Cristina Bayés, ingeniera industrial: "Decir que dejar la calefacción constantemente encendida sirve para ahorrar es falso"

Con la llegada del frío, el gasto en calefacción se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos hogares españoles. Mantener una temperatura agradable sin que se dispare la factura energética obliga a revisar algunos hábitos cotidianos.

Una de las dudas más habituales es si resulta más económico mantener la calefacción encendida durante todo el día o apagarla cuando no hay nadie en casa. Aunque existe la creencia de que volver a calentar una vivienda consume más energía, los especialistas advierten de que no siempre es así.

La ingeniera industrial Cristina Bayés, especialista de la consultora de sostenibilidad Anthesis, ha abordado esta cuestión en Futuro sostenible, el pódcast de BBVA dedicado a la sostenibilidad y al uso responsable de los recursos.

Durante su intervención, la experta ha sido tajante al respecto. "Decir que dejar la calefacción constantemente encendida sirve para ahorrar es falso", asegura, desmontando una de las ideas más extendidas sobre el consumo energético en invierno.

Según explica, la clave está en utilizar correctamente los sistemas de climatización y elegir equipos eficientes. También influye el tiempo que pasamos dentro de casa, el aislamiento de la vivienda y el tipo de instalación que utilizamos para calentarnos.

Cuándo apagar la calefacción

Una de las principales recomendaciones de Bayés consiste en apagar la calefacción cuando se vayan a pasar varias horas fuera de casa. Mantenerla funcionando durante ese tiempo supone consumir energía para calentar una vivienda que permanece vacía.

La especialista señala que existe una excepción importante. En las viviendas con calefacción por suelo radiante, puede resultar conveniente mantener una temperatura reducida debido a la elevada inercia térmica de este sistema.

Esto significa que el suelo radiante tarda más tiempo en calentarse y también en perder el calor acumulado. Por ese motivo, su funcionamiento requiere una regulación diferente a la de los radiadores convencionales.

En cualquier caso, la decisión también depende del aislamiento de la vivienda y de las características de la instalación. No todos los sistemas responden de la misma manera cuando se apagan y vuelven a encenderse.

Otro aspecto fundamental es la temperatura del termostato. Durante los meses de invierno, Bayés recomienda mantener la calefacción entre los 19 y los 22 °C, un intervalo que permite alcanzar una temperatura confortable sin elevar innecesariamente el consumo.

La ingeniera señala que reducir un solo grado la temperatura puede representar un ahorro energético cercano al 8 %. Se trata de una estimación que puede variar según la instalación, el clima y las condiciones de cada vivienda.

En verano sucede algo parecido con el aire acondicionado. La especialista aconseja establecer una temperatura de entre 25 y 27 °C y señala que aumentar un grado puede reducir el consumo energético alrededor de un 10 %.

Cómo ventilar sin perder calor

La ventilación es otro de los hábitos que conviene revisar durante el invierno. Aunque abrir las ventanas permite renovar el aire interior, hacerlo mientras funciona la calefacción provoca pérdidas de energía.

Bayés recomienda apagar temporalmente los sistemas de climatización antes de ventilar. De esta manera se evita que los equipos sigan funcionando mientras entra aire frío del exterior.

La experta plantea ventilaciones breves, de entre 5 y 10 minutos, aunque el tiempo necesario para renovar el aire puede variar según el tamaño de la estancia, el número de ventanas y las condiciones de ventilación.

Siempre que sea posible, conviene aprovechar las horas más templadas del día para abrir las ventanas. Así se reduce la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda.

Otros trucos para ahorrar

Más allá de las recomendaciones de Cristina Bayés, mejorar el aislamiento térmico es una de las medidas más eficaces para reducir el consumo de calefacción. Una vivienda que conserva mejor el calor necesita menos energía para mantener una temperatura estable.

Las puertas y ventanas pueden convertirse en puntos de entrada de aire frío, especialmente cuando presentan rendijas o cierres deteriorados. Para evitarlo, una solución económica consiste en instalar burletes adhesivos.

También pueden utilizarse cortinas térmicas y alfombras en las habitaciones más frías. Aunque estos elementos no sustituyen a un buen aislamiento, ayudan a mejorar el confort y a reducir algunas pérdidas de calor.

El mantenimiento de los equipos también influye en su funcionamiento. Purgar los radiadores cuando acumulan aire permite mejorar la circulación del agua caliente y evitar que determinadas zonas permanezcan frías.

En las viviendas que utilizan bombas de calor, conviene limpiar los filtros siguiendo las indicaciones del fabricante. La acumulación de suciedad puede dificultar el paso del aire y perjudicar el rendimiento del equipo.

Otra medida sencilla consiste en aprovechar la luz solar durante el día. Abrir las persianas y las cortinas de las ventanas orientadas al sol facilita la entrada de calor natural, especialmente en las jornadas despejadas.

Cuando anochece, cerrarlas ayuda a reducir las pérdidas térmicas a través de los cristales. Este gesto resulta especialmente útil en viviendas con ventanas antiguas o con un aislamiento deficiente.

También es recomendable cerrar las puertas de las habitaciones que no se utilizan, siempre que resulte adecuado para el sistema de calefacción instalado. Así se puede evitar que el calor se distribuya hacia zonas que no necesitan mantenerse a la misma temperatura.

Por último, utilizar ropa de abrigo dentro de casa antes de aumentar el termostato permite mantener una sensación térmica confortable sin incrementar el consumo.

La combinación de estos hábitos con una regulación adecuada de la calefacción puede reducir el gasto energético, aunque el ahorro final dependerá del tipo de vivienda, las temperaturas exteriores y el sistema de climatización utilizado.