Ada Colau, exalcadesa de Barcelona y cabeza de lista por Frente Amplio. Lorena Sopena / Europa Press

Ada Colau, sobre el problema de la vivienda en España: "Las leyes deben proteger al pequeño propietario"

El encarecimiento de los alquileres, las dificultades para comprar una casa y la falta de vivienda pública han situado el problema de la vivienda en el centro del debate político en España.

En este contexto, Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, ha defendido la necesidad de modificar las reglas del mercado inmobiliario para garantizar precios asequibles sin perjudicar a quienes poseen una o dos viviendas.

Durante una entrevista concedida a Jordi Wild en The Wild Project, el pasado 13 de noviembre, la política insistió en que "las leyes tienen que proteger al pequeño propietario y al inquilino", una afirmación con la que quiso diferenciar a los particulares de los grandes inversores inmobiliarios.

Proteger al propietario

El planteamiento de Colau parte de la premisa de regular los precios del alquiler y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, no tienen por qué ser objetivos incompatibles.

Una de las principales propuestas consiste en establecer precios de alquiler relacionados con los salarios de los ciudadanos, de manera que el coste de acceder a una vivienda no absorba una parte desproporcionada de los ingresos familiares.

Para conseguirlo, plantea reforzar la regulación del mercado y establecer incentivos para aquellos propietarios que ofrezcan sus inmuebles a precios asequibles.

La exalcaldesa también considera fundamental distinguir entre quienes tienen una vivienda como patrimonio familiar y quienes acumulan inmuebles con una finalidad principalmente especulativa.

"No tiene nada que ver un especulador con un pequeño propietario", afirmó durante su conversación con Jordi Wild.

En su propuesta legislativa, una persona dejaría de considerarse pequeño propietario a partir de la cuarta vivienda, un límite diferente al establecido con carácter general en la Ley estatal de Vivienda de 2023.

Esta última considera gran tenedor, por regla general, a quien posee más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 metros cuadrados destinados a ese uso, aunque permite reducir el umbral en determinadas zonas tensionadas.

Si el inquilino deja de pagar

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue el impago del alquiler, una situación que preocupa especialmente a los particulares que dependen de esos ingresos.

Colau defendió que las administraciones públicas deberían intervenir cuando una familia vulnerable no puede afrontar las mensualidades, ofreciendo soluciones habitacionales y mecanismos que garanticen el cobro al pequeño propietario.

Entre sus propuestas figura incentivar los alquileres asequibles mediante garantías públicas de pago, evitando que las dificultades económicas de los inquilinos recaigan exclusivamente sobre los arrendadores.

La candidata también planteó gravar determinadas viviendas de grandes propietarios que permanezcan vacías o se ofrezcan a precios abusivos, con el objetivo de incorporarlas al mercado del alquiler asequible.

Colau critica a Pedro Sánchez

La vivienda también ha provocado diferencias entre Colau y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista publicada por La Vanguardia el 15 de noviembre, la exalcaldesa fue especialmente crítica con la gestión del Ejecutivo: "Pedro Sánchez nos ha fallado en vivienda, ha suspendido".

Colau reprochó al presidente la lentitud en la regulación de los alquileres y las limitaciones de las medidas aprobadas. Su propuesta combina la ampliación del parque público, una mayor intervención frente a la especulación y ayudas a los propietarios particulares.

No obstante, estas medidas forman parte de su programa político y no constituyen obligaciones legales actualmente vigentes. Cómo abaratar la vivienda sin reducir la oferta de alquiler y cómo roteger simultáneamente los derechos de propietarios e inquilinos es un debate que continúa.