Priscila, albañila brasileña en España: "No me iría a una empresa por menos de 2.000 euros al mes"

La construcción sigue siendo uno de los sectores profesionales en los que la presencia femenina es minoritaria, especialmente en los trabajos que implican esfuerzo físico y contacto directo con la obra. Aunque cada vez hay más mujeres que se incorporan a este ámbito, todavía tienen que enfrentarse a prejuicios sobre su capacidad para desempeñar determinados oficios.

En Asturias trabaja Priscila, una brasileña que encontró en las reformas una oportunidad para empezar de nuevo y construir su propio camino profesional. Su historia no responde a una vocación que tuviera desde siempre, sino a una necesidad de reinventarse que terminó llevándola a un sector en el que ha conseguido hacerse un hueco como trabajadora autónoma.

Ahora trabaja por cuenta propia, realiza diferentes tareas en obras y organiza sus jornadas según los proyectos que le salen. Una libertad que valora especialmente y que también tiene un precio: el esfuerzo físico, las largas jornadas y la responsabilidad de gestionar su propio negocio.

De camarera a albañila

Priscila llegó a Asturias desde Brasil cuando tenía 23 años. Desde entonces ha hecho de esta comunidad su hogar, hasta el punto de reconocer que está completamente integrada en su cultura y en su forma de vivir.

En el pódcast Sector Oficios, donde ha compartido su trayectoria, habla de Asturias con especial cariño y la define como "el paraíso" por su clima, su gastronomía y, sobre todo, por su gente.

Fue precisamente durante esos primeros años en Asturias cuando comenzó a tener contacto con el mundo de las reformas, aunque todavía no imaginaba que acabaría convirtiéndolo en su profesión.

Durante aproximadamente diez o doce años estuvo vinculada a una empresa que tenía junto a su entonces marido, especializada en trabajos en casas de pueblo y construcciones de piedra.

En aquella etapa colaboraba como peón y se encargaba principalmente de la logística: iba a buscar materiales a almacenes de construcción, como Obramat en Oviedo, conducía la furgoneta y ayudaba en lo que hiciera falta.

Aquella experiencia le permitió familiarizarse con el funcionamiento de una obra, aunque todavía no se veía desarrollando el oficio de albañil, sino que su papel estaba más relacionado con la organización y el apoyo que con la ejecución directa de los trabajos.

El verdadero cambio llegó en 2022, después de su separación y cuando Priscila tuvo que replantearse su futuro laboral y buscar una actividad con la que pudiera mantenerse económicamente. Primero trabajó durante un año como camarera en un hotel, pero no terminó de encontrar en la hostelería la estabilidad que necesitaba.

Según explica, el problema estaba en la irregularidad del trabajo. Había jornadas en las que no paraba y otras en las que apenas tenía tareas, mientras que el sueldo se mantenía igual.

Priscila, en el pódcast Sector Oficios.

"Me tuve que reinventar y conocí el mundo de las reformas, que es muy amplio", recuerda en el pódcast, "y empecé a trabajar en una empresa de reformas integrales de interiores".

Empezó desde abajo, como peón, haciendo recados, transportando trabajadores, retirando escombros y pintando. Eran tareas que le permitieron conocer el día a día de una obra desde dentro y, especialmente, observar el trabajo de los oficiales.

Fue entonces cuando empezó a cambiar su percepción sobre sus propias capacidades. Priscila se dio cuenta de que podía realizar muchas de aquellas tareas y que no tenía por qué limitarse a los trabajos auxiliares.

Si había aprendido a desenvolverse en una obra y podía ejecutar buena parte de las labores que veía hacer a sus compañeros, ¿por qué no intentarlo por su cuenta?

Cuando terminó su contrato, decidió no renovarlo y dar el paso hacia el autoempleo. No fue una decisión que recibiera precisamente con entusiasmo por parte de todo su entorno.

Según cuenta, varias personas intentaron convencerla de que no se hiciera autónoma, especialmente porque era mujer y entraba en un sector donde todavía predominan los hombres. Le decían que no encontraría clientes, que nadie querría contratarla y que no aguantaría el ritmo de trabajo.

Aquellas advertencias, lejos de hacerla cambiar de opinión, terminaron reforzando su decisión. Aprovechó las condiciones de la cuota reducida para nuevos autónomos, que entonces rondaba los 80 o 90 euros mensuales, y empezó a preparar su actividad.

Emprender también exigió una inversión inicial. Para conseguir el dinero necesario, vendió un coche de gama alta que tenía y compró una furgoneta grande, una Renault Master con caja alta.

No quería depender de terceros para desplazarse ni para transportar herramientas, materiales y residuos de las obras. También pensó en otras posibilidades de negocio: si las reformas no funcionaban, siempre podría dedicarse a las mudanzas o a realizar portes.

Así nació su empresa, a la que puso el nombre de A la brasileña. La elección tiene una explicación bastante sencilla: a muchas personas les costaba pronunciar su nombre completo, Wesy Priscila, y habían empezado a identificarla directamente por su origen. Terminó convirtiendo aquella forma de llamarla en su nombre comercial.

Su propuesta tampoco se limita a una especialidad concreta. Ella misma explica que no se considera oficial de primera ni una profesional especializada en alicatados, sino que trabaja en diferentes tareas relacionadas con las reformas.

Entre sus servicios están los desescombros, el picado de paredes, la apertura de rozas, los vaciados de viviendas, los portes, la pintura y la limpieza de obra.

Esta variedad le permite adaptarse a las necesidades de cada cliente y trabajar en distintas fases de una reforma, desde los primeros trabajos de demolición hasta la limpieza final.

Sin embargo, no siempre encuentra las mismas facilidades a la hora de conseguir encargos. Su condición de mujer sigue despertando sorpresa entre algunos clientes, que no esperan encontrarse a una profesional al frente de los trabajos más físicos de una obra.

Cuando Priscila llega con sus herramientas, no es extraño que le pregunten si es arquitecta o decoradora, sin imaginar que es ella quien se encarga de coger el pico y la pala. Una situación que, según explica, todavía se repite, especialmente en algunos pueblos.

Una de las experiencias que más recuerda ocurrió cuando acudió a una vivienda para presupuestar un trabajo de lucido de paredes y pintura.

El propietario abrió la puerta y, al verla, le preguntó: "¿Dónde está el hombre de la obra, el que va a hacer la obra?". Su respuesta fue inmediata: "El hombre aquí soy yo también, soy las dos cosas, el hombre y la mujer de la obra".

Finalmente, el cliente nunca volvió a ponerse en contacto con ella. Priscila reconoce que todavía existe cierto recelo hacia las mujeres que realizan trabajos físicos en la construcción y considera necesario que haya más profesionales femeninas para normalizar su presencia en las obras.

El trabajo como autónoma

Pese a las dificultades del oficio, Priscila está satisfecha con haber emprendido. Valora especialmente la libertad para organizar sus jornadas y decidir cuándo trabajar y cuándo descansar, una flexibilidad que considera difícil de encontrar por cuenta ajena.

"Me encanta ser autónoma, pero si tuviera que marchar, no marcharía a una empresa por menos de 2.000 euros al mes. Menos que eso no. No creo que dejaría de ser autónoma", afirma en el pódcast.

Para explicar su decisión, pone como ejemplo las vacaciones que pudo disfrutar el año anterior, cuando viajó a Brasil durante 32 días.

"Hay veces que te tiras horas y horas, pero otras, me tiro el fin de semana en Madrid. Y el año pasado me fui un mes entero, 32 días de vacaciones a Brasil. ¿Qué empresa me va a dar eso?", cuenta.

No obstante, también es consciente del desgaste físico que supone trabajar en la construcción. No se imagina dedicándose toda la vida a una actividad que exige cargar materiales, retirar escombros y pasar largas jornadas realizando trabajos físicos.

Además, Priscila tampoco considera que ser autónomo en este sector sea una fórmula para hacerse millonario y es consciente de que mantener un negocio propio implica asumir gastos y que los ingresos dependen de los encargos que consiga.