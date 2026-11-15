Verónica, albañila con 6 años de experiencia: "Faltan trabajadores en la construcción porque no dejan espacio a las mujeres"

La construcción es uno de los sectores que más dificultades tiene para encontrar trabajadores cualificados en España. A la falta de relevo generacional se suma otro problema: la escasa presencia de mujeres en un oficio tradicionalmente dominado por hombres.

Aunque cada vez son más las mujeres que deciden trabajar en una obra, algunas todavía se enfrentan a prejuicios por parte de clientes que cuestionan su capacidad para desempeñar determinados trabajos.

Es lo que le ocurre a Verónica Cano, una albañila madrileña de 39 años que lleva seis trabajando como oficial de albañilería y que actualmente está ampliando su formación para convertirse también en electricista.

A pesar de su experiencia y de estar al frente de una cuadrilla de hombres, asegura que todavía se encuentra con personas que no esperan que sea ella quien dirija los trabajos.

En declaraciones recogidas por NoticiasTrabajo, Verónica explica que muchos clientes se dirigen directamente a sus compañeros cuando llegan a una vivienda para realizar una reforma.

"Cuando entramos mis compañeros y yo siempre les hablan a ellos, a pesar de ser yo la jefa", señala la profesional, que reconoce que esta situación se repite con frecuencia.

Son sus propios trabajadores quienes tienen que aclarar que ella es la oficial de albañilería y la responsable de dirigir los trabajos. La reacción de algunos clientes sigue sorprendiéndola: "Se quedan a cuadros".

Prejuicios en la construcción

Verónica no siempre tuvo claro que acabaría dedicándose profesionalmente a la albañilería, aunque su interés por los oficios relacionados con la construcción comenzó cuando era adolescente.

Por aquel entonces acompañaba a su madre, que trabajaba limpiando viviendas de nueva construcción. Mientras ella realizaba sus tareas, Verónica observaba cómo trabajaban los fontaneros, carpinteros y otros profesionales.

Aquellas visitas despertaron una curiosidad que mantuvo durante años. Comenzó realizando pequeñas reformas para familiares y amigos hasta que decidió abandonar su anterior profesión y dedicarse por completo a la construcción.

Desde entonces, ha acumulado seis años de experiencia como oficial de albañilería, aunque asegura que todavía tiene que demostrar que está capacitada para realizar las mismas tareas que sus compañeros.

"Creen que por ser mujer soy más débil, que no puedo cargar peso, subir material o bajar escombros. Siempre dudan", explica.

Los prejuicios no se limitan a los trabajos que requieren esfuerzo físico. Según cuenta, también ha comprobado que algunas de sus propuestas profesionales son cuestionadas inicialmente por el hecho de proceder de una mujer.

Para Verónica, lo fundamental es que los clientes valoren la experiencia y los conocimientos de cada trabajador, independientemente de su género.

Por eso, considera que las mujeres deben tener las mismas oportunidades para acceder a un oficio en el que todavía resulta poco habitual encontrarlas al frente de una cuadrilla.

"Hay que erradicar esta masculinidad en la obra y dejar que las mujeres ocupen parte del espacio", reivindica.

Falta de relevo generacional

Más allá de los prejuicios que ha experimentado durante su trayectoria profesional, Verónica también muestra su preocupación por la falta de trabajadores que afecta al sector de la construcción.

La dificultad para encontrar profesionales cualificados y la escasez de jóvenes interesados en aprender estos oficios se han convertido en dos de los problemas a los que se enfrentan las empresas.

En este contexto, la albañila considera que facilitar la incorporación de mujeres permitiría ampliar el número de profesionales disponibles en un sector que necesita mano de obra.

Su experiencia demuestra que todavía existen barreras que dificultan esa incorporación. Aunque cuenta con formación y dirige a otros trabajadores, sigue encontrándose con clientes que inicialmente no reconocen su autoridad.

Verónica cree que la situación empezará a cambiar cuando deje de resultar extraño encontrar mujeres trabajando como albañilas, electricistas o responsables de obra.

Pese a las dificultades que ha vivido durante estos seis años, asegura que está satisfecha con su decisión de dedicarse a la construcción y quiere seguir ampliando sus conocimientos.

"Es una profesión muy bonita", afirma la madrileña, que actualmente compagina su experiencia en albañilería con la formación necesaria para trabajar también como electricista.

Su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y contribuir a que la presencia femenina deje de ser una excepción en las obras.