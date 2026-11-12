Valeria Racu, sobre la vivienda: "Si tienen derecho a hacer negocio con mi vida, tengo derecho a dejar de pagar el alquiler"

La crisis de la vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes debates económicos y sociales de los últimos años, tal es así que se ha convocado una huelga general hoy, 11 de noviembre, contra esta problemática.

El encarecimiento de los alquileres, las dificultades para acceder a una vivienda y la creciente presencia de grandes propietarios en el sector han puesto sobre la mesa dos visiones enfrentadas del mercado inmobiliario.

Este choque de posturas quedó patente durante una entrevista en el podcast de Pedro Buerbaum, donde Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, debatió con el empresario sobre los problemas que atraviesa el sector y las medidas necesarias para afrontarlos.

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el papel que debe desempeñar la vivienda en la economía. Mientras una postura defiende su consideración como un bien susceptible de inversión, la otra cuestiona que el acceso a un hogar dependa de los intereses del mercado, dada su condición de necesidad básica.

Racu se mostró especialmente crítica con la rentabilidad económica que algunos propietarios obtienen de sus inmuebles. "Hacer negocio con la vivienda es hacer negocio con la vida de la gente", afirmó durante la conversación, dejando clara su posición sobre un modelo inmobiliario que considera perjudicial para los inquilinos.

'Sobran rentistas'

Entre los principales puntos de enfrentamiento está la escasez de vivienda. Frente al argumento de que el encarecimiento de los alquileres responde fundamentalmente a una oferta insuficiente, la portavoz del sindicato planteó una interpretación radicalmente distinta.

"No faltan casas, sobran rentistas", sostuvo. En su opinión, el problema no se encuentra únicamente en cuántas viviendas existen, sino en quién las controla, para qué se utilizan y qué parte del parque queda fuera del mercado residencial convencional.

Durante el debate puso sobre la mesa las viviendas vacías, los pisos turísticos y el crecimiento de modalidades como los alquileres de temporada. También cuestionó el papel que desempeñan los grandes tenedores y los fondos de inversión en un mercado donde cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda a un precio asumible.

La sindicalista señaló además a las decisiones políticas adoptadas durante los últimos años como una de las causas del actual escenario. Su diagnóstico quedó resumido en una frase que repitió durante la conversación: "Rentistas culpables, gobiernos responsables".

El problema es la meritocracia

El "rentismo" ocupó buena parte de la entrevista. Para la portavoz, obtener ingresos a través de propiedades inmobiliarias no puede equipararse al trabajo productivo y genera una relación de poder especialmente problemática cuando el bien del que se obtiene beneficio es una vivienda.

"El rentismo va en contra de la meritocracia porque de lo que va es de ser un parásito social", afirmó. Sus palabras provocaron uno de los momentos más tensos del debate, al contraponer el papel del propietario al del trabajador que cada mes destina una parte de su salario al alquiler.

La entrevistada defendió, por su parte, que quien invierte en vivienda asume riesgos y aporta capital en un mercado en el que existe una demanda elevada. Respondió que, en última instancia, es el propio inquilino quien sostiene económicamente ese sistema con el pago mensual de la renta.

"¿Quién pone la pasta? La pasta la pongo yo todos los meses pagando el alquiler", aseguró.

Huelga de la vivienda

Otro de los asuntos más polémicos fue la estrategia de movilización que defiende el Sindicato de Inquilinas. La portavoz explicó durante la entrevista el planteamiento de "Nos quedamos", una iniciativa mediante la que los inquilinos se organizan para negociar colectivamente cuando reciben subidas de alquiler que consideran inasumibles.

Si los inquilinos actúan de manera individual tienen poco margen de negociación, mientras que la organización colectiva puede alterar la relación de fuerzas entre propietarios y arrendatarios. Esa es la principal idea.

La sindicalista llegó a defender abiertamente la huelga de alquileres como una herramienta de presión. "Si hay derecho a hacer negocio con mi vida, voy a tener derecho a defenderme", declaró.

Su propuesta va todavía más lejos. La portavoz considera que la vivienda debería dejar de estar sometida a la lógica del beneficio privado y defiende medidas como contratos de alquiler indefinidos, movilización de viviendas vacías y fórmulas de propiedad colectiva.

"La solución en última instancia es sacar la vivienda del mercado", afirmó durante la conversación.

El debate dejó así dos modelos enfrentados. Por un lado, quienes consideran que el problema pasa por aumentar la oferta y facilitar la inversión y la construcción. Por otro, quienes entienden que la vivienda no puede tratarse como un activo más porque de ella depende algo tan básico como tener un lugar donde vivir.