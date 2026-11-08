Nerea Ondarra, agente inmobiliaria: "Los mayores de 65 pueden donar su vivienda habitual a sus hijos sin pagar IRPF"

La vivienda es uno de los bienes más importantes dentro del patrimonio de las familias españolas. Después de toda una vida trabajando y pagando una hipoteca, es habitual que los propietarios se planteen qué hacer con su vivienda cuando alcanzan cierta edad.

Una de las posibilidades es dejarla en herencia a los hijos, aunque también hay quienes prefieren adelantar ese momento y transmitirles la propiedad en vida.

Sin embargo, antes de tomar una decisión, conviene conocer las consecuencias fiscales de cada alternativa. Y es que donar una vivienda no siempre resulta tan sencillo como cambiar el nombre del propietario, especialmente cuando entran en juego los impuestos.

Lo que muchas personas desconocen es que la edad del propietario puede marcar una diferencia importante a la hora de pagar a Hacienda. De hecho, existe una ventaja fiscal que permite a determinados contribuyentes transmitir su vivienda habitual sin tributar por la ganancia obtenida.

Precisamente sobre esa posibilidad ha hablado Nerea Ondarra, agente inmobiliaria que comparte consejos sobre vivienda en su cuenta de TikTok, @nereaondarraortiz, donde explica qué requisitos deben cumplirse y qué impuestos siguen siendo obligatorios.

La ventaja fiscal

A la hora de donar una vivienda, uno de los impuestos que conviene tener presentes es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Aunque el propietario entregue el inmueble gratuitamente a sus hijos, Hacienda puede considerar que ha obtenido una ganancia patrimonial si la vivienda ha aumentado de valor desde que la compró.

Esto significa que una persona podría tener que tributar por esa revalorización aunque no haya recibido dinero a cambio de la propiedad. Sin embargo, la normativa contempla una excepción importante para quienes tienen 65 años o más y deciden transmitir su residencia habitual.

En concreto, el artículo 33.4.b de la Ley del IRPF establece que las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual de los mayores de 65 años están exentas de este impuesto.

Una ventaja que puede resultar especialmente interesante para quienes adquirieron su casa hace décadas, cuando los precios eran considerablemente inferiores a los actuales.

Sí hay impuestos

Nerea Ondarra ha querido aclarar esta cuestión en uno de sus vídeos de TikTok, donde recuerda que la exención del IRPF no implica que donar una vivienda sea una operación completamente gratuita.

"Ojo, porque esto no significa que no haya impuestos, pero sí existe una ventaja fiscal muy importante", comienza explicando la agente inmobiliaria.

Para poder beneficiarse de esta medida, es necesario que el propietario tenga al menos 65 años y que el inmueble que transmite tenga la consideración de vivienda habitual.

"Si una persona tiene 65 años o más y la vivienda que transmite es su vivienda habitual. Es decir, donde ha vivido de forma habitual durante los tres últimos años. La ganancia patrimonial generada por esa transmisión puede estar exenta del IRPF", señala.

Por tanto, no basta con tener una determinada edad. También es fundamental que la vivienda cumpla los requisitos establecidos por la normativa para ser considerada residencia habitual. "Esto puede aplicarse tanto si vendes la vivienda como si la donas a un hijo", recuerda Ondarra.

De esta manera, si se cumplen las condiciones legales, el propietario no tendrá que incluir en su IRPF la ganancia patrimonial derivada de esa transmisión.

¿Qué impuestos hay que pagar?

Aunque los padres puedan beneficiarse de esta exención, los hijos que reciben la vivienda no quedan automáticamente libres de obligaciones fiscales. Y es que existe una diferencia importante entre los impuestos que corresponden a quien dona una propiedad y los que debe afrontar la persona que la recibe.

"Ahora bien. Hay un detalle muy importante. La exención era para el padre o la madre que transmite la vivienda. El hijo que la recibe sí tiene que pagar otros impuestos como por ejemplo el de sucesiones y donaciones", advierte la agente inmobiliaria.

En este caso, el beneficiario debe tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aunque la cantidad que tenga que pagar dependerá de diferentes circunstancias.

Entre ellas se encuentran el valor del inmueble, el parentesco entre las partes y, especialmente, la comunidad autónoma en la que esté situada la vivienda.

De hecho, algunas comunidades contemplan importantes bonificaciones para las donaciones entre padres e hijos, mientras que en otras las ventajas fiscales pueden ser diferentes.

"Según cada comunidad autónoma, se paga una cuota u otra. Por eso, antes de hacer una donación o planificar una herencia, conviene revisar cada caso", recomienda Ondarra.

Además, cuando se transmite un inmueble urbano, también puede existir la obligación de pagar la plusvalía municipal, que en las donaciones corresponde, con carácter general, a quien recibe la propiedad.

Por eso, aunque donar la vivienda habitual después de los 65 años puede suponer un ahorro importante en el IRPF, es fundamental estudiar todos los impuestos antes de formalizar la operación.