María Cristina Buendía, notaria: "Nunca aconsejaría a una persona mayor de 60 años donar sus bienes en vida"

Las donaciones de bienes entre familiares permiten adelantar el reparto del patrimonio, especialmente entre padres e hijos. Aunque pueden resultar útiles en determinadas circunstancias, también implican riesgos económicos y fiscales que conviene conocer antes de tomar una decisión.

Uno de los principales aspectos que deben tenerse en cuenta es la situación económica de quien realiza la donación. Desprenderse de una vivienda o de una parte importante del patrimonio puede limitar los recursos disponibles en el futuro, cuando pueden surgir gastos imprevistos.

Sobre esta cuestión ha hablado la notaria María Cristina Clemente Buendía en su canal de YouTube, donde advierte de los riesgos de donar bienes a partir de cierta edad y explica por qué considera preferible hacer testamento.

La experta recomienda especial prudencia a las personas de entre 60 y 70 años. Su consejo es claro: "Nunca aconsejaría a una persona a esa edad que haga donación de sus bienes porque no podemos saber qué va a necesitar diez años más tarde".

Mejor hacer testamento

Para María Cristina Buendía, la opción más prudente es conservar el patrimonio y hacer testamento, en lugar de adelantar su reparto mediante una donación.

La notaria recuerda que las circunstancias personales pueden cambiar con los años. Una persona que hoy dispone de suficientes recursos económicos podría necesitar ese dinero más adelante para afrontar determinados gastos.

Por este motivo, aconseja "proteger los bienes y esperar", especialmente cuando se alcanza una edad en la que pueden aparecer nuevas necesidades relacionadas con la salud o la dependencia.

La experta pone como ejemplo situaciones en las que una persona necesita ingresar en una residencia, recibir cuidados especiales o disponer de dinero para afrontar determinados tratamientos.

En esos casos, haber donado previamente los bienes puede convertirse en un problema. Según explica, podrían surgir circunstancias que exijan "un internamiento, cuidados especiales, una liquidez…, y los hijos a lo mejor esa liquidez no la van a tener".

La diferencia entre donar y hacer testamento es importante. Mientras que una donación transmite la propiedad del bien en vida, el testamento permite establecer cómo se repartirán los bienes después del fallecimiento.

De esta manera, el propietario puede seguir utilizando y administrando su patrimonio mientras viva. También conserva la posibilidad de modificar su testamento si cambian sus circunstancias familiares o personales, siempre dentro de los límites legales.

Impuestos de donaciones

Otro de los aspectos sobre los que advierte María Cristina Buendía es el impacto fiscal de las donaciones, especialmente cuando se transmiten viviendas u otros inmuebles.

La notaria recuerda que donar un bien no significa necesariamente que la operación esté libre de impuestos. De hecho, puede generar obligaciones fiscales tanto para quien entrega el patrimonio como para quien lo recibe.

Una de las cuestiones que destaca es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ya que donar un inmueble puede generar una ganancia patrimonial para el propietario.

Si el valor del inmueble ha aumentado desde su adquisición, el donante puede tener que tributar por esa ganancia, aunque no haya recibido dinero a cambio.

La experta advierte de que al donar un bien "va a haber IRPF", aunque esta consecuencia depende de que exista una ganancia patrimonial sujeta al impuesto y de que no resulte aplicable alguna exención.

A ello se suma el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que corresponde a quien recibe el bien. Su importe depende, entre otros factores, del valor de lo donado, el parentesco y la normativa autonómica aplicable.

Cuando se dona un inmueble urbano, también puede existir la obligación de pagar la plusvalía municipal, siempre que se cumplan los requisitos para que se devengue este impuesto.

No obstante, existe una excepción importante para las personas mayores de 65 años que donan su vivienda habitual.

Según explica la Agencia Tributaria, la ganancia patrimonial obtenida por transmitir la vivienda habitual puede quedar exenta del IRPF cuando el propietario supera esa edad y cumple los requisitos establecidos. Esta exención también se aplica a las donaciones.

Para el resto de situaciones, Buendía recomienda estudiar las consecuencias fiscales antes de tomar una decisión y calcular cuánto podría costar la operación.

El riesgo de perder los bienes

Más allá de los impuestos, la notaria insiste en otro peligro: la pérdida de control sobre el patrimonio una vez que se ha donado.

Cuando una persona dona una vivienda a un hijo, el inmueble pasa a formar parte del patrimonio de este último. Por tanto, también queda expuesto a sus circunstancias económicas y personales.

