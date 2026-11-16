Una propietaria sostiene las llaves de una vivienda. Imagen de recreación. Imagen generada con IA

María, propietaria de 4 viviendas: "No tengo por qué hacerme cargo de una familia vulnerable. Tendría que ser el Estado"

María es autónoma y copropietaria de cuatro viviendas. Una de sus inquilinas, según denuncia, acumula meses de alquiler y facturas de suministros sin pagar. Cuando contó su caso a RTVE Noticias, la deuda ya superaba los 5.000 euros.

"Lleva sin pagar desde junio y los suministros desde abril", explicó. Ha presentado una demanda judicial, pero lamenta que, mientras espera una resolución, sigue asumiendo los gastos del inmueble sin recibir la renta acordada.

Su queja se centra en quién debe responder ante los impagos de un alquiler. Aunque comprende que existan medidas para proteger a las personas vulnerables, considera que esa protección también debe tener en cuenta a los propietarios afectados.

"A mí nadie me protege. Ya la protegen a ella, pero a mí como propietaria no me protege nadie", manifestó. Para María, el tiempo que tarda en resolverse el procedimiento tiene un coste que acaba soportando ella.

Su testimonio forma parte del debate sobre las garantías de los arrendadores y la protección de los hogares vulnerables. La propietaria reclama que las administraciones asuman esa responsabilidad, en lugar de trasladársela a quienes alquilan una vivienda.

Quién asume los impagos

María sostiene que la protección social no debería recaer únicamente sobre los particulares. "No tengo por qué hacerme cargo de una persona o familia vulnerable", afirma, y considera que corresponde al Estado ofrecer una solución a esos hogares.

"La solidaridad no puede ser obligada", añade. Con ese argumento cuestiona que un propietario tenga que mantener el alquiler sin cobrar durante meses mientras espera a que avance el procedimiento judicial.

También rechaza que se presente a todos los caseros como personas que actúan sin consideración hacia sus inquilinos. En su caso, asegura que ha procurado mantener las rentas y adaptarse a las dificultades de quienes han vivido en sus casas.

Según relató, en veinte años apenas habían subido el alquiler en dos ocasiones. Recordó también que una antigua inquilina sufrió una enfermedad grave y que, durante varios meses, le redujo la renta a la mitad.

La normativa contempla mecanismos para compensar a determinados propietarios cuando se suspende un desahucio por vulnerabilidad y falta de alternativa habitacional. Esa compensación está vinculada al procedimiento y a sus requisitos, por lo que no equivale a una cobertura automática de cualquier impago.

Según explica el Gobierno, el tribunal puede determinar que la administración competente asuma los gastos de compensación, con el límite de las rentas no percibidas, los suministros impagados y las costas procesales.

Se plantea vender

La experiencia está llevando a María a reconsiderar qué hacer con sus propiedades. Entre las opciones que valora figura vender una de las viviendas, una decisión que relaciona con los problemas que está teniendo para cobrar.

Su reclamación es que exista mayor seguridad jurídica al poner una casa en alquiler. Quiere contar con garantías de que podrá recuperar el inmueble si el contrato se incumple y de que el procedimiento no la obligará a seguir acumulando pérdidas.

La preocupación aparece también en los testimonios de otras propietarias entrevistadas por RTVE. Estas arrendadoras creen que la incertidumbre puede llevar a algunos particulares a retirar sus pisos del mercado o a descartar nuevos alquileres.

Se trata de su valoración sobre las consecuencias de las medidas. Que una mayor protección jurídica se traduzca en más viviendas disponibles es una de las demandas que plantean, no un resultado que pueda darse por garantizado.

El Gobierno defiende estas medidas como una fórmula para ampliar la oferta de vivienda asequible y limitar determinadas prácticas especulativas. El Real Decreto-ley 29/2026 fue convalidado el 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso, mientras que el Real Decreto-ley 28/2026 fue derogado.

Qué cambia en el alquiler

Entre las medidas figura una limitación extraordinaria de las actualizaciones anuales de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el alquiler supera el máximo aplicable conforme al sistema de índices de referencia, no procede incrementarlo.

En los demás casos, la norma contempla un nuevo pacto entre las partes. Si no existe ese acuerdo, la subida no puede superar el 2%. Por tanto, presentar ese porcentaje como un límite absoluto para cualquier actualización omite un matiz relevante.

También se prevé una prórroga extraordinaria de determinados contratos, por anualidades y hasta dos años adicionales. Debe solicitarla el inquilino y exige estar al corriente del alquiler, además de haberlo pagado mensualmente durante los ocho meses anteriores.

En las compraventas, el decreto limita hasta finales de 2030 determinadas adquisiciones por debajo del 70% del valor de mercado realizadas por las entidades incluidas en la norma. La restricción tiene excepciones, entre ellas ciertos destinos de vivienda asequible o social.

Las medidas fiscales incluyen recargos municipales del IBI para determinadas viviendas desocupadas. Su aplicación depende de los requisitos legales y de la regulación municipal; no supone que cualquier casa vacía soporte automáticamente el mismo incremento.

En cuanto al IVA, el cambio previsto desde el 1 de diciembre de 2026 afecta a determinados arrendamientos de viviendas amuebladas de corta duración. La regulación recoge condiciones y excepciones, por lo que tampoco puede resumirse como un impuesto del 10% aplicable sin distinción a todos los alquileres turísticos.