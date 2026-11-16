Sara, albañila con cinco años de experiencia: "Trabajo solo 8 horas y gano el triple que siendo interna"

En España, miles de mujeres migrantes encuentran en el trabajo doméstico una de sus principales vías de acceso al mercado laboral. Muchas llegan con estudios y experiencia profesional, pero terminan dedicándose a los cuidados, un sector marcado todavía por la precariedad y las largas jornadas.

Sara, hondureña, decidió que su futuro no tenía por qué estar ligado a ese oficio. Después de trabajar como interna y cobrar 200 euros al mes, se atrevió a dar un giro a su vida y probar suerte en un sector en el que nunca había trabajado: la construcción.

Hoy trabaja como albañil, gana hasta 1.500 euros mensuales y disfruta de unas condiciones que antes parecían impensables. Su historia refleja las barreras que todavía encuentran las mujeres para acceder a profesiones tradicionalmente masculinizadas y las dificultades que afrontan muchas personas migrantes para encontrar oportunidades laborales dignas en España.

La construcción en España

Sara empezó como pintora en pequeñas obras que no requerían formación, lo que se conoce como 'chapuzas' y donde estuvo siete meses; sin embargo, una empresa le dio la oportunidad para trabajar como albañil legalmente.

"Para las mujeres, hay más oportunidades en la pintura que en la albañilería", comenta la hondureña, pero confiesa que, aunque no se ha topado con muchas, se pueden encontrar siempre que se busquen.

A pesar de ser un mundo históricamente masculino, la construcción le ha permitido a Sara una vida en la que tiene tiempo y en la que su sueldo está por encima de muchos otros.

Siendo interna, según confiesa, trabajaba 11 meses, de lunes a domingo, y sin ningún tipo de independencia. Sara explica que cuidaba a una pareja de ancianos y cobraba 200 euros al mes por su labor.

Sara no solo cuidaba a la pareja de ancianos, sino que también dormía en su casa y realizaba tareas como cuidar a los hijos de los empleadores, dedicando varias horas cada noche y durante las mañanas.

En la construcción, en cambio, Sara trabaja de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con dos descansos: uno a las 10 de la mañana y otro a las 2 de la tarde, volviendo a trabajar a las 3.

El trabajo de Sara en la construcción.

Además, la mayor ventaja para la hondureña es el salario. "En la construcción se gana muchísimo mejor que trabajando de interna", explica. Su sueldo base es de 1.200 euros, pero con horas extra puede llegar a los 1.500.

Sin embargo, toda historia bonita parece tener algún desafío y, en el caso de Sara, es el machismo del sector. "A veces creen que por ser mujer no puedo hacer el trabajo", confiesa, aunque sus supervisores nunca hayan permitido faltas de respeto.

De hecho, uno de estos micromachismos viene por parte de su familia, quien le dice que es un "trabajo para hombres", aunque es el oficio que le permite enviarles dinero a Honduras.