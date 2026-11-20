Esperanza, propietaria de 78 años: "Mi único ingreso era una casa que tengo okupada. Me debe 20.000 euros y se niega a marcharse"

La ocupación de viviendas y los conflictos por impago del alquiler siguen formando parte del día a día en España, especialmente entre los pequeños propietarios que dependen de una renta mensual para completar sus ingresos. Evidencia de ello con las cifras de 2025, las cuales registraron 14.875 hechos relacionados con usurpaciones de inmuebles y allanamientos de morada en España.

Un contexto que conoce de primera mano Esperanza, una mujer de 78 años que lleva dos años intentando recuperar una casa que había heredado de sus padres. Está separada, no recibe ninguna pensión y, según cuenta, el alquiler de 900 euros de esa vivienda era su principal fuente de ingresos.

Su historia ha llegado a programas de televisión como El Programa de AR y En Boca de todos, donde ha explicado las dificultades que atraviesa desde que su inquilina dejó de abonar las mensualidades.

Era su sustento económico

Para Esperanza, la casa no representaba únicamente una propiedad familiar. También era una forma de disponer de ingresos durante una etapa de su vida en la que no cuenta con una pensión de jubilación. "Era una casa de mi padre y eso me servía como una jubilación que no tengo", explicaba en el programa de AR.

Según cuenta, los problemas con la inquilina comenzaron cuando empezó a retrasarse en los pagos. Con el tiempo, las mensualidades pendientes fueron acumulándose hasta que dejó de pagar por completo.

La propietaria asegura que llegó un momento en el que la inquilina le comunicó abiertamente que no tenía intención de seguir abonando el alquiler ni de abandonar el inmueble. "Me dijo que no me iba a pagar más y que no se iba a ir", recuerda.

Desde entonces, Esperanza afirma que no ha podido recuperar la vivienda y que continúa soportando las consecuencias económicas de una situación que se prolonga desde hace dos años.

Deuda de 20.000 euros

El importe que reclama Esperanza ya alcanza los 20.000 euros, una cantidad especialmente importante para alguien que no dispone de una pensión con la que cubrir sus gastos cotidianos. "Me debe 20.000 euros y me ha dicho que está protegida y no se irá", relató también en El programa de AR.

La mujer explica que el conflicto también ha afectado a su tranquilidad. La incertidumbre de no saber cuándo podrá recuperar su casa se ha convertido en una preocupación constante. "Me quita el sueño porque es que es una impotencia porque te dice que no se va y no se va y no puedo hacer nada", confiesa.

A la pérdida de ingresos se suma, según su testimonio, la obligación de seguir afrontando determinados gastos asociados a la propiedad, pese a no poder disponer de ella.

Intentó llegar a un acuerdo

Antes de que el conflicto siguiera avanzando, la familia trató de encontrar una solución que permitiera a la arrendataria abandonar la vivienda. Según explica Esperanza, su hija llegó a ofrecerle ayuda económica para facilitarle la búsqueda de otro alojamiento.

"Mi hija le ofreció dinero para que buscase otra casa o para ayudarla con la entrada de otra casa pero dijo que no le buscara nada que no se iba a ir", asegura.

Su hija también ha querido insistir en la situación económica de la familia y en la importancia que tenía para su madre poder contar con la renta de esa vivienda. "Mi madre no es jubilada, trabajó cuidándonos a nosotros, no cobra ninguna pensión", explicaba.

Un proceso sin resolverse

La situación de Esperanza también se ha complicado en los tribunales. Según la información difundida sobre su caso, el juicio estaba previsto para el 15 de julio de 2026.

Sin embargo, el abogado designado para representar a la inquilina desistió a finales de junio, lo que provocó una paralización del procedimiento mientras se esperaba una respuesta del Colegio de Abogados de Madrid.

Este retraso ha prolongado la incertidumbre de la propietaria, que continúa esperando una resolución que le permita recuperar el inmueble.