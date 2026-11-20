Manuela Carmena, sobre el problema de la vivienda: "Franco construyó muchas casas y respetó mucho los alquileres"

La vivienda es uno de los principales problemas de España. Encontrar una casa a un precio asumible resulta cada vez más complicado, especialmente para los jóvenes, que ven cómo independizarse o formar un hogar se aleja de sus posibilidades económicas.

La situación no es nueva. España arrastra un problema de acceso a la vivienda desde hace más de una década, agravado por la escasez de oferta, el encarecimiento de los alquileres y la subida del precio de compra. Las últimas cifras apuntan a un desequilibrio que sigue creciendo: se construyen menos casas de las que necesita una población que continúa aumentando.

Ante este panorama, cada vez son más las voces que miran al pasado en busca de respuestas y recuerdan cómo se gestionó la vivienda en otras etapas de la historia de España. Una de ellas es Manuela Carmena, quien recuerda que incluso durante la dictadura franquista se aplicaron políticas de construcción masiva y se establecieron medidas de protección para los inquilinos.

El modelo de Franco

La exalcaldesa de Madrid abordó la cuestión durante su participación en el programa Las abogadas & compañía, de RTVE. Carmena puso el foco en dos aspectos de la política de vivienda del franquismo: el impulso a la construcción de inmuebles y la protección de los inquilinos mediante el control de las rentas.

"Curiosamente, durante todos esos años, se construyeron tantísimas casas que realmente la gente tenía posibilidad de tener una", recordó.

La comparación exige conocer las circunstancias de aquella época. La política de vivienda franquista respondió a una realidad marcada por las consecuencias de la Guerra Civil, el crecimiento demográfico y la llegada de millones de personas del campo a las ciudades.

A partir de los años cincuenta, el régimen impulsó la construcción de viviendas para reducir el déficit habitacional y extender la propiedad entre las clases trabajadoras. Además, en 1957 se creó el Ministerio de la Vivienda, dirigido por José Luis Arrese. "Queremos una España de propietarios y no de proletarios", resumía el ministro.

Para conseguirlo, el Estado recurrió a la colaboración con empresas privadas, a las que ofrecía créditos, ventajas fiscales y facilidades administrativas. La Ley de Viviendas de Renta Limitada de 1954 permitió impulsar promociones destinadas a familias con recursos limitados, cuyos precios y características estaban regulados por la Administración.

El resultado fue la expansión de numerosos barrios obreros en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. Muchas familias pudieron abandonar las infraviviendas y acceder a una casa en propiedad, aunque buena parte de aquellas promociones se levantaron en periferias con escasos servicios y problemas de planificación urbana.

El dictador Franco saludando desde un balcón del Palacio Real durante una manifestación a favor de su régimen. Archivo Santos Yubero

La apuesta por la compra también contribuyó a consolidar una cultura de la propiedad que ha marcado el mercado inmobiliario español.

Carmena recuerda, asimismo, otra medida de aquella época: el control de los alquileres. "Franco protegía mucho a los inquilinos porque en aquella época se congelaron absolutamente todas las rentas de alquiler porque eran conscientes de que no había viviendas", explicaba.

La legislación franquista establecía la prórroga forzosa de los contratos y limitaba la actualización de las rentas. Así, muchos inquilinos podían permanecer durante décadas en sus viviendas y pagar cantidades muy inferiores a los precios de mercado.

"La antigua Ley de alquileres impedía que tuvieran plazo. Aquello fue muy interesante", recordaba la exalcaldesa en una entrevista con Periodista Digital. No obstante, también reconocía las consecuencias de aquella regulación.

"Mantener los contratos de manera permanente hizo que los propietarios no tuvieran mucho interés en tener sus viviendas en alquiler, pero facilitó mucho que la gente pudiera vivir en esas condiciones", confesó.

