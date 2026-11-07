María, funcionaria: "El Gobierno concede 733 € de Ingreso Mínimo Vital a los inquilinos que alquilen habitación en un piso compartido"

Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en una de las mayores dificultades para numerosos ciudadanos en España. Los elevados precios del alquiler y la imposibilidad de afrontar todos los gastos de una casa sin ayuda han llevado a muchas personas a compartir vivienda o arrendar una habitación como alternativa para independizarse.

Esta realidad resulta especialmente complicada para quienes disponen de ingresos reducidos y deben repartir su presupuesto entre el alquiler, la alimentación y otros gastos básicos. Para ayudar a los hogares que atraviesan dificultades económicas, existe una prestación de la Seguridad Social conocida como Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta ayuda económica constituye uno de los principales mecanismos de protección para las personas con menos recursos. Durante el pasado agosto, 893.820 hogares recibieron la prestación, que alcanzó a más de 2,7 millones de beneficiarios en toda España.

El importe medio de las prestaciones se situó en 502,8 euros mensuales por hogar. Además, el número de ayudas en vigor creció aproximadamente un 17 % respecto a agosto de 2025, con 390.346 beneficiarios más que un año antes.

Las mujeres también representan una parte especialmente significativa de las personas que perciben el IMV, tanto entre quienes figuran como titulares de la ayuda como entre el conjunto de ciudadanos beneficiarios.

Para determinar quién puede cobrar esta prestación, la Seguridad Social estudia la situación económica y familiar de cada solicitante. Una cuestión esencial es comprobar si vive de manera independiente o forma parte de una unidad de convivencia, puesto que esta circunstancia influye en los ingresos computables y en la cantidad que podría recibir.

Pero ¿es posible pedir el IMV cuando se vive en una habitación alquilada dentro de un piso compartido? María López, especialista en Seguridad Social que divulga información en TikTok bajo el perfil @maria.prooposiciones, ha aclarado cómo se aplica la normativa en estos casos.

Si alquilas una habitación

"Aquí lo importante es que no formes una unidad de convivencia con el casero con el que supuestamente hay convivencia", señala la especialista. Y es que residir en una misma dirección no implica necesariamente que todos sus ocupantes deban considerarse una única unidad familiar para solicitar esta prestación.

Según la Ley 19/2021, una unidad de convivencia está integrada, por regla general, por personas que comparten domicilio y mantienen entre ellas una relación matrimonial, de pareja de hecho o determinados vínculos de parentesco.

#seguridadsocial #parati #imv #desempleo ♬ sonido original - María | Preparadora C1- SS @maria.prooposiciones ¿Vives de alquiler en una habitación y compartes piso con personas que no son familiares? Te lo explico como si se lo explicara a cualquier ciudadano en la oficina para que te resulte fácil comprender la normativa ☺️ Esto te interesa… El hecho de compartir vivienda con otras personas no significa necesariamente que forméis una misma unidad de convivencia a efectos del Ingreso Mínimo Vital. La clave está en algo que muchas personas desconocen: que no exista un vínculo de parentesco, matrimonio o pareja de hecho entre los convivientes. Y ojo con el importe de los famosos 733 € ✨porque el IMV no funciona como una cantidad fija que se conceda automáticamente a todo el mundo. Ahora mismo nuestras plazas en directo están agotadas, ¡SOLD OUT! Peroooo… hemos abierto la modalidad a tu tiempo para que puedas unirte al equipo💗 Escribe al correo de contacto@prooposiciones.com o entra en el link de la bio para apuntarte a través de Whats App💌 #oposiciones

"Con carácter general, una unidad de convivencia está formada por dos o más personas que viven en la misma vivienda y están unidas por matrimonio, pareja de hecho o parentesco por consanguinidad o afinidad de segundo grado como por ejemplo: un hijo, hermanos, abuelos...", detalla López.

