Irene Montero: "El chalet en el que vivo con mi familia pude comprarlo con la herencia de mi padre"

Irene Montero es una de las figuras más reconocibles y controvertidas de la política española. Su trayectoria en Podemos y su paso por el Ministerio de Igualdad han estado marcados por un discurso centrado en la reducción de las desigualdades sociales y la defensa del acceso a la vivienda, aunque algunas de sus decisiones personales han suscitado críticas por su aparente contradicción con esos principios.

La compra del chalet que comparte con Pablo Iglesias en Galapagar es uno de los asuntos que más ha alimentado ese debate. La vivienda, adquirida en mayo de 2018 por 615.000 euros, puso el foco en el patrimonio de la pareja y en la distancia entre sus planteamientos políticos y su situación económica.

En aquella polémica también cobró protagonismo la herencia que Montero recibió tras la muerte de su padre. La dirigente recurrió a ella para explicar cómo había podido permitirse la compra, aunque hay un dato relevante en la cronología: su padre falleció un mes después de que ambos adquirieran el inmueble.

El patrimonio de Irene Montero

La polémica volvió a cobrar fuerza en mayo de 2023, cuando Irene Montero protagonizó un enfrentamiento con una mujer durante un acto de campaña de Podemos en Valencia.

La ciudadana le reprochó que pudiera vivir en un chalet mientras muchas familias tenían dificultades para acceder a una vivienda en propiedad. "Mi marido trabajando desde los 14 años. ¿Usted cómo ha podido tener un chalet?", le preguntó.

La respuesta de la entonces ministra de Igualdad fue especialmente contundente. "¿Sabe por qué, señora? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy hija única. Por eso, y porque tengo una pareja con la que me puedo comprar, con mi dinero, la casa que me dé la gana", contestó visiblemente molesta.

Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa una cuestión que ya había generado un intenso debate político desde 2018: el origen del dinero con el que la pareja había adquirido su vivienda en Galapagar.

Montero justificó su capacidad económica apelando a la herencia paterna y a los ingresos que compartía con Pablo Iglesias, pero las fechas de la operación inmobiliaria y del fallecimiento de su padre permiten precisar cómo se produjo aquella adquisición.

El dato fundamental para entender la controversia es que Irene Montero y Pablo Iglesias compraron el chalet el 9 de mayo de 2018, mientras que el padre de la dirigente, Clemente Montero, falleció el 11 de junio de ese mismo año.

El chalet de Pablo Iglesias, en imágenes E.E.

La operación se formalizó mediante una hipoteca compartida al 50 % entre ambos. Según explicaron en el comunicado que difundieron tras hacer pública la compra, el préstamo ascendía a 540.000 euros, estaba contratado con Caja de Ingenieros y tenía un plazo de amortización de 30 años.

El precio del inmueble, por su parte, fue de 615.000 euros, una cantidad inferior a los 660.000 euros por los que había salido inicialmente al mercado.

La vivienda, situada en La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar, cuenta con unos 268 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, con jardín, piscina y una casa de invitados.

La pareja explicó que había elegido el inmueble para establecer allí su hogar familiar, a unos 40 kilómetros de Madrid, y descartó que la compra tuviera una finalidad especulativa.

Pero hay otro detalle de aquella operación que resulta especialmente relevante para entender la explicación posterior de Montero sobre la herencia.

Según publicó la Cadena SER, en el comunicado del 17 de mayo de 2018 ambos reconocieron que sus salarios les permitían afrontar las cuotas de la hipoteca y que habían recurrido a sus ahorros para pagar la entrada y las reformas.

También explicaron que Montero había pedido un préstamo a su padre para cubrir parte de esos gastos, obviamente, antes de que falleciera.

Este detalle resulta especialmente relevante porque demuestra que el padre de la dirigente sí participó económicamente en el proyecto, aunque lo hizo mediante un préstamo y no a través de una herencia.

En el mismo comunicado, la pareja explicaba que los padres de ambos les dejarían una herencia que les ayudaría económicamente en el futuro.

Por tanto, conviene diferenciar dos cuestiones: el apoyo económico que Montero recibió de su padre cuando todavía vivía y los bienes que heredó tras su fallecimiento.

