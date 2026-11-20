Ana, la joven que vive en Aranda de Duero y se desplaza a Madrid para trabajar. YouTube

Ana, 26 años, vive en Aranda de Duero y trabaja en Madrid: "Tardo tres horas, pero me sale mucho más rentable"

A las cinco y media de la mañana, Ana sale de su casa en Aranda de Duero para ir a trabajar a Madrid. Todavía tiene por delante el camino a la estación, un viaje en autobús y el metro hasta Nuevos Ministerios, donde llega a las ocho y media.

En un reportaje de ABC, la joven de 26 años cuenta por qué decidió dejar la capital e instalarse con su pareja en la localidad burgalesa, aunque mantuvo su empleo en Madrid.

"Son las 5:30 y salgo de casa para ir a la estación de autobuses a coger el autobús de las 6 para trabajar en Madrid", explica al comienzo del recorrido. Tres horas después, la cámara la acompaña al final de ese desplazamiento.

La decisión tiene detrás una experiencia de convivencia y una diferencia considerable en el coste de la vivienda. En Madrid pagaba 420 euros por una habitación, a los que tenía que añadir los gastos compartidos del piso y su compra.

Ahora vive con su pareja en una vivienda completa en Aranda de Duero. Según explica, compartir ese alquiler le resulta más rentable que las opciones que había valorado para seguir viviendo en la capital.

Dejar el piso compartido

Ana se trasladó a Madrid en septiembre de 2021 para estudiar un máster y vivió allí hasta diciembre de 2023. Durante sus dos últimos años en la ciudad estuvo en el mismo piso, donde asegura que se encontraba bastante contenta.

La situación cambió cuando surgieron problemas con las personas con las que convivía. Eso la llevó a plantearse si debía regresar a casa de sus padres o buscar otro alojamiento.

Según cuenta en el vídeo, surgió la oportunidad de alquilar un piso en Aranda de Duero con su pareja. Él tenía un trabajo estable en la localidad y ambos decidieron aprovechar la oportunidad.

"El precio del piso la verdad que está bastante bien para lo grande que es el piso y lo cerca que está el centro", explica. El tamaño de la vivienda y su ubicación pesaron en la decisión de mudarse.

El cambio también suponía dejar atrás el alquiler de una habitación para compartir una casa con su pareja. En su caso, el ahorro compensaba el esfuerzo de desplazarse hasta Madrid para trabajar.

Tres horas hasta Madrid

El trayecto empieza antes de subir al autobús. Ana sale de casa a las 5:30 para coger el servicio de las seis de la mañana y llega al intercambiador de Avenida de América a las 8:10.

Desde allí todavía tiene que continuar en transporte público. "Ahora nos vamos al metro", cuenta tras bajarse del autobús. La siguiente parada del recorrido es Nuevos Ministerios.

Cuando llega son las 8:30. "Hoy desde que he salido de casa hemos tardado tres horas", señala. Ese tiempo corresponde al desplazamiento de ida que muestra el reportaje, desde su vivienda hasta ese punto de Madrid.

Al comparar los gastos, Ana recuerda que los 420 euros que abonaba en la capital cubrían únicamente la habitación. Después tenía que sumar su parte de las facturas y la alimentación.

La vivienda que comparte ahora permite repartir el alquiler entre dos personas. "Me sale mucho más rentable", afirma, pese al madrugón y al tiempo que necesita para llegar a Madrid.