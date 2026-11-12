Irene Gil, abogada: "Los propietarios no podrán vender su casa a un hijo sin ofrecérsela antes al inquilino por el mismo precio"

La subida de los alquileres, la dificultad para comprar una vivienda y la falta de viviendas disponibles mantienen el mercado inmobiliario en el centro del debate en España. Una situación que genera preocupación tanto entre quienes buscan un hogar como entre quienes ya tienen una propiedad.

Para muchos propietarios, vender una vivienda alquilada puede parecer una operación sencilla. Sin embargo, cuando hay un inquilino viviendo en ella, existen determinados derechos que pueden condicionar la compraventa.

Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno introducen cambios en estas operaciones, especialmente cuando el dueño quiere transmitir el inmueble a otra persona mientras continúa vigente el contrato de alquiler.

La abogada Irene Gil ha explicado en uno de sus vídeos de Instagram qué supone esta modificación y por qué puede afectar incluso a quienes desean vender una vivienda a sus propios hijos.

El derecho del inquilino

Una de las cuestiones que más dudas genera es si el propietario puede vender libremente una casa que tiene alquilada. La respuesta depende de las condiciones del contrato y de los derechos reconocidos del arrendatario.

"Si tu tienes un piso alquilado y lo vendes, tu inquilino tiene un derecho de adquisición preferente", explica Irene Gil. Esto significa que, en determinados supuestos, la persona que vive de alquiler tiene prioridad para adquirir el inmueble frente a otros posibles compradores.

Hasta ahora, la legislación permitía que el inquilino renunciara a ese derecho mediante una cláusula incluida en el contrato de arrendamiento. "Lo que pasaba hasta ahora, es que en los contratos de alquiler se ponía una clausula en la que el inquilino renunciaba a este derecho y así el propietario podía vender a quien quisiera", recuerda la abogada.

Según explica Gil, el nuevo decreto modifica esta posibilidad y establece que el arrendatario ya no puede renunciar anticipadamente a sus derechos de adquisición preferente.

Vender la vivienda a tu hijo

El cambio adquiere especial importancia cuando una familia pretende vender un inmueble a uno de sus hijos, especialmente si quiere hacerlo por un precio inferior al habitual en el mercado. "Ahora el inquilino tiene dos derechos irrenunciables", señala la especialista, antes de explicar las diferencias entre ambos mecanismos.

El primero es el derecho de tanteo, que permite al arrendatario comprar la vivienda antes de que se formalice la venta a un tercero, siempre que acepte las condiciones comunicadas.

Para ilustrarlo, Irene Gil plantea el caso de un propietario que quiere vender un piso a su hijo por 50.000 euros. "Tienes que darle antes al inquilino la oportunidad de comprar la casa por ese mismo precio y por esas mismas condiciones que querrías ponerle a tu hijo", explica.

Por tanto, si el inquilino ejerce correctamente su derecho y acepta la oferta, puede adquirir la vivienda en las condiciones previstas para esa operación.

Si vende sin avisar

La normativa también contempla situaciones en las que el dueño vende la vivienda sin informar adecuadamente a la persona que la tiene alquilada. En estos casos entra en juego el derecho de retracto, que puede permitir al arrendatario adquirir el inmueble incluso después de que se haya formalizado la compraventa.

La abogada explica que este derecho permite al inquilino sustituir al comprador cuando no se le ha comunicado correctamente la operación o cuando el precio final resulta inferior al que se le había notificado.

De esta manera, la protección no se limita al momento anterior a la venta, sino que también puede tener consecuencias una vez transmitida la propiedad.

Alternativas para los hijos

Para quienes desean que una casa termine siendo propiedad de sus hijos, la compraventa no es la única posibilidad. Irene Gil menciona otras dos vías de transmisión familiar que funcionan de manera diferente: la donación en vida y la herencia.

"Pues donársela en vida o dejársela en herencia porque en estas operaciones no existen estos derechos pero sí existen todos los impuestos que hay que pagar en estos casos", explica

Sin embargo, ambas alternativas tienen consecuencias fiscales que conviene estudiar previamente, ya que los impuestos y los gastos pueden variar según la comunidad autónoma y las circunstancias familiares.

Por eso, antes de vender, donar o dejar una vivienda en herencia, es recomendable revisar el contrato de alquiler y valorar qué opción se ajusta mejor a cada situación.

El decreto que introduce estos cambios ya ha entrado en vigor, pero todavía está pendiente de convalidación parlamentaria. Su continuidad dependerá de la votación prevista para este 12 de noviembre.