La legislación también tiene en cuenta otras formas de convivencia, como las de quienes comparten una casa sin ser familiares. De hecho, el artículo 9 recoge situaciones específicas relacionadas con personas que residen juntas sin mantener vínculos de parentesco.

Por tanto, vivir con compañeros de piso o alquilar una habitación no supone, por sí solo, que todos los residentes deban solicitar el IMV como una misma unidad de convivencia, siempre que se cumplan las condiciones legales.

Cuando es un familiar

El escenario es diferente si existe una relación familiar entre quien alquila la habitación y la persona propietaria del inmueble, especialmente cuando se trata de los grados de parentesco contemplados por la normativa.

"Si por ejemplo vuestro casero fuese un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad en este caso pasaríais de ser convivientes sin parentesco a ser una unidad de convivencia con el propietario, lo que cambia todo el cálculo", advierte María López.

En esas circunstancias, la Seguridad Social podría tener que valorar los recursos económicos del conjunto de la unidad de convivencia, en lugar de estudiar exclusivamente los ingresos de quien ocupa la habitación.

Esto significa que presentar un contrato de alquiler o demostrar que se abona una mensualidad no siempre resulta suficiente. También importa qué relación existe entre las personas que viven en el domicilio.

No todos reciben 733 euros

Para comprender cuánto dinero corresponde a cada beneficiario, hay que conocer cómo funciona el cálculo del Ingreso Mínimo Vital. En 2026, la renta garantizada para una persona beneficiaria individual es de 8.803,20 euros anuales, equivalentes a 733,60 euros al mes.

Sin embargo, esa cifra no representa necesariamente el importe que se ingresa cada mes. "Pero ojo, el Ingreso Mínimo Vital no es una cantidad fija que se te de entera cada mes, es una prestación diferencial que cubre la diferencia entre tus ingresos y la renta garantizada", aclara la experta.

En la práctica, el organismo calcula cuánto falta para alcanzar la renta garantizada que corresponda, teniendo en cuenta los ingresos que resulten computables en cada situación.

De este modo, una persona que no disponga de otros ingresos y reúna todos los requisitos podría percibir los 733,60 euros mensuales previstos para un beneficiario individual.

Otros ingresos

Para ilustrarlo, María López plantea el caso de alguien que haya obtenido 4.000 euros de ingresos durante el ejercicio anterior. En esa situación, la prestación no cubriría automáticamente la totalidad de la renta garantizada anual.

"Pero si por ejemplo el año pasado ingresaste 4.000 euros, no te van a dar los 8.803,20 euros íntegros, te van a dar la diferencia entre la renta garantizada menos los 4.000 euros que fue lo que cobraste el año anterior", explica

Con esas cantidades, el resultado sería una prestación de 4.803,20 euros al año, es decir, unos 400 euros mensuales, siempre que no existan otros factores que modifiquen el cálculo.

La normativa también contempla complementos en determinados supuestos. Entre ellos figura el incremento previsto para beneficiarios individuales con una discapacidad reconocida igual o superior al 65%.

Un piso compartido

Compartir los gastos de una vivienda se ha convertido en una opción frecuente para quienes no pueden asumir un alquiler completo. Sin embargo, esta forma de residencia no impide automáticamente solicitar el Ingreso Mínimo Vital.

La Seguridad Social puede reconocer situaciones en las que varias personas ocupan un mismo inmueble sin formar una única unidad de convivencia. Eso sí, cada solicitante deberá reunir las condiciones exigidas y justificar su situación cuando sea necesario.

"Para un beneficiario individual en 2026 esa renta garantizada es de 8.803 euros al año. Eso es lo que te darían si no tuvieras ningún tipo de ingreso en el año anterior", recuerda María López.

En definitiva, alquilar una habitación no da derecho automáticamente a cobrar 733 euros al mes, pero tampoco supone quedar excluido de la prestación.

La resolución dependerá de los ingresos, las circunstancias personales y los vínculos existentes entre los residentes, que serán valorados por la Seguridad Social antes de conceder la ayuda.