contratado.

Una vivienda con ventanas mal aisladas, por ejemplo, necesitará más energía para mantener la temperatura interior que otra que conserve mejor el calor.

Para reducir el consumo durante el invierno, el IDAE recomienda ajustar el termostato a entre 20 y 21 grados, bajar las persianas por la noche y utilizar las cortinas para limitar las pérdidas de calor.

El organismo calcula que, por cada grado adicional de temperatura en la vivienda, el consumo energético de la calefacción aumenta aproximadamente un 7%.