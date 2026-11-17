Esperanza, propietaria de un piso turístico: "No alquilo a larga estancia porque he sido víctima de okupas. En España nadie nos protege"

La preocupación por la ocupación ilegal y la falta de viviendas disponibles sigue alimentando el debate sobre el alquiler en España. Durante el pasado 2025, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad registraron 14.875 hechos relacionados con la usurpación de inmuebles y allanamiento de morada, según las cifras oficiales. Cataluña concentró 5.913 casos, cerca del 40 % del total nacional.

A esta situación se suma la incertidumbre de algunos propietarios ante los cambios en la regulación del alquiler. Según datos atribuidos al Observatorio del Alquiler, 4.290 viviendas habrían salido de la oferta residencial en tres días tras el anuncio de los nuevos decretos de vivienda, mientras que la reducción acumulada desde 2023 superaría las 120.000 viviendas.

Es precisamente esta última cuestión la que protagoniza el testimonio de Esperanza, una mujer que ha decidido destinar su vivienda al alquiler turístico o de corta estancia después de una experiencia que, según cuenta, cambió por completo su manera de entender el arrendamiento.

Miedo a alquilar

Esperanza ha compartido su historia en un vídeo publicado en TikTok por IN Consultoría, empresa de la que es clienta y a la que ha recurrido para gestionar su propiedad.

Su decisión de abandonar el alquiler residencial tradicional no responde, según explica, a una búsqueda de mayor rentabilidad, sino a la inseguridad que siente después de haber sufrido un problema de ocupación.

"El motivo principal es porque he sido víctima de okupas y los propietarios no tenemos apoyo ni estamos arropados por nadie", asegura.

La propietaria reconoce que aquella experiencia ha condicionado su confianza en las personas interesadas en alquilar su vivienda. Aunque los posibles arrendatarios le causen una buena impresión, admite que ahora le cuesta mucho dar el paso.

"Yo encuentro inquilinos para alquilar aparentemente buenísimos, pero ya no me fío de nadie", confiesa.

Alquiler de corta estancia

En el caso de Esperanza, la solución ha sido buscar una modalidad de arrendamiento distinta y delegar su gestión en profesionales.

La propietaria expresa también su descontento con lo que considera un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de quienes participan en un contrato de alquiler. "Se saben todos los derechos, pero tienen muy pocas obligaciones", afirma en el vídeo.

Para Esperanza, sin embargo, lo que más pesa es el impacto emocional que le dejó su experiencia anterior: "Entonces yo como tengo tanto miedo porque me han hecho tanto daño psicológico pues entonces yo quiero esto", explica.

Su prioridad ahora es recuperar la tranquilidad y evitar tener que ocuparse personalmente de los problemas que puedan surgir con la vivienda.

El papel de las inmobiliarias

Ante la preocupación de algunos arrendadores, las empresas especializadas en gestión inmobiliaria están ampliando sus servicios para facilitar el alquiler y reducir los riesgos de impago o de conflictos contractuales.

Entre las soluciones que ofrecen figuran la selección de candidatos, el estudio de su solvencia económica, la preparación de contratos y el seguimiento de las mensualidades. De hecho, algunas compañías también comercializan servicios de garantía de cobro.

Este tipo de fórmulas busca que los dueños de viviendas no tengan que asumir personalmente todas las gestiones ni enfrentarse solos a posibles incidencias.

Es precisamente lo que Esperanza espera conseguir con su nueva decisión: "Que una consultoría me haga la gestión, que yo me quede tranquila y que se me acaben los problemas", concluye.

Qué saber antes

Aunque el alquiler de corta estancia puede resultar atractivo para determinados propietarios, no está exento de requisitos ni de obligaciones.

Antes de destinar una vivienda a uso turístico es necesario comprobar la normativa autonómica y municipal, las posibles limitaciones de la comunidad de propietarios y los registros o autorizaciones que correspondan.

También conviene diferenciar una vivienda de uso turístico de un alquiler de temporada, ya que no son modalidades equivalentes y su regulación puede variar.

Por eso, antes de tomar una decisión, lo más prudente es estudiar tanto los costes de gestión como las obligaciones legales y la demanda real de cada modalidad.