Esto significa que, si el hijo atraviesa dificultades financieras, sus acreedores podrían llegar a embargar el bien recibido para satisfacer determinadas deudas.

"Tú puedes haber donado un bien a un hijo y ese hijo, que está desarrollando cualquier tipo de actividad mercantil o es autónomo, tiene problemas y hay un acreedor que embarga ese bien; es decir, tú no puedes controlar lo que va a pasar con ese bien", advierte.

La experta considera que este riesgo debe tenerse especialmente en cuenta cuando se trata de la vivienda habitual o de bienes que representan una parte importante del patrimonio familiar.

Una vez realizada la donación, el propietario no puede recuperar libremente lo entregado, salvo que concurran determinadas causas legales de revocación o exista otra vía jurídica aplicable.

Por ello, María Cristina Buendía insiste en que conservar los bienes puede ser la opción más segura cuando todavía pueden resultar necesarios para afrontar gastos futuros.

¿Cuándo conviene donar?

Aunque la notaria recomienda prudencia, existen determinadas circunstancias en las que donar en vida puede resultar conveniente, tanto por razones familiares como económicas.

Una de ellas se produce cuando el bien que se quiere transmitir apenas ha aumentado de valor desde su adquisición. En estos casos, la posible ganancia patrimonial en el IRPF puede ser reducida o inexistente.

También puede resultar interesante cuando se dona dinero. Las donaciones de dinero no generan una ganancia patrimonial en el IRPF del donante, aunque quien lo recibe debe tener en cuenta el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Otra situación habitual es la de los padres que quieren ayudar económicamente a sus hijos a comprar su primera vivienda.

En estos casos, recibir una cantidad de dinero en el momento de la compra puede resultar más útil que esperar a una futura herencia.

Algunas comunidades autónomas contemplan beneficios fiscales para las donaciones de dinero destinadas a adquirir una vivienda habitual, siempre que se cumplan determinados requisitos.

También hay familias que prefieren organizar el reparto del patrimonio en vida para dejar resueltas determinadas cuestiones sucesorias.

Sin embargo, esta decisión exige estudiar cómo afecta la donación al resto de herederos y qué consecuencias puede tener sobre el patrimonio de quien entrega los bienes.

En determinados territorios existen, asimismo, figuras como los pactos sucesorios, que permiten organizar la transmisión patrimonial mediante reglas específicas. Su disponibilidad y tratamiento fiscal dependen de la legislación aplicable.

¿Cuándo es mejor esperar?

Por el contrario, hay situaciones en las que esperar a transmitir los bienes mediante una herencia puede resultar más conveniente.

Una de ellas se da cuando el inmueble se ha revalorizado considerablemente. En ese caso, la donación puede generar una ganancia patrimonial elevada en el IRPF del propietario.

En una herencia, en cambio, la transmisión por fallecimiento no genera esa tributación en el IRPF de la persona fallecida, aunque los herederos deben afrontar los impuestos correspondientes.

También conviene estudiar las diferencias fiscales entre herencias y donaciones en cada comunidad autónoma, ya que las bonificaciones y reducciones no siempre son iguales.

Otro aspecto fundamental es la necesidad de conservar recursos económicos. Si el propietario no tiene suficiente patrimonio para afrontar gastos imprevistos, donar una vivienda puede comprometer su seguridad económica.

Esto cobra especial importancia cuando se trata de personas mayores que podrían necesitar asistencia, tratamientos médicos o cuidados de larga duración.

La notaria recuerda que desprenderse de los bienes sin conocer las necesidades futuras puede obligar a depender económicamente de los hijos.

Por último, también hay que tener en cuenta cómo afecta una donación al reparto posterior de la herencia.

En el régimen común del Código Civil, las donaciones realizadas a un hijo pueden estar sujetas a colación, salvo que exista una dispensa válida o concurra alguna excepción legal.

Esto significa que, al repartir la herencia, puede ser necesario tener en cuenta el valor de lo recibido anteriormente para calcular lo que corresponde a cada heredero.

Si la intención es favorecer a un hijo y no simplemente adelantarle parte de su herencia, conviene dejarlo expresamente establecido y comprobar que se respetan los derechos de los demás herederos.

Por todo ello, María Cristina Buendía aconseja estudiar las circunstancias personales y económicas antes de donar, especialmente a partir de los 60 años, cuando conservar el patrimonio puede ofrecer una mayor seguridad ante posibles necesidades futuras.