La documentación disponible permite acreditar ambas circunstancias, pero no demuestra que los 245.034 euros recibidos posteriormente se destinaran a financiar la compra inicial del chalet.

La herencia de Montero

Según la Declaración de Intereses Económicos presentada ante el Congreso, Irene Montero recibió una herencia valorada en 245.034 euros tras la muerte de su padre. La cantidad incluía bienes inmobiliarios, dinero y un seguro de vida del que figuraba como beneficiaria.

La mayor parte del patrimonio heredado correspondía a propiedades que compartía en pleno dominio con su madre. Entre ellas había una vivienda en Madrid, otra en Ávila, un almacén y varias fincas rústicas y urbanas. El valor catastral conjunto de estos bienes ascendía a 116.331 euros.

A esa cantidad se sumaban 98.652 euros en dinero y otros 30.050 euros procedentes del seguro de vida. La suma de los tres conceptos alcanzaba los 245.034 euros que aparecen en la información patrimonial de la dirigente.

Pablo Iglesias e Irene Montero en el Congreso de los Diputados. E.E. Gtres

Las fechas de inscripción de los inmuebles también permiten reconstruir cómo se incorporaron esos bienes a su patrimonio. Montero registró el 50 % de una vivienda en Madrid el 17 de julio de 2018, mientras que las propiedades situadas en Ávila aparecen con fecha de adquisición de octubre de ese mismo año.

Esto significa que la dirigente amplió su patrimonio inmobiliario después de comprar el chalet con Pablo Iglesias.

No se trató, por tanto, de una única operación económica, sino de dos procesos distintos: la adquisición de una vivienda mediante financiación bancaria y la incorporación posterior de los bienes que recibió de su padre.

En 2019, su declaración patrimonial reflejaba tanto el chalet de Galapagar como los inmuebles heredados. También recogía el dinero depositado en sus cuentas, parte del cual procedía de la herencia familiar.

La información publicada por El País a partir de los datos del Congreso situaba sus activos no inmobiliarios en 147.777 euros.

Ocho años después

La controversia no ha desaparecido con el paso del tiempo. En 2026, ocho años después de la adquisición, Irene Montero ha vuelto a pronunciarse sobre el chalet en distintas entrevistas, coincidiendo con el regreso de la vivienda al centro del debate político.

En una conversación con Pablo Tallón en Hora 25, de la Cadena SER, la eurodiputada de Podemos rechazó que la compra hubiese sido un error. Su respuesta se centró en defender que tener una vivienda en propiedad no es incompatible con reclamar medidas para facilitar el acceso a un hogar.

"Lo que sería un error es no defender que se regule el precio de los alquileres, o que una familia tenga una casa, o que se expropie a los fondos buitres que acumulan miles de viviendas", afirmó.

Montero explicó que la adquisición había respondido a una decisión familiar que tomó junto a Pablo Iglesias. Según relató, buscaban una vivienda que les permitiera desarrollar su proyecto de vida y cuidar de sus hijos con mayor intimidad.

"Lo que estábamos haciendo era tomar una decisión sobre nuestra vida, que además nos permitía cuidar lo que para nosotros es lo más preciado que hemos construido juntos, que es nuestra familia", señaló.

La dirigente también reconoció que, al tratarse de una representante pública, sus decisiones personales pueden ser objeto de críticas. "En la medida en que me presento y le pido a la gente que me vote y que confíe en mí, la gente tiene que poder criticar decisiones que yo tomo en mi vida", admitió.

"Que tú vivas en una casa que te has comprado, que es del banco, con tu pareja y que quieras hacer políticas públicas de vivienda que beneficien a la mayoría, me parece algo que no sé qué tiene de reprochable", defendió en la entrevista.

También insistió en que su posición sobre la regulación de los alquileres no depende del tipo de vivienda en la que resida. "La gente sabe que si yo tengo poder para limitar el precio de los alquileres lo voy a hacer. Vivamos en la casa que vivamos y te parezca a ti mejor o peor la casa en la que yo vivo", afirmó.