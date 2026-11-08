Sarah Santaolalla, sobre la vivienda: "Nadie pone el foco en el señor que vive en Madrid y tiene una segunda casa en Benidorm"

El encarecimiento de los alquileres, la dificultad para acceder a una casa y la inseguridad de muchos inquilinos sitúan la crisis de la vivienda en España el centro del debate público.

Una situación sobre la que ha reflexionado la analista política Sarah Santaolalla en el programa Malas lenguas, de TVE.

Durante su intervención, la colaboradora ha cuestionado que parte del discurso político se centre en la protección del pequeño propietario, mientras que, a su juicio, se presta menos atención a quienes acumulan varias viviendas y las utilizan como segunda residencia o inversión.

"Está hablando del pequeño propietario para tocar esa empatía para los espectadores que nos están viendo. Nadie está poniendo en el foco a un señor que vive en Madrid y tiene una segunda casa en Benidorm o en Marbella o donde la tenga y pasa allí los veranos", afirma.

Santaolalla, con su intervención, pretendía hablar de una realidad poco presente en las discusiones sobre el mercado inmobiliario, como es la diferencia entre tener una vivienda en propiedad para uso personal y disponer de varios inmuebles en un contexto de dificultades para encontrar un alquiler asequible.

Diferentes propietarios

La colaboradora también ha cuestionado que se presente al pequeño propietario como el principal perjudicado por las medidas destinadas a regular el mercado del alquiler.

Para explicar su postura, ha aludido a la distinción entre quienes tienen una vivienda adicional y quienes acumulan un patrimonio inmobiliario mucho mayor.

"Se estableció, tanto en los decretos como en las leyes, cómo eran los grandes propietarios. Y era a partir de cinco casas. Si tienes más de cinco casas, ¿te parece que todavía eres una víctima del sistema? No, no, es que cuando se habla de pequeño propietario, el pequeño propietario no es el fondo buitre del que se está hablando", proseguía.

La legislación española distingue entre pequeños propietarios y grandes tenedores, aunque conviene precisar que el umbral general no es de cinco viviendas.

La Ley 12/2023 establece como gran tenedor a quien posee más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados de superficie residencial construida.

En determinadas zonas declaradas de mercado residencial tensionado, la definición puede reducirse a cinco o más viviendas.

La distinción resulta relevante porque determinadas obligaciones y medidas de protección de los inquilinos se aplican atendiendo a esa condición y a las características del mercado en el que se encuentra el inmueble.

Los inquilinos, a debate

Santaolalla ha insistido en que el problema no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los propietarios. En su opinión, quienes viven de alquiler y se enfrentan a subidas difíciles de asumir son quienes necesitan una mayor protección.

"Una persona que está pagando una hipoteca porque tiene alquilada otra casa no es el problema de la vivienda", ha señalado durante la tertulia.

También ponía el acento en la incertidumbre que sufren muchas familias cuando termina su contrato o reciben una propuesta de renovación con una renta mucho más elevada.

"Lo que no está seguro es la gente que está viviendo en una casa que está pagando hoy un alquiler de 1.000 euros y que mañana puede venir su casero y decirle que paga 2.000 o se va a la puñetera calle", ha sentenciado.

La analista ha defendido que las políticas públicas deben prestar especial atención a estas situaciones y no limitarse a proteger a quienes poseen inmuebles.

"Esa es la gente que no está segura. Y esa es para la gente que hay que legislar. Y para eso es importante intervenir en el mercado y tomar medidas valientes, no solo pequeños propietarios", ha concluido.

Sus declaraciones llegan después de que el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 71 viviendo en su casa de Madrid, reavivara las protestas por el acceso a la vivienda.

Un episodio que volvía a evidenciar hasta qué punto la vivienda se ha convertido en una preocupación que va mucho más allá de los jóvenes que buscan independizarse y afecta también a personas mayores y familias que llevan décadas residiendo en el mismo hogar.