La protección de los arrendatarios tenía, por tanto, una contrapartida: mientras quienes ya tenían un contrato disfrutaban de estabilidad, otros propietarios optaban por retirar sus inmuebles del mercado ante la escasa rentabilidad. Esto dificultaba la incorporación de nuevas viviendas al alquiler.

Manuela Carmena habla sobre cómo Franco gestionó el problema de vivienda.

Carmena considera que habría sido posible proteger a los inquilinos sin perjudicar tanto a los propietarios. Su crítica se dirige especialmente al decreto Boyer de 1985, aprobado durante el Gobierno de Felipe González, que eliminó la prórroga forzosa para los nuevos contratos y permitió pactar libremente su duración.

"Yo creo que la ley Boyer fue un error extraordinario. Se podía haber buscado otra medida como darles exenciones o darles ayudas a quienes no pudieran mantener su alquiler. Pero liberalizar como se liberalizaron los arrendamientos creo que fue un error", sostenía.

La reforma pretendía incentivar a los propietarios para que pusieran sus viviendas en alquiler, pero también supuso un cambio en la estabilidad de los arrendatarios, al desaparecer la obligación de mantener los contratos de forma indefinida.

La posterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 introdujo nuevas reglas sobre duración y prórrogas, consolidando una evolución legislativa que ha transformado el mercado del alquiler en España.

Qué ha cambiado desde entonces

Las palabras de Carmena recuperan un debate que sigue abierto cuatro décadas después de la aprobación del decreto Boyer. La vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, pero las dificultades actuales responden a una combinación de factores que no existían de la misma manera durante la dictadura.

Uno de los más importantes es el desequilibrio entre la oferta y la demanda. España lleva años construyendo menos viviendas de las que necesita para atender el crecimiento de su población y la formación de nuevos hogares.

El Banco de España estima que el déficit acumulado entre la creación de hogares y la producción de nuevas viviendas se sitúa en torno a las 750.000 unidades entre 2021 y 2025.

El organismo también advierte de que el sector constructor no está respondiendo con suficiente rapidez. Entre los obstáculos identifica la falta de mano de obra, la escasez de suelo finalista y la lentitud de los procedimientos urbanísticos. A ello se suman los costes de construcción y el tiempo necesario para terminar una promoción, que ronda los tres años.

La consecuencia es que los precios siguen subiendo, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con mayor presión turística y demográfica. Según los datos recogidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el precio de la vivienda aumentó un 12,9% interanual en el cuarto trimestre de 2025.

El encarecimiento afecta tanto a quienes quieren comprar como a quienes necesitan alquilar.

Para los jóvenes, el problema tiene una consecuencia especialmente visible: el retraso de la emancipación. Los salarios y las condiciones laborales dificultan reunir los ahorros necesarios para comprar una vivienda, mientras que los alquileres absorben una parte cada vez mayor de los ingresos.

El resultado es que muchos prolongan su estancia en el hogar familiar o necesitan compartir piso para poder independizarse.

Para Carmena, recuperar determinadas decisiones del pasado no significa reproducir íntegramente el modelo franquista. Su crítica se dirige especialmente a la desaparición de los mecanismos de protección que, a su juicio, podrían haberse sustituido por otras fórmulas sin renunciar a la estabilidad de los inquilinos.

La comparación histórica, en cualquier caso, tiene límites. La construcción masiva durante la dictadura estuvo ligada a un modelo de desarrollo económico y urbano muy distinto, mientras que la congelación de las rentas protegió a quienes ya tenían contratos, pero también desincentivó la incorporación de nuevas viviendas al mercado del alquiler.

Tampoco aquel crecimiento resolvió por sí solo los problemas de acceso ni garantizó unas condiciones habitacionales adecuadas para toda la población.

Lo que sí permite observar es cómo las decisiones adoptadas durante décadas han condicionado la estructura del mercado inmobiliario español.

La apuesta por la propiedad, la escasa consolidación de un parque público de alquiler y los cambios legislativos posteriores forman parte de una historia que ayuda a explicar por qué la vivienda vuelve a ocupar hoy el centro de la discusión política.