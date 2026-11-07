María Blanco, economista, sobre la vivienda: "Cuanto más se limite el precio de los alquileres, menos pisos habrá disponibles"

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de España. Los elevados precios del alquiler y las dificultades para encontrar un piso afectan especialmente a los jóvenes y a quienes necesitan cambiar de residencia.

Ante esta situación, las administraciones han impulsado distintas medidas para contener los precios y proteger a los inquilinos. No obstante, algunas de estas propuestas generan discrepancias entre los expertos por sus posibles consecuencias sobre la oferta de viviendas disponibles.

Una de las voces críticas es la de María Blanco, doctora en Ciencias Económicas, que ha analizado las políticas de vivienda durante una intervención en el programa Diario de la Noche, de Telemadrid, emitido el pasado 29 de septiembre.

La economista considera que limitar los precios del alquiler y aumentar la intervención sobre los propietarios puede terminar reduciendo la oferta. Su preocupación se centra en que determinadas medidas, aunque busquen facilitar el acceso a una casa, provoquen el efecto contrario.

Para explicar su postura, Blanco recuerda que la economía funciona a partir de "los incentivos, las expectativas y las instituciones". Tres elementos que, según sostiene, influyen directamente en las decisiones de quienes tienen una vivienda para alquilar o están pensando en invertir en el sector inmobiliario.

Los límites al alquiler

Uno de los principales argumentos de María Blanco tiene que ver con la seguridad jurídica. La economista advierte de que los propietarios necesitan conocer las condiciones en las que podrán alquilar sus inmuebles antes de decidir si los incorporan al mercado.

En su intervención, cuestiona las consecuencias que podrían tener medidas como limitar el precio de los alquileres, establecer contratos indefinidos o aumentar la intervención sobre determinadas propiedades.

A su juicio, este tipo de decisiones puede generar incertidumbre entre los propietarios particulares y las empresas que gestionan viviendas en alquiler. Esa inseguridad podría influir en su disposición a mantener los inmuebles arrendados.

El problema, según su planteamiento, aparece cuando las restricciones reducen los incentivos para ofrecer una vivienda. Si una parte de los propietarios decide retirarse del mercado, los futuros inquilinos encontrarían menos alternativas disponibles.

No obstante, esto no significa que todas las limitaciones de precios provoquen necesariamente el mismo resultado. Sus efectos dependen de cómo se diseñen las medidas, del mercado en el que se aplican y de la respuesta de propietarios e inquilinos.

La legislación española ya contempla mecanismos para contener las rentas. La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, permite aplicar determinadas limitaciones a los nuevos contratos en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado.

También establece un marco de protección para los arrendatarios, mientras que el Instituto Nacional de Estadística publica un índice de referencia para limitar las actualizaciones anuales de determinados contratos de alquiler.

Estas medidas persiguen moderar los incrementos de las rentas y mejorar la estabilidad de los hogares. El debate aparece al valorar hasta qué punto pueden conseguirlo sin perjudicar la disponibilidad de viviendas para quienes buscan un nuevo contrato.

El impacto en los inquilinos

María Blanco también pone el foco en las personas que necesitan encontrar una vivienda. Durante su intervención menciona, entre otros colectivos, a las personas mayores que buscan un alquiler y que podrían encontrar más dificultades si disminuye el número de inmuebles disponibles.

La economista plantea qué incentivos tendrían los propietarios para alquilar sus pisos en un escenario de mayor intervención. Su argumento es que las condiciones impuestas al mercado pueden modificar las decisiones de quienes ofrecen viviendas.

Esta preocupación coincide con uno de los problemas que afronta España: la oferta residencial no crece al mismo ritmo que la demanda en determinadas zonas del país.

El Banco de España ha advertido de la distancia acumulada entre la creación de nuevos hogares y la construcción de viviendas. Esta situación contribuye a mantener la presión sobre los precios, especialmente en los mercados con mayor demanda.

La evolución de los alquileres también muestra diferencias entre quienes mantienen su contrato y quienes necesitan firmar uno nuevo. Según un análisis de CaixaBank Research, los precios de los nuevos contratos cerraron 2025 con incrementos interanuales superiores al 10%.

Por el contrario, las subidas registradas en contratos que mantenían al mismo inquilino y propietario fueron generalmente inferiores al 3%, en línea con los límites establecidos para su actualización.

Estas diferencias ayudan a explicar por qué las restricciones pueden beneficiar a quienes ya tienen una vivienda alquilada, mientras que las personas que buscan piso siguen enfrentándose a precios elevados y una oferta limitada.

Con todo, el aumento de la oferta no depende únicamente de las decisiones de los propietarios. La construcción de nuevas viviendas, la disponibilidad de suelo y el desarrollo del parque público también condicionan la capacidad para atender la demanda.

En su análisis, María Blanco insiste en que las políticas deben tener en cuenta cómo reaccionan los participantes del mercado. De lo contrario, considera que las medidas diseñadas para proteger a los ciudadanos pueden dificultar el acceso a una vivienda.

Su valoración sobre las propuestas planteadas es especialmente crítica: "Si el objetivo es asegurar una vivienda digna, se está haciendo justo lo contrario", afirmó en Telemadrid.