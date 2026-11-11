Natalia, propietaria española de 20 pisos: "Gano 3.600 euros por un solo piso y tengo una rentabilidad del 11 %"

La subida de los alquileres, los obstáculos para encontrar una vivienda asequible y la incertidumbre de quienes viven de alquiler en España han convertido el problema de la vivienda en una de las principales preocupaciones.

Sin embargo, a pesar de la tensión que atraviesa actualmente el mercado de la vivienda en nuestro país, invertir en inmuebles sigue despertando el interés de quienes ven en la compra de viviendas una oportunidad para rentabilizar sus ahorros y conseguir una fuente de ingresos complementaria.

Según las cifras del Banco de España, más del 70 % del patrimonio de los hogares españoles está vinculado a bienes inmobiliarios. Un dato que refleja hasta que punto la propiedad de una vivienda continúa teniendo un peso fundamental en la economía de las familias.

Este interés también se observa entre las mujeres, que ya representan el 43 % de los inversores minoristas en España, una presencia que gana protagonismo en el ámbito financiero. Un ejemplo es Natalia Forès, arquitecta e inversora que ha conseguido reunir una cartera de 20 viviendas en alquiler entre Francia y Reino Unido. Lo llamativo de su trayectoria es que comenzó a invertir sin conocimientos previos sobre el sector.

La propia Natalia ha compartido su experiencia en una entrevista para el canal de YouTube Inmo Aventuras, donde cuenta cómo dejó de centrarse exclusivamente en su carrera como arquitecta para empezar a construir un patrimonio mediante la compra de inmuebles.

Sus primeros pasos estuvieron ligados a su etapa en París, una ciudad donde el elevado coste de la vivienda complicaba sus posibilidades de comprar una casa que respondiera a sus necesidades.

"Estábamos viviendo en París, en una ciudad cara, yo me di cuenta de que no me podía comprar un piso allí o a lo mejor sí pero solo tipo estudio", recuerda. Aquella opción le parecía demasiado limitada para el proyecto de vida que imaginaba a largo plazo.

En lugar de abandonar la idea de tener propiedades, decidió explorar otras posibilidades. Con el tiempo, ha llegado a gestionar 20 viviendas y a desarrollar operaciones con rentabilidades previstas de hasta el 11,5%, además de ingresos potenciales por alquiler de unos 3.600 euros mensuales.

Primeras compras inmobiliarias

Natural de Reus, Natalia comenzó a investigar y formarse antes de realizar sus primeras operaciones. "Decidimos empezar a invertir por generar ingresos pasivos y en esa época yo no tenía ni idea de invertir", admite al recordar sus comienzos.

Su primer destino no fue el mercado español, sino Reino Unido. Después de especializarse en distintas estrategias de inversión, decidió crear una empresa que le permitiera comprar propiedades. "Abrí una sociedad limitada allí con la que podíamos comprar bienes", señala.

Las dos primeras viviendas que adquirió estaban situadas en Escocia, lejos de las zonas más céntricas. Optó por inmuebles dirigidos a inquilinos que reciben apoyo público para pagar el alquiler. "En muchos casos es el propio Estado el que te ingresa directamente a ti el dinero", explica.

La seguridad que percibía en estos acuerdos fue uno de los motivos para continuar. "Es algo muy seguro porque el contrato es con el Ayuntamiento o la asociación", comenta. Después incorporó otras propiedades, como una casa alquilada por habitaciones cerca de Nottingham y un inmueble que reformó para obtener tres apartamentos independientes.

Sus futuros inquilinos

Tras adquirir experiencia en Reino Unido, la arquitecta decidió buscar nuevas oportunidades en Francia. Allí empezó a aprovechar sus conocimientos sobre distribución, espacios y reformas para valorar el potencial de cada propiedad.

Una de sus principales recomendaciones consiste en separar los gustos personales de las decisiones económicas. "Es importante que cuando compras para invertir tú nunca te proyectas viviendo allí, se tiene que pensar que es para otras personas", explica Natalia, que considera esencial adaptar cada inmueble a las necesidades de quienes van a alquilarlo.

Natalia, propietaria de 20 pisos: así conquistó el mercado inmobiliario internacional

Su experiencia profesional también se refleja en los detalles que prioriza durante las reformas. "Como arquitecta me gusta que la gente que alquila mis pisos esté contenta, que tengan luz natural, patio fuera si puede ser, que sea bonito...", señala. Para ella, conseguir espacios agradables y funcionales forma parte de una buena inversión.

Entre sus proyectos destaca la adquisición de un edificio de cinco viviendas en el norte de Francia, además de una casa céntrica que convirtió en tres estudios. No todas las operaciones fueron fáciles. "Este proyecto ahora estoy muy contenta pero en su momento fue un poco problemático", reconoce.

Su próximo objetivo

En la actualidad, Natalia está preparando una nueva operación que podría ampliar considerablemente su patrimonio. Se trata de un edificio formado por ocho estudios y pequeños apartamentos que espera incorporar próximamente a su cartera de alquileres.

Las expectativas de rentabilidad son elevadas, aunque todavía se trata de estimaciones. "Con los 8 pisos calculo que pueda llegar a tener un alquiler de 3.600 euros, me puede dar un rendimiento de 11,5 % que no está mal", explica. Incluso cree que los ingresos finales podrían superar sus previsiones iniciales. "Sé que lo voy a poder alquilar más caro que esto", añade.

Otro de los cambios más importantes en su trayectoria ha sido la financiación. Mientras que al principio necesitaba aportar una cantidad considerable de sus ahorros, con la experiencia ha conseguido estructurar operaciones que requieren menos capital propio.

"Hace dos o tres años cuando empecé en Francia tuve que poner 20.000 euros de aporte además de lo que pedí al banco para comprar y reformar y el segundo 0", relata. En cuanto a las obras, estima que sus presupuestos habituales oscilan entre "1.000 y 1.500 euros por metro cuadrado".