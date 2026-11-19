Cristina Clemente, notaria: "A partir de ahora, no se podrá firmar ningún contrato de alquiler con renuncia al derecho de adquisición"

Vender una vivienda alquilada puede resultar más complicado de lo que parece, especialmente cuando el propietario quiere transmitirla a un familiar. Los cambios recientes en la normativa de vivienda han vuelto a poner el foco en los derechos de los inquilinos y en las condiciones que deben respetarse antes de formalizar una compraventa.

Una situación que afecta particularmente a los pequeños propietarios que tienen una segunda vivienda y desean utilizarla para ayudar a sus hijos a independizarse. Por ejemplo, vendiéndoles el inmueble por una cantidad inferior a su valor de mercado.

La notaria María Cristina Clemente ha explicado en su cuenta de Instagram cómo puede influir la nueva regulación en este tipo de operaciones familiares y qué precauciones conviene tener presentes antes de firmar un contrato de alquiler.

Cambio en nuevos contratos

La especialista comienza su explicación haciendo referencia a la aprobación parlamentaria de las nuevas medidas: "Si, se ha convalidado el decreto de vivienda", afirma.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es precisamente la eliminación de la posibilidad de pactar en los nuevos contratos que el arrendatario renuncie anticipadamente a su derecho de adquisición preferente.

Hasta ahora, la Ley de Arrendamientos Urbanos permitía incluir esa renuncia en el contrato. De esta manera, el propietario podía vender el inmueble sin tener que ofrecer previamente su compra al inquilino por el mero hecho de estar alquilado.

La nueva regulación modifica esa posibilidad para los contratos que se firmen a partir de su entrada en vigor, según explica Clemente. "A partir de hoy no es posible firmar ningún contrato de alquiler en el que el inquilino renuncie al derecho de adquisición preferente", advierte.

Esto no significa que todas las viviendas alquiladas estén sometidas automáticamente a las mismas condiciones. La fecha de la celebración del contrato y las circunstancias concretas de la operación siguen siendo fundamentales.

Uno de los ejemplos que plantea la notaria es el de esos padres que quieren ayudar económicamente a sus hijos, pero que no disponen de suficientes ahorros para entregarles una cantidad de dinero. En cambio, tienen una segunda vivienda y deciden vendérsela por un importe inferior al que podrían obtener en el mercado inmobiliario actual.

La situación también puede darse cuando varios hermanos heredan una casa y acuerdan vendérsela al hijo de uno de ellos, facilitándole así el acceso a su primera vivienda.

Sin embargo, si el inmueble está alquilado y el arrendatario conserva su derecho de adquisición preferente, esa venta familiar puede verse condicionada: "Por lo tanto, si querías vender a tu hijo, a ese sobrino o a ese nieto por un precio muy competitivo, primero se lo tienes que ofrecer al inquilino", señala la notaria.

En la práctica, el propietario tampoco puede comunicar al arrendatario un precio elevado y después cerrar la venta con su familiar por una cantidad inferior para evitar que ejerza su derecho. "No cabe notificarle a él el precio de mercado y vendérselo al hijo por ese precio que lleva implícita tu ayuda a la financiación", insiste la notaria.

Dos derechos importantes

Para comprender el alcance de esta medida, conviene distinguir entre el derecho de tanteo y el derecho de retracto, ambos contemplados en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El derecho de tanteo permite al inquilino adquirir la vivienda antes de que se venda a un tercero, en las condiciones legalmente previstas. Para ello, el propietario debe comunicarle su intención de vender, así como el precio y las condiciones esenciales de la operación.

Por ejemplo, si una vivienda alquilada va a venderse por 80.000 euros y el arrendatario tiene derecho de tanteo, podrá decidir si quiere comprarla por ese importe en el plazo legal correspondiente.

Por su parte, el derecho de retracto puede ejercerse después de la venta cuando concurren determinadas circunstancias, como la ausencia de la notificación exigida o una transmisión realizada en condiciones más favorables que las comunicadas al inquilino.

Por tanto, no basta con informar de que la vivienda está a la venta. Es importante que la comunicación se ajuste a las condiciones reales de la compraventa y que se respeten los procedimientos establecidos.

Contratos antiguos

Pero también existe un matiz más importante que destaca Cristina Clemente en su explicación. "Eso hay que tenerlo muy presente y hay que saber también que se aplica solo a los contratos de alquiler que se firmen a partir de ahora", puntualiza.

Por tanto, la eliminación de la renuncia contractual no debe interpretarse como una anulación automática de todas las cláusulas firmadas anteriormente.

Antes de poner a la venta una vivienda alquilada, es fundamental comprobar cuándo se celebró el contrato, qué condiciones contiene y qué régimen legal resulta aplicable.

También hay que tener en cuenta que la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla determinadas excepciones al derecho de adquisición preferente. Por ello, no todas las operaciones inmobiliarias se resuelven de la misma manera.

Dejar la vivienda a los hijos

Cuando el objetivo es transmitir una propiedad dentro de la familia, la venta no es la única alternativa disponible. Los propietarios también pueden estudiar la posibilidad de realizar una donación en vida o transmitir el inmueble mediante herencia. Son operaciones diferentes de una compraventa y, por tanto, requieren un análisis jurídico y fiscal propio.

En una donación, por ejemplo, pueden intervenir el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la plusvalía municipal y, en determinadas circunstancias, el IRPF del donante.

En una herencia también pueden existir impuestos y gastos que varían en función del parentesco, la comunidad autónoma y el valor del inmueble.

Por eso, antes de decidir cómo transmitir una segunda vivienda, especialmente si está alquilada, conviene consultar con un profesional y calcular las consecuencias económicas de cada alternativa.

La clave está en conocer los derechos del arrendatario y organizar la operación con antelación para evitar problemas en el momento de firmar ante notario.