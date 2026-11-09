Xisca, vive en Mallorca y trabaja en Ibiza: "Me sale más rentable volar cada día que pagar una habitación por 700 euros"

La crisis de la vivienda en España ha dejado de ser únicamente un problema para quienes buscan emanciparse o comprar su primera casa.

También afecta a trabajadores que, pese a tener un empleo estable, se ven obligados a tomar decisiones que comprometen su economía, su vida familiar y su bienestar.

El caso de Xisca Sáez, una profesora de 34 años residente en Mallorca, ilustra hasta qué punto el precio del alquiler puede condicionar la vida cotidiana.

Tras aprobar las oposiciones, obtuvo una plaza en un colegio de Ibiza, pero la falta de alojamiento asequible en la isla convirtió su nuevo puesto en una auténtica odisea, tal y como cuenta al diario El País.

Casada y madre de dos hijos de ocho y cinco años, Sáez tuvo que buscar una solución que le permitiera trabajar sin trasladar a toda su familia. La alternativa era alquilar una habitación en Ibiza y regresar a Mallorca durante los días libres. Sin embargo, los precios que encontró hicieron que esa opción resultara difícil de sostener.

Condiciones imposibles

Desde septiembre, la docente se enfrentó a una búsqueda de alojamiento que terminó convirtiéndose en una sucesión de ofertas precarias. "Me tuve que reducir la jornada para pasar solo dos noches en Ibiza y empecé a buscar piso", explica.

Entre las opciones que encontró había un sofá por 600 euros mensuales, un piso en obras y una habitación diminuta en una vivienda compartida por 450 euros. Ninguna de ellas ofrecía las condiciones que necesitaba para descansar y desempeñar su trabajo.

Finalmente, una amiga que también se había desplazado a Ibiza por motivos laborales le ofreció una habitación en la casa que compartía. Sáez aceptó pagar 700 euros al mes por un alojamiento que utiliza únicamente dos noches a la semana.

La situación tampoco resultó satisfactoria en términos de intimidad. Según relata, la propietaria entra en la vivienda "cuando le da la gana", alegando que solo alquila las habitaciones y no el resto de las zonas comunes.

Cuando pidió una rebaja del alquiler, la respuesta fue negativa. "Me dijo que el precio era más que razonable", lamenta.

Volar para trabajar

La dificultad para encontrar una vivienda digna ha llevado a Sáez a replantearse su continuidad en el piso. Después de hacer cuentas, ha decidido abandonarlo tras Semana Santa y buscar una alternativa que le permita mantener su plaza sin asumir un alquiler que considera desproporcionado.

"He hecho números y me sale más rentable ir y volver en avión cada día para trabajar. Es un desgaste enorme, pero es la única manera de no perder dinero con mi trabajo", explica.

La decisión pone de manifiesto una de las consecuencias menos visibles de la crisis inmobiliaria: la pérdida de movilidad laboral. Cuando una vivienda resulta inaccesible en el lugar donde existe una oportunidad profesional, aceptar un empleo puede convertirse en una carga económica y personal.

En el caso de los docentes desplazados a Baleares, la situación es especialmente delicada. La necesidad de cubrir plazas en las islas coincide con un mercado inmobiliario tensionado por la escasez de oferta y los elevados precios, lo que dificulta que los profesionales puedan establecerse cerca de sus centros de trabajo.

Más allá del alquiler

El testimonio de Xisca Sáez refleja una contradicción cada vez más frecuente, la de tener un empleo estable no garantiza poder vivir cerca de él. La vivienda, que debería facilitar la autonomía y la conciliación, termina condicionando decisiones laborales y familiares.

Su experiencia también evidencia que el problema no se limita a los jóvenes que intentan emanciparse. Afecta a trabajadores cualificados, familias con hijos y personas que han conseguido estabilidad profesional después de años de preparación.

Mientras el acceso a una vivienda asequible siga siendo una barrera, situaciones como la de Sáez continuarán poniendo en cuestión la capacidad del mercado inmobiliario para responder a las necesidades reales de quienes trabajan y viven en España.