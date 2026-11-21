María Cristina Buendía, notaria: "Nunca renuncies a una herencia pensando que va a pasar directamente a tus hijos"

La renuncia a una herencia puede parecer una buena decisión cuando una persona considera que sus hijos necesitan más el dinero o los bienes que le corresponden. Sin embargo, rechazar una herencia no significa que esta pase automáticamente a sus descendientes.

De hecho, quienes toman esta decisión pueden encontrarse con que sus hijos no reciben nada y la herencia termina en manos de otros familiares, una situación sobre la que advierte la notaria María Cristina Clemente Buendía.

La profesional, conocida en redes sociales como @notariabuendia, explica esta situación en un artículo publicado en la web oficial de su notaría. En él advierte de las consecuencias de rechazar una herencia pensando que la parte renunciada pasará directamente a los hijos.

Aunque pueda parecer una forma sencilla de transmitir el patrimonio a la siguiente generación, el reparto no siempre funciona como espera quien renuncia. El resultado depende de si existe testamento, de sus cláusulas y de la legislación civil aplicable.

En España, las normas sucesorias no son idénticas en todos los territorios. Por eso, antes de rechazar una herencia, es necesario conocer qué legislación corresponde y quiénes recibirán los bienes.

Renunciar no significa ceder

El Código Civil contempla el denominado derecho de representación, que permite a determinados familiares ocupar el lugar que habría correspondido a otro heredero en circunstancias concretas.

Sin embargo, este derecho no se aplica automáticamente cuando una persona viva decide renunciar a una herencia. Así lo establece el artículo 929 del Código Civil, que limita la representación de personas vivas a los supuestos legalmente previstos.

La notaria plantea un ejemplo para entenderlo. Tras el fallecimiento de sus padres, dos hermanos son llamados a heredar. Uno de ellos considera que no necesita el patrimonio y decide rechazarlo pensando que su parte corresponderá a sus hijos.

El problema es que, si el otro hermano acepta la herencia, puede terminar recibiendo también la parte del renunciante, mientras que los sobrinos quedan fuera del reparto.

Esto sucede porque, cuando se aplica el derecho civil común y no existe una disposición testamentaria que establezca otra solución, la parte rechazada puede corresponder a los demás herederos.

El artículo 923 del Código Civil también contempla que, si todos los parientes del grado más próximo llamados por la ley renuncian, la herencia pasa a los familiares del grado siguiente por derecho propio.

Por tanto, no es lo mismo que renuncie uno de los hermanos a que lo hagan todos. En una sucesión sin testamento, esta diferencia puede cambiar por completo quién recibe el patrimonio familiar.

Si existe testamento

Cuando los padres han dejado testamento, resulta fundamental revisar su contenido antes de aceptar o rechazar la herencia. Una de las cláusulas que pueden cambiar el reparto es la denominada sustitución vulgar.

Esta figura permite que el testador designe a otra persona para ocupar el lugar del heredero inicialmente nombrado si este fallece antes, no puede heredar o decide renunciar.

El artículo 774 del Código Civil regula esta posibilidad. Así, unos abuelos pueden establecer que, si uno de sus hijos rechaza la herencia, sean sus nietos quienes reciban los bienes que les correspondan conforme al testamento.

De esta manera, los hijos del renunciante sí podrían heredar directamente de sus abuelos, aunque su padre o su madre haya decidido no aceptar el patrimonio.

No obstante, la existencia de esta cláusula tampoco garantiza que los nietos reciban íntegramente la parte que habría correspondido a su progenitor.

La razón está en la legítima, es decir, la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares y que limita la libertad del testador para repartir sus bienes.

En el derecho civil común, cuando un hijo renuncia a su legítima, sus descendientes no adquieren automáticamente esa misma condición de legitimarios. La parte rechazada puede corresponder a los demás herederos forzosos que tengan derecho a recibirla.

Así lo ha explicado la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en distintas resoluciones, entre ellas la del 18 de enero de 2022, que analiza precisamente los efectos de una renuncia cuando existe una sustitución testamentaria.

Por tanto, aunque el testamento contemple una sustitución a favor de los nietos, es necesario comprobar cómo afecta a la legítima de los demás herederos y qué bienes pueden recibir los sustitutos.

Si no hay testamento

La situación cambia cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento. En este caso se aplica la sucesión intestada, en la que es la ley la que determina quiénes tienen derecho a recibir el patrimonio.

En el supuesto planteado por María Cristina Clemente Buendía, si dos hermanos son los únicos herederos y uno renuncia mientras el otro acepta, la parte rechazada puede pasar íntegramente al hermano que acepta.

Los hijos del renunciante no ocupan automáticamente su lugar. Por tanto, aunque la intención inicial fuera favorecerlos económicamente, podrían quedarse sin recibir ninguno de los bienes de sus abuelos.

La situación es diferente si todos los hijos del fallecido renuncian. En ese supuesto, el artículo 923 del Código Civil permite llamar a los descendientes del grado siguiente, que heredan por derecho propio y no por representación.

También conviene distinguir entre renunciar a una herencia y cederla a otra persona. No son operaciones equivalentes y pueden tener consecuencias jurídicas y fiscales distintas.

De hecho, una renuncia realizada expresamente a favor de una persona determinada puede implicar una aceptación previa de la herencia y una posterior transmisión de los derechos hereditarios.

Por este motivo, antes de tomar una decisión, conviene revisar el testamento, comprobar qué legislación civil resulta aplicable y conocer el destino exacto de los bienes.

Renunciar a una herencia no garantiza que los hijos reciban el patrimonio. El reparto dependerá de las circunstancias de cada sucesión y de las disposiciones legales o testamentarias que correspondan.