Margarita, albañila con 8 años de experiencia: "Dejé la limpieza y ahora gano 33.000 € al año en la construcción"

Aunque cada vez más mujeres encuentran oportunidades laborales en la construcción, la presencia femenina sigue siendo minoritaria. Una de las que decidió dar el paso fue Margarita Vidriales, quien cambió el sector de la limpieza por la albañilería.

Ocho años después, ha consolidado su carrera en un oficio tradicionalmente dominado por hombres. Actualmente gana unos 33.000 euros al año, una cantidad que evidencia la mejora económica que ha supuesto para ella este cambio profesional.

Su experiencia también le ha permitido conocer de primera mano cómo ha evolucionado el trabajo en las obras. Margarita considera que la maquinaria actual ha reducido la dependencia de la fuerza física y facilita la incorporación de mujeres al sector.

No obstante, advierte de que la seguridad debe seguir siendo una prioridad. "Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra", explica al referirse a los riesgos de manipular materiales pesados.

De limpiadora a albañila

Antes de convertirse en albañila, Margarita había trabajado en limpieza y administración. Hace ocho años decidió cambiar de profesión y formarse en un oficio que, según explica, ofrece mejores oportunidades económicas.

La trabajadora considera que la formación técnica y el manejo de herramientas permiten superar muchas de las barreras que tradicionalmente han dificultado la entrada de mujeres en la construcción.

"Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo", asegura.

El uso de carretillas elevadoras, grúas y otros equipos mecánicos facilita el traslado de materiales y reduce determinados esfuerzos físicos. Aun así, Margarita recuerda que la especialización y los conocimientos técnicos son fundamentales para desempeñar correctamente el oficio.

El sueldo de un albañil

Los 33.000 euros anuales que percibe Margarita muestran las posibilidades salariales que puede ofrecer la albañilería. No obstante, las retribuciones varían según la experiencia, la categoría profesional, la especialización y el convenio colectivo aplicable.

Los trabajadores que comienzan suelen percibir salarios inferiores a los de quienes acumulan años de experiencia. También existen diferencias entre provincias y empresas, por lo que no hay una cantidad única para todos los profesionales.

Pese a los avances tecnológicos, la albañilería sigue siendo un trabajo físicamente exigente. Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y la manipulación de cargas pueden provocar lesiones si no se adoptan las medidas de prevención adecuadas.

La normativa española obliga a evaluar estos riesgos y establece que las empresas deben evitar la manipulación manual de cargas cuando sea posible, mediante el uso de equipos mecánicos u otras medidas de protección.

Para Margarita, la construcción representa una alternativa laboral para las mujeres que buscan mejorar sus condiciones económicas, siempre que cuenten con formación y medios adecuados para trabajar con seguridad.

Faltan 700.000 trabajadores

La construcción afronta importantes dificultades para encontrar profesionales cualificados. Según estimaciones de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), España necesita alrededor de 700.000 trabajadores para atender las necesidades del sector.

Esta cifra no corresponde a vacantes disponibles actualmente, sino a una estimación de las necesidades de personal. Uno de los principales problemas es la falta de relevo generacional ante las jubilaciones previstas durante los próximos años.

Según datos recogidos por BBVA Research, cerca del 68% de los albañiles supera los 45 años. El envejecimiento de las plantillas preocupa a las empresas, que encuentran dificultades para incorporar trabajadores jóvenes.

La crisis inmobiliaria de 2008 agravó esta situación. La caída de la actividad provocó la salida de miles de profesionales y redujo la incorporación de nuevas generaciones a los oficios relacionados con la construcción.

Aunque la llegada de trabajadores extranjeros ha contribuido a cubrir parte de las necesidades de personal, el sector sigue enfrentándose a la escasez de mano de obra cualificada.

En este escenario, la experiencia de Margarita muestra una de las posibilidades que ofrece la albañilería a quienes buscan cambiar de profesión. Tras ocho años en el sector, ha conseguido alcanzar un salario de 33.000 euros anuales después de haber trabajado en limpieza